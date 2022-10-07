Лидеры Армении и Азербайджана провели встречу в столице Чехии. Если интересы Баку традиционно поддерживал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, то Ереван в этот раз заручился поддержкой французского президента Эммануэля Макрона.

Армяно-азербайджанская граница будет под наблюдением Евросоюза – к такому решению стороны конфликта пришли по итогам встреч в Праге. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава ЕС Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились, что миссия начнет работу в октябре и продлится максимум два месяца.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета, ее цель состоит в том, чтобы «укрепить доверие» и «внести вклад в работу пограничных комиссий». Впрочем, разместятся наблюдатели только со стороны Армении, Азербайджан лишь подтвердил свое согласие на сотрудничество с представителями ЕС.

Тем не менее французский лидер Эммануэль Макрон считает этот шаг серьезным прорывом в урегулировании пограничных споров между Арменией и Азербайджаном. Об этом президент Пятой республики написал в своем Twitter:

«Армения соглашается содействовать созданию гражданской миссии Европейского союза вдоль границы с Азербайджаном, который соглашается сотрудничать. Цель этой миссии – укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий».

Появление наблюдателей Евросоюза на территории Армении, по мнению экспертов, – своеобразная реакция Еревана на отсутствие сколько-нибудь значимой реакции Москвы на сентябрьское обострение между Азербайджаном и Арменией. Фактический отказ России вступаться за Армению заставил Никола Пашиняна искать помощи в Европе и США. Само место встречи и замена Москвы Парижем может иметь для российско-армянских отношений далеко идущие последствия. В любом случае, отмечают комментаторы, Ереван дал понять, что отныне не питает иллюзий по поводу способности Москвы выполнять взятые на себя обязательства по защите союзников.

При этом, если верить Эммануэлю Макрону, встреча в Праге не была безрезультатной – Ереван и Баку подтвердили взаимное признание территориальной целостности:

«Сегодня вечером Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга».

На кадрах неформальной встречи между лидерами Армении, Азербайджана, Турции и Франции, а также президента Евросовета, участники дискуссий выглядели довольно оптимистичными. Разговор не казался напряженным. Однако его результаты стороны трактуют по-разному.

Так, в том, что касается подписания мирного договора, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что соглашение может быть подписано до конца текущего года, правда, лишь «при наличии доброй воли со стороны Армении». Под «доброй волей» азербайджанский лидер подразумевает отказ Еревана от всех территорий в Нагорном Карабахе, а что касается проживающих там армян, то неформальные контакты с ними будут продолжены, но в Баку «не намерены обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу, их будущее»:

«Это наше внутреннее дело, армяне будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Во всяком случае, они могут быть уверены в том, что их жизнь – жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, – будет значительно лучше нынешней. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути как интеграция в азербайджанское общество просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства», – заявил Алиев.

При этом азербайджанский лидер недоволен тем, что Ереван не сотрудничает с Баку по вопросу транспортного сообщения. По словам Алиева, нежелание добровольно предоставить коридор в Нахичевань ему непонятно. Такой подход правительства Армении он назвал «вопиющим нарушением обязательств», но добавил, что пока Баку «проявляет терпение и выдержку».

Что касается Еревана, то премьер-министр Армении Никол Пашинян, со своей стороны, подчеркнул, что этот вопрос увязан с разблокированием всех региональных коммуникаций:

«В Праге я еще раз подтвердил наше предложение о разблокировании всех региональных коммуникаций. Азербайджан снова не дал положительного ответа. Я повторяю, Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении нашего суверенитета и законодательства», – написал Пашинян в своем Twitter.

Под разблокированием региональных коммуникаций подразумевается, в том числе, и открытие сухопутной границы между Арменией и Турцией, закрытой с 1993 года. Тем не менее пражская встреча, к слову, первая за 13 лет, между Николом Пашиняном и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ясности в этот вопрос не внесла. Отвечая на вопрос армянской службы Радио Свобода, Эрдоган четкого ответа на дал, заявив лишь, что Турция «будет делать то, что делала до сих пор».

Ранее Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений. Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян и бывший посол Турции в США Сердар Кылыч в нынешнем году уже провели четыре встречи: одну в Москве и три в Вене.

На последней, состоявшейся 1 июля, стороны договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих, соответственно, Армению и Турцию. Также была достигнута договоренность о скорейшем начале прямых грузовых авиаперевозок между странами. Но очередная встреча, назначенная на 14 сентября, согласно информации Еревана, была отменена по инициативе турецкой стороны.

Отношения между Арменией и Азербайджаном вновь серьезно обострились в сентябре этого года. Ереван обвинил Баку в нападении непосредственно на территорию Армении. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты. Обращение Еревана за помощью к России и ОДКБ результатов не дало. Лишь после дипломатического вмешательства США и ЕС боевые действия удалось прекратить. Результатом сентябрьского противостояния стала гибель более 200 человек: в Ереване признали потерю 135 своих военных, в Баку подтверждают гибель 77 азербайджанских военнослужащих. Это стало самой серьезной эскалацией со времени второй карабахской войны.

Между тем на следующий день после Праги, возможно, оба лидера снова окажутся за одним столом, но на этот раз в компании с Владимиром Путиным, в гостях у которого они оба находятся на неформальном саммите СНГ.

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