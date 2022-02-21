«Грузинскую мечту» поправили из Европы

Европейское Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) требует приостановить действие законодательных поправок, касающихся Службы государственного инспектора. Об этом заявила Народный защитник Нино Ломджария. В «Грузинской мечте» категорически не согласны с такой постановкой вопроса и говорят о манипуляциях фактами.

Закон об упразднении Управления государственного инспектора и создании двух новых структур был принят парламентом Грузии 30 декабря 2021 года. По этому закону государственный инспектор Лонда Толорая и ее заместители уйдут в отставку с 1 марта. Это решение, по оценкам международных партнеров Грузии, противоречит международным обязательствам Грузии.

«Поспешными и внушающими опасения» назвала исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов Райан Харрис в своем письменном комментарии Радио Свобода 16 февраля принятые парламентом Грузии решения.

«Мы по-прежнему считаем поспешное принятие закона об увольнении исполняющего обязанности государственного инспектора тревожным. Мы также считаем внушающим опасения то, что этот закон создал возможность для поспешного процесса назначения», – говорится в заявлении посольства США.

Схожие оценки прозвучали со стороны представительства Евросоюза. В заявлении посла Карла Харцеля говорится об отсутствии веских оснований для досрочного прекращения мандата государственного инспектора Лонды Толорая.

Тем временем исполняющая обязанности государственного инспектора Лонда Толорая обратилась с иском в Конституционный суд, в котором она просит приостановить действие закона до 1 марта.

Как отметила на сегодняшнем брифинге Нино Ломджария, 2 февраля аппарат Народного защитника обратился в БДИПЧ ОБСЕ, в результате 18 февраля был принят документ, подготовленный в ускоренном порядке.

«ОБСЕ подчеркивает, что законодательные поправки должны быть приостановлены, это их главная рекомендация. БДИПЧ/ОБСЕ четко заявляет, что процесс упразднения должности государственного инспектора противоречит международному праву в области прав человека, существующим международным стандартам регулирования деятельности независимых институтов, в том числе стандартам ОБСЕ. В заключение отмечено, что это решение большинства может оказать пагубное влияние на защиту прав человека в Грузии, а также на деятельность других независимых учреждений, в том числе недавно созданных служб, поэтому оно настоятельно рекомендует приостановить действие закона», – заявила Народный защитник.

Примечательно, что за несколько минут до брифинга Народного защитника председатель юридического комитета Анри Оханашвили провел брифинг в парламенте. В своем выступлении он потребовал опубликовать вопросы, адресованные БДИПЧ/ОБСЕ относительно Службы государственного инспектора.

По словам депутата, необходимо уточнить, на основании какой информации Бюро сделало выводы относительно законодательных изменений.

«Как известно, Народный защитник обратился в ОБСЕ с просьбой представить мнения по поправкам. До этого обращения Народный защитник не проводил никаких консультаций с парламентом и не интересовался анализом законодательства европейских стран, поэтому мы не знаем содержания вопросов, представленных офисом Народного защитника в европейскую инстанцию. В связи с тем, что в отчете БДИПЧ/ОБСЕ вообще не обсуждается основной вопрос о том, насколько совместима функция контроля за законностью расследований и обработки персональных данных в руках одной государственной службы, у нас есть обоснованные сомнения в том, что Бюро получило достоверную информацию о таком важном моменте».

На вопрос, почему парламент не предоставил БДИПЧ/ОБСЕ информацию о поправках или почему европейские эксперты не смогли бы самостоятельно перепроверить информацию, предоставленную Народным защитником, Анри Оханашвили отвечал, что подробная информация главе БДИПЧ будет предоставлена во время посещения Грузии.

Сама Лонда Толорая связывает намерение упразднить Службу государственного инспектора с решениями, принятыми агентством.

Напомним, 7 декабря Управление государственного инспектора признало незаконным обнародование записи с камер перевода из одной тюрьмы в другого экс-президента Михаила Саакашвили. Ведомство наложило денежный штраф как на пенитенциарную систему, так и на Министерство юстиции. Министерство не удалило видеозаписи и обжаловало решение государственной инспекции в суде. 11 января Тбилисский городской суд отменил решение инспекторской службы о нарушении режима питания Михаила Саакашвили и его аудиовидеозаписей путем обнародования его персональных данных.

По мнению наблюдателей, поспешное наделение двух новых ведомств теми же функциями на фоне увольнения руководства ведомства следует рассматривать исключительно в контексте кадровых перестановок, а не реформированием службы, как утверждают в «Грузинской мечте»).