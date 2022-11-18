Первый процесс по делу о гибели малазийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года завершен. Вечером 17 ноября окружной суд Гааги признал виновными двух россиян и одного украинца в крушении самолета. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Суд проходил в Нидерландах, поскольку две трети погибших пассажиров рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, были гражданами этой страны.

Пожизненное заключение – таков вердикт для троих обвиняемых по делу о гибели пассажиров рейса MH17 «Малазийских авиалиний». Все они связаны с вооруженными формированиями т.н. Донецкой народной республики. Суд посчитал убедительными доказательства того, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», пущенной из района хутора Первомайский близ города Снежное. Это подтверждается множеством исследований и свидетельских показаний. Недостатки, на которые указывала защита, были незначительными, и их недостаточно для того, чтобы считать расследование необъективным. Материалы же, предоставленные российской стороной, напротив, были неубедительными и часто оказывались подделкой.

Суд счел вину Игоря Гиркина, более известного как Стрелков, Сергея Дубинского и Леонида Харченко доказанной. Об этом заявил председательствовавший на процессе судья Хендрик Стинхейс:

«Суд считает, что высокое положение в иерархии и большая координирующая роль, которую Дубинский сыграл в организации доставки «Бука» с российской территории в ночь с 16 на 17 июля 2014 года и развертывании его в тот же день, в результате чего был сбит рейс MH17, а также его роль в утилизации «Бука», не могут быть наказаны иначе как пожизненным тюремным заключением. Что касается Леонида Харченко, его более низкое положение в иерархии не является оправданием. Факты слишком серьезны, а его роль слишком велика. Это значит, что и Харченко суд назначает пожизненное заключение. Суд рассматривал вопрос о том, будет ли достаточным приговорить к длительному тюремному заключению Игоря Гиркина в связи с тем, что не удалось установить, знал ли Гиркин о развертывании этого конкретного «Бука» и, кроме того, не внес ли какой-либо материальный вклад в это. Однако суд считает, что лишение свободы на ограниченный срок не обеспечит достаточной справедливости в отношении ответственности, которую нес Гиркин как министр обороны и как командующий вооруженными силами ДНР за применение этого оружия в конфликте».

Что касается четвертого обвиняемого, то Олег Пулатов, на лето 2014 года бывший подполковником запаса ВДВ России, признан невиновным.

«По мнению суда, нет никаких доказательств того, что Пулатов в действительности сам внес какой-либо вклад в развертывание ракетного комплекса «Бук». Таким образом, Пулатов не несет уголовной ответственности за действия других лиц при этом развертывании. Следовательно, вывод состоит в том, что Пулатов должен быть оправданным по любому из предъявленных ему обвинений», – заявил Хендрик Стинхейс.

По решению суда, виновные также должны заплатить 16 млн евро компенсации родственникам погибших.

По словам присутствовавшей на процессе гражданки Австралии Мэрин О'Брайан, потерявшей в той катастрофе сына, сейчас она чувствует некое облегчение, так как суд принял справедливое решение:

«Это решение суда действительно очень важное. Мы видим, как тщательно работала следственная группа, сколько было собрано доказательств, как досконально разбирались все версии. В этом процессе участвовало очень много людей, и мы благодарны им всем за их тщательную работу. Что же до оправдательного приговора одному из обвиняемых, я думаю, это даже хорошо, потому что это показывает, что суд действительно все взвесил и посчитал, что улики против него не были достаточно серьезными».

К слову, Пулатов был единственным из обвиняемых, кто хоть как-то сотрудничал со следствием и участвовал в процессе. На заседаниях он ни разу не появился, но был представлен своими адвокатами.

Доводы защиты о том, что суд не может вынести беспристрастный приговор, так как главным источником информации была СБУ, суд отверг. Данные прослушек подтверждаются другими доказательствами: в частности, фотографиями, видеофайлами, анализом геопозиции телефонов обвиняемых, показаниями свидетелей.

Суд также считает, что на момент крушения самолета Россия установила эффективный контроль над руководителями и сторонниками самопровозглашенной ДНР на востоке Украины. В мотивировочной части приговора подчеркивается, что Россия с середины мая 2014 года обеспечивала подготовку военных ДНР, поставку оружия и продовольствия, осуществляла серьезное влияние на политиков самопровозглашенной республики, координировала военные акции сепаратистов и сама предпринимала военные действия на востоке Украины. В итоге суд заключил, что действия командиров ДНР также координировались с Россией.

В Москве на это заявили, что пока не готовы комментировать приговор.

«Могу в настоящий момент сказать, что будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение. Поэтому после изучения вот этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать», – отметил представитель МИД России Иван Нечаев.

Несмотря на то, что приговор был вынесен заочно и в данный момент правоохранительные органы не могут обеспечить отбывание пожизненного срока для Гиркина, Дубинского и Харченко ввиду того, что Россия отказывается выдавать своих граждан, – представители системы правосудия считают, что рано или поздно все признанные виновными в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

Так или иначе, завершившийся процесс не будет последним по делу о крушении «Боинга». Суд констатировал, что из материалов нынешнего дела невозможно установить, как именно действовал экипаж «Бука» и кто конкретно дал указание о запуске ракеты. В связи с этим глава международной следственной группы Фред Вестербеке подчеркнул, что его задача – «изобличить всю цепочку: от экипажа «Бука» до тех, кто отдавал приказы». По словам Вестербеке, следователи обладают сведениями примерно о ста лицах, связанных с гибелью рейса МН17. К слову, один из подозреваемых – зенитчик ДНР Владимир Цемах, который находился в руках украинских правоохранителей, несмотря на протесты голландских прокуроров, в итоге был выдан России в рамках обмена пленными.

Катастрофа МН17 является предметом рассмотрения еще в ряде судов и арбитражей по всему миру как на межгосударственном уровне, так и на уровне гражданских исков.

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