Установлена ​​личность мужчины, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси

МВД Грузии распространяет кадры задержания грабителя, взявшего сегодня в заложники 12 человек в филиале «Банка Грузии» в Кутаиси. По данным СМИ, нападавшему 37 лет, его зовут Григол Нарсия.

Задержание произошло приблизительно в 19:30 – как именно это произошло, пока не известно. МВД заявило о проведении успешной «спецоперации». На кадрах видно, что мужчину в камуфляже выводят из здания вместе с заложниками. Никто из 12 заложников не пострадал.

Как выяснилось, Нарсия проживает в селе Баноджа Цхалтубского района недалеко от города Кутаиси. В настоящее время в его доме никого нет. Сотрудники криминальной полиции пытаются провести обыск и ищут свидетелей для оформления правового акта.

По данным СМИ, в этом доме Нарсия жил вместе с женой и детьми, однако уже несколько месяцев их в этом доме не было, пишет агентство «Новости-Грузия».

Соседи говорят, что близко не общались с Григолом Нарсия. Им известно, что периодически он выезжал на работу в Европу. В последний раз они видели его четыре дня назад, когда он вернулся после очередной поездки в Польшу. По их словам, он не был ни военным, ни сотрудником силовых структур, однако какой-то период работал охранником на частном объекте.

По данным СМИ, в феврале Нарсия заложил дом из-за финансовых проблем.