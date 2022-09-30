Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила в комитете по правам человека с докладом о положении в этой сфере в 2021 году. Омбудсмен отметила целый ряд направлений, по которым ситуация в стране ухудшается, за что представители правящей партии в очередной раз назвали ее «защитником оппозиции» и назвали свои критерии, которым должен соответствовать новый омбудсмен.

«Положение Грузии в сфере прав человека за 2021 год не улучшилось, напротив, в некоторых направлениях наблюдалось значительное ухудшение», – с этих слов начала свое выступление Народный защитник Нино Ломджария в парламентском комитете по правам человека. Серьезные негативные тенденции наблюдались в судебной системе, в сфере прав граждан на свободу мирных собраний, так же представители правящей партии усилили давление на оппонентов, правозащитников и критические СМИ, регресс наблюдался и в защите прав заключенных, говорит Нино Ломджария:

«В процессе расследования многих дел были обнаружены серьезные недочеты, что не соответствует критериям эффективного расследования. Яркий пример тому – расследование фактов насилия, совершенных 5 июля 2021 года, дело о Ниноцминдском пансионате и дело картографов… тревожной была утечка материалов по слежке за представителями неправительственного сектора, журналистами, политиками, священнослужителями и дипломатами. Это доказывает, что вмешательство в жизнь граждан является системной проблемой… Одна из важнейших тем – неформальное правление в пенитенциарных учреждениях, заставляющее заключенных молчать о проблемах».

Депутаты от большинства терпеть критику омбудсмена отказались. Особое недовольство у парламентариев вызвала вновь поднятая тема о нежелании властей осудить организаторов погромов 5 июля. Следственные органы отказываются признавать, что за действиями радикалов стояли люди, призывавшие граждан к массовому насилию, несмотря на множество соответствующих видеоматериалов и других доказательств, заявила омбудсмен. На это представители большинства ответили своими обвинениями, к примеру, член фракции «Грузинская мечта» Алуда Гудушаури заявил, что омбудсмен работает на оппозицию:

«Очень жаль, что действующий Народный защитник, особенно в последнее время, предстала перед нами как защитница одной конкретной партии – «Национального движения» и ее представителей. Она не смогла сдать тест на независимость, беспристрастность, объективность и нейтралитет, что очень прискорбно. Также стоит отметить, что представленный отчет заполнен политической линией».

Впрочем, терпеть нападки представителей правящей партии Нино Ломджария осталось недолго. Уже 8 декабря ее сменит новый Народный защитник. Накануне завершился процесс приема заявок желающих занять этот пост. А сегодня кандидаты встречались с членами оценочной группы, состоящей из девяти представителей неправительственного сектора. После собеседований они предстанут и перед парламентскими субъектами, сообщил Шалва Папуашвили:

«У оценочной группы есть время до 13 октября. Они представят свои оценки, а затем до 21 октября у политических групп, фракций, группы из семи депутатов будет возможность выбрать своих кандидатов. Как вы знаете, для перехода к следующему этапу необходимо назвать не менее семи из 19 кандидатов, объявить, кто из кандидатов получит их поддержку. Сейчас мы подождем оценки, очередь за оппозицией. Есть четыре критерия – это репутация, беспристрастность, образование и опыт».

В том, что партии власти действительно нужен такой человек, сомневается лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, при этом оппозиционер напомнила, что прозрачный процесс избрания омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии:

«Они не желают выполнять этот пункт, и они не хотят независимого Народного защитника. Несмотря на то, что мы четко понимаем, что, естественно, в интересы «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили не входит интеграция в Евросоюз, мы все равно до конца были включены в процессы, касающиеся (отбора) Народного защитника. Пока мы не видим политической воли для того, чтобы они избрали реального независимого омбудсмена. У нас четкая позиция, мы поддержим Народного защитника, которого представит неправительственный сектор».

На эту должность претендуют 19 кандидатов – это представители неправительственного сектора и один депутат – лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия, который уверен в том, что он самый подходящий кандидат и вот почему:

«В плане из 12 пунктов нам сказали, что в то время, когда у нас нет суда, необходимо начать с Народного защитника и избрать омбудсмена на основе консенсуса. По моей кандидатуре можно достичь консенсуса», – говорит Яго Хвичия.

Поговорила сегодня с представителями СМИ и другой кандидат на эту должность – исполнительный директор «Центра развития и демократии» Кетеван Чачава:

«Всю свою профессиональную жизнь я ориентирована именно на то, чтобы максимально приблизить Грузию к Европе. Европейская интеграция подразумевает, конечно, и защиту прав человека, я хочу сделать в этом плане как можно больше и постараюсь быть Народным защитником для каждого».

Что касается Нино Ломджария – документ, представленный ею сегодня в парламентском комитете по правам человека, – последний в нынешней должности. Через неделю она выступит с этим же докладом перед депутатами на заседании парламента.

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