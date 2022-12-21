Печальной и позорной страницей в истории Грузии назвали соратники Михаила Саакашвили то, как он встречает свой сегодняшний 55-й день рождения – в заключении. На завтра запланировано заседание суда, на котором будет решаться вопрос отсрочки наказания для Саакашвили или его освобождения по состоянию здоровья. В его партии сегодня призвали власть учесть связанные с этим просьбу президента Украины Владимира Зеленского и заявления Госдепа США. Впрочем, Киеву и Вашингтону уже ответили в «Грузинской мечте».

«Большое спасибо всем, кто вспомнил и поздравил меня с днем рождения», – передала у клиники «Вивамеди» журналистам слова благодарности Михаила Саакашвили его мать Гиули Аласания. Она не согласна с сегодняшним заявлением главы медицинского департамента пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе. Он категорически опроверг заявления адвокатов Саакашвили и центра «Эмпатия» о том, что независимые эксперты обнаружили в анализах Саакашвили отравляющие вещества, в том числе ртуть и мышьяк?

«Господин Урткмелиде токсиколог? Терапевт, да? А у нас заключение американского токсиколога, там совсем другие результаты», – сказала Гиули Аласания, вновь поставив под сомнение эффективность лечения и достоверность экспертизы в Грузии:

«Не могут они здесь провести обследования, хоть 15 проведут. Он не должен оставаться здесь, и ни в какой тюрьме он не должен быть. Не заслуживает такого этот человек. Он заслужил только спасибо от Грузии, Украины и, думаю, вообще за разрушение той бывшей системы».

Возможно, Саакашвили и его соратники с особенной эмоциональностью воспринимают само число 55. Ведь «5» – избирательный номер, под которым Саакашвили и его партия «Нацдвижение» дважды приходили к власти.

Печальной и позорной страницей в истории страны назвала посетившая сегодня Саакашвили депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе тот факт, что свой день рождения бывший главнокомандующий встречает в тюрьме. И это на фоне того, что в Гааге генпрокурор МУС, на днях завершив расследование, не обнаружил никакого преступного деяния со стороны Саакашвили в дни российско-грузинской войны в августе 2008-го. Херхеулидзе, назвав Саакашвили узником Путина, рассказала журналистам, какого бывшего президента увидит общество, если завтра на суде ему разрешат присутствовать в режиме онлайн:

«Общество увидит изнуренного болью третьего президента Грузии, бессильного, чье состояние критично, который заслуживает право на жизнь. Это будет та картина, которую увидят все, если Саакашвили будет предоставлена возможность обратиться к обществу».

На прошлом судебном заседании врачи клиники «Вивамеди» посчитали нецелесообразным в связи с состоянием здоровья этапирование Саакашвили в зал суда. А в пенитенциарной службе заявили, что из-за технических проблем не могут обеспечить онлайн-включение на судебном заседании.

Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил журналистам, что на завтрашнем судебном заседании будет выступать один из приглашенных стороной защиты американских экспертов. В качестве свидетелей будут приглашены и другие зарубежные специалисты, которые считают, что Саакашвили детоксикацию должен пройти за рубежом. Ответил адвокат Хачапуридзе и главе медицинского департамента пенитенциарной службы:

«Господин Урткмелидзе также вызван в качестве свидетеля. Он терапевт, но пусть скажет о своих соображениях по токсикологической экспертизе. Я в первую очередь задам ему вопрос: что же вызывает такое состояние Саакашвили, когда у него каждый день температура 38 градусов, пусть ответит на этот вопрос».

В пенитенциарной службе, которая обнародовала недавно видеокадры пребывания Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди», так же, как в «Грузинской мечте», настаивают на том, что вся эта кампания проводится с целью освободить Михаила Саакашвили, и ради этого сам бывший президент симулирует свою болезнь.

Тем не менее в Госдепе США накануне напомнили, что ответственность за здоровье бывшего президента лежит на государстве:

«Это обязанность правительства Грузии – справедливо и достойно относиться к г-ну Саакашвили, в том числе предоставляя ему всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, как рекомендовано независимыми медицинскими экспертами Народного защитника. Они, конечно, должны обеспечить защиту его прав, чтобы он получал всю необходимую ему заботу», – заявил пресс-спикер Нед Прайс.

Вчера же президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинским властям с предрождественской просьбой – проявить гуманность и отправить гражданина Украины Саакашвили на лечение если не в Украину, то в другую европейскую страну. Эту просьбу пришлось повторить сегодня и представителю МИД Украины Олегу Николенко, отвечая лидеру «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе и Мамуке Мдинарадзе. Они обращение Зеленского сочли вмешательством во внутренние дела Грузии и напомнили, что Саакашвили создал «преступную власть», за что и несет наказание, и обвинили власти Украины в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию для открытия второго фронта.

«Какие только инсинуации не распространяют отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», – отметил Николенко.

Ему ответил депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе:

«Это хорошее, правильное заявление. Но если это так, то это ведомство не Кобахидзе и Мдинарадзе должно обвинять, а спрашивать с Арестовича (советника Офиса президента Украины), Данилова (Алексей Данилов – секретаря Совета национальной безопасности и обороны), которые даже высказывали претензии по поводу того, почему в Грузии не начинается война».

Нашлись слова у правящей партии и для ответа Госдепу США. Депутаты «Грузинской мечты» отметили, что государство этим и занимается – заботится о здоровье заключенного Саакашвили. А из обнародованных видеокадров, как отметил Рати Ионатамишвили, «общество убедилось, что он даже в более привилегированном положении (чем другие заключенные)».

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