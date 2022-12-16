Заседание сессии парламента Абхазии на этой неделе проходило в два присеста. На одном заседании депутаты рассмотрели в основном вопросы, связанные с бюджетом, на другом, через день, внесли изменения в ряд законов. Перенос заседания был связан как с обширной повесткой дня, которая включала в себя 30 вопросов, так и с отсутствием в парламенте представителя президента.

Самые важные вопросы пришлись на первый день заседания. По инициативе депутата Эрика Рштуни парламент вынес на рассмотрение вопрос о моратории на повышение цен на электричество, которое запланировано правительством на январь следующего года. Это второе повышение цен на электричество за шесть месяцев. Вопрос моратория возник по двум причинам: необоснованность тарифов и неэффективность их повышения. С необоснованностью все понятно – правительство не обосновало повышение тарифов, не представило никаких расчетов и использовало как аргумент только ссылку на Дорожную карту, в которой, по согласованию с различными российскими ведомствами, прописано поэтапное повышение цены на электричество.

Еще одна причина моратория, на которую обращали внимание депутаты, аргументируя свое требование введения запрета на повышение цен на электричество, – неэффективность. В результате стопроцентного повышения цен на электричество в июле нынешнего года сборы увеличились незначительно, а количество плательщиков уменьшилось. Небольшое трехпроцентное повышение сборов за электричество при повышении тарифа более чем на сто процентов, скорее всего, достигнуто в результате оплаты за электроэнергию потребителями, поспешившими закрыть долги до повышения цен. К сожалению, никакого внятного анализа Министерством экономики и энергетиками на этот счет не представлено. Депутаты в большинстве своем сошлись во мнении, что, прежде чем повышать тарифы, управляющей организации необходимо решить вопрос сборов и установки приборов учета. Отмечалось также, что парламенту не предоставлены прогнозы, связанные с повышением, и у правительства нет никакого плана по расходованию дополнительных средств, которые должны поступить в результате повышения цен. Постановление о введении моратория принято в первом чтении.

Еще один вопрос, заслуживающий внимания, – обсуждение проекта бюджета на 2023 год. Напомню, парламентский комитет не рекомендовал принятие проекта бюджета-2023 в производство, указав на огромный перечень просчетов и нарушений бюджетного законодательства. Однако к моменту заседания, видимо, на мнение даже членов комитета что-то повлияло, и проект бюджета был принят в первом чтении. Против его принятия проголосовало только три депутата.

А теперь о том, какие аргументы о несостоятельности проекта бюджета-2023 приводились на сессии. Главным критиком бюджета выступил депутат Дмитрий Маршания. Из огромного перечня его претензий укажу несколько, которых вполне достаточно, по моему мнению, чтобы отказаться от рассмотрения бюджета, а заодно – поставить вопрос о некомпетентности исполнительной власти. Это значительное увеличение расходов на содержание органов власти и сокращение средств на реальный сектор экономики; расходы на содержание государственного аппарата в проекте бюджета превышают собственные доходы; увеличение средств на фонды президента и премьера. «Мы на 500 млн больше тратим на содержание государственного аппарата, чем зарабатываем сами», – сказал Дмитрий Маршания. Он обратил внимание на несогласованность бюджетных показателей и индикативного плана, на основании которого верстается бюджет, на дефицит бюджета и невнятные источники его покрытия, отсутствие приоритетов и так далее. Мизерные суммы выделены на образование, сельское хозяйство, поддержку малого и среднего бизнеса.

На то, что в бюджете не предусмотрены средства на повышение зарплаты бюджетникам, обратила внимание депутат парламента шестого созыва Натали Смыр.

«Ожидать от этого бюджета, что он даст какой-то экономический рост, не стоит», – сказал на парламенте Дмитрий Маршания, после чего депутаты проголосовали за принятие бюджета в производство, убедив друг друга, что в процессе работы смогут доработать и изменить бюджет.

Президент Аслан Бжания на этой неделе издал указ о новом составе комиссии по демаркации и делимитации российско-абхазской границы. Возглавил комиссию министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В состав комиссии, помимо чиновников, вошли депутаты парламента. Однако на заседании сессии парламента выяснилось, что президент решил этот вопрос самовольно, не согласовывая с парламентом. Обсудив на сессии парламента это самоуправство, означающее, что президент не видит никакого различия между ветвями власти, депутаты решили не обсуждать этот вопрос публично, а направить письмо президенту и указать имена депутатов, которые, по их мнению, должны войти в состав комиссии.

Одновременно с перепиской между парламентом и президентом идет переписка между Министерством по налогам и сборам и общественными активистами, наблюдающими за исполнением закона о декларировании. О результатах запроса, направленного в Министерство по налогам, сообщил на пресс-конференции в Сухуме Астамур Какалия. Он отметил, что министерством проведена скрупулезная работа, списки государственных служащих, нарушивших закон о декларировании, направлены президенту и премьеру. Однако ни Бжания, ни Анкваб не спешат исполнять закон, и госслужащие, нарушившие закон, остаются на своих должностях. Государственные СМИ пресс-конференцию по уже сложившейся традиции проигнорировали.

Молодые политики, представляющие различные политические и общественные организации, собрались на этой неделе и вынесли неутешительный вердикт власти, обозначив кризис ее легитимности и переход к авторитаризму. «Понимая низкий уровень своей легитимности, власть продолжает скатываться к авторитаризму – усиливается влияние органов госбезопасности, имеет место запугивание людей, установление цензуры в госСМИ», – отметил в своем выступлении юрист Саид Гезердава.

По мнению участников круглого стола, с такой властью вносить изменения в Конституцию просто опасно. Участники мероприятия подвергли жесткой критике инвестиционную политику президента, назвав ее антигосударственной и антинародной. «Они создают из нашей страны рай для инвесторов и ад для граждан Абхазии», – отметил в своем выступлении общественный деятель Адгур Лагвилава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях