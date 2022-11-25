Съезд «Собрания общественных и политических организаций», который прошел на этой неделе в Сухуме, можно рассматривать как заявку нового поколения политиков на участие в общественной и политической жизни. Они разные, но в большинстве своем сильно отличаются от нынешних политиков своими подходами, категоричностью суждений, смелой критикой как власти, так и оппозиции.

Кто-то из «новых» вышел из оппозиции, кто-то из власти, из НПО и научной среды. Но есть объединительная идея – это вопросы, связанные с построением независимого государства. Они за сохранение национальных активов, реформирование политической системы, приход во власть нового поколения, развитие Абхазии как суверенного, современного демократического государства. Итогом собрания стало принятие манифеста, в котором объявляется о «формировании широкой политической платформы, объединяющей новое поколение политиков и общественных деятелей».

Неприятной «ожиданностью» стало отсутствие на данном мероприятии всех государственных СМИ – телевидения, информагентства, республиканских газет и российского информационного ресурса «Спутник.Абхазия». Союз журналистов Абхазии считает, что речь идет об установлении цензуры, и обращается к генеральному прокурору с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства о СМИ. Ну что ж, еще раз посмотрим на действия прокуратуры.

Тема энергетики получила продолжение на этой неделе. Уровень воды в Джварском водохранилище упал до критической отметки, и электричество в страну поставляется из России. Как и в прошлом году, власти держат в строжайшей тайне условия перетока – объемы, цену и источники покрытия долга, который сформируется за год. Напомню, что и в прошлом году общественности не была представлена полная информация по перетоку. «Счет еще не выставили», – министр экономики Кристина Озган сочла эту фразу достаточно содержательной для общественности.

Нет никакой информации и о том, как прокуратура проводит расследование по фактам хищения во время ремонта ВЛ «Ачгуара». Известно лишь, что Адгура Ардзинба и Гарри Кокая, которые огласили эту информацию, приглашали в прокуратуру. Что интересовало прокурора? Источник информации. Смешно, потому как данная документация не может представлять тайны и должна находиться в открытом доступе. И второе «смешно»: следователь действительно рассчитывал, что Ардзинба и Кокая назовут свой источник? Кстати, не удивлюсь, если окажется, что информация появилась как результат противостояния в самой исполнительной власти. Уж очень прытко прореагировал на нее президент, поручивший прокуратуре разобраться. И это третье «смешно»: потому как после оглашения фактов в публичном пространстве прокуратуре не нужно поручение президента.

Тему энергетики продолжил омбудсмен. Уж не знаю, есть ли смысл обращений к президенту, но Асида Шакрыл сделала еще одну попытку, предложив Аслану Бжания инициировать создание комиссии по энергетике под контролем гражданского общества. Омбудсмен отмечает, что республику второй год подряд сотрясают последствия неразрешенного кризиса – десятки тысяч людей лишены доступа к свету, теплу и воде. Вывод омбудсмена – власть не справляется с исполнением своих позитивных обязательств по обеспечению минимальных потребностей населения. Она настаивает на публичном обсуждении проекта поправок к закону «Об электроэнергетике», согласно которым будет снят запрет на приватизацию распределительных сетей и объектов энергетики.

Напомню, что ранее с предложением о создании комиссии обращался к своим коллегам депутат Кан Кварчия. Предложение не одолело президентского большинства в парламенте.

Тем временем как общественность ставит вопросы национальной безопасности, глава исполнительной власти – президент – вместе со своими единомышленниками думает о выводе из собственности государства не только госдачи в Пицунде и объектов энергетики. Судя по скупой официальной информации, во дворце на набережной на этой неделе обсуждали передачу объектов на территории аэропорта. Реверанс в сторону покупателей под кодовым названием «инвестор» от президента Бжания превратился в мем. «Инвестор по-хорошему должен чувствовать наши объятия и дыхание», – это цитата.

Думаю, что было бы лучше, если бы глава нашего государства чувствовал дыхание общества. Потому как опрос, проведенный одним из телеграм-каналов, показал, что только восемь процентов его участников готовы «к объятиям» с властью. Зная численность чиновников в нашей стране, надо понимать, что с доверием к президенту и его команде дела обстоят очень плохо. И нахождение президента Бжания у власти свидетельствует не о согласии с его политикой, а об усталости и слабости гражданского общества. Но на фоне создания полицейского государства и распродажи национальных ресурсов болезненный процесс консолидации гражданского общества ускоряется. Впервые – не на основе личных предпочтений, а на основе идей. И от того, кто быстрее добежит до финиша, зависит будущее нашей страны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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