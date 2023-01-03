«Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, какие события в республике в 2022 году были, по их мнению, самыми важными.

– Какие события в Абхазии в 2022 году были самыми важными, на ваш взгляд? Что вам запомнилось?

Мате Цквитария, председатель молодежной организации «IQan»: Воспоминание о том, что было тридцатилетие начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., тридцатилетие Латской трагедии. Особенно примечательно, что до сих пор правительство Грузии не дало никакой оценки. Те, кто виновные, они не осуждены, не наказаны, и особенно этот факт очень болезненно сказывается. Любой человек практически знает, когда это было, сколько людей погибло. И этот день черной датой прописан в истории. Второе, что приходит на ум, я думаю, что эта проблема коснулась каждого жителя республики, – это энергетический кризис. Нельзя сказать, что энергетический кризис был только в прошлом году, такая острая ситуация была и в 2022 году, и такие слова, как «Шешелети» и «Ачгуара» (высоковольтные линии), стали именем нарицательным, как что-то проблемное, из-за чего может отключиться электроэнергия.

Амра: Важное событие 2022 года для меня – это памятные мероприятия, посвященные началу Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 30 лет назад войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии и развязали войну, которая длилась 413 дней. Мне было всего 12 лет, и война запомнилась печальными событиями и смертью родственников. Помню первого абхазского воина, которого увидела в военной форме. Это был муж моей тети, Даур Кутарба. Через полгода после начала войны он погибает, а его девятимесячная дочь Милана будет знать его только по фотографиям и рассказам родных. А жена защитника родины, моя тетя Ирина, овдовевшая в 21 год, посвятила жизнь воспитанию дочери, сохранению памяти о нем. Таких примеров, на самом деле, много. Война нанесла ощутимый урон генофонду абхазского народа, поэтому воевать, на самом деле, шли молодые ребята с лучшими человеческими качествами, самые достойные. У нас в Абхазии очень много незамужних девушек 30-40 лет, и, как часто говорит моя подруга, вполне вероятно, что наших суженых, подходящих нам по возрасту, убили в той войне.

Арсоу Хуапшыху: Произошло очень много событий. Но одно из самых важный, я считаю, что развивается молодежное движение, гражданское движение, в частности, молодежное «Харах Пицунда», которое выступало и выступает против ратификации соглашения (о передачи госдачи в Пицунде Российской Федерации). Я являюсь участником этого движения, нас поддерживают очень многие, и интеллигенция, и взрослые. Я считаю, что это очень важное событие для нашего государства, что в Абхазии есть гражданское общество, оно не молчит и действует. Кроме политической жизни в Абхазии, я считаю, что произошло много приятных культурных событий, это фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…», который привлек очень много музыкантов. Абхазия становится культурным центром. Я еще являюсь участником Госансамбля народной песни и танцев РА, мы, спустя несколько лет, из-за многих причин, коронавируса и других, мы выступили с новой программой. Было также много выставок, проектов в Абхазии. И это очень радует.

Юрий Зарандия: Действующая власть, которая пришла под лозунгом борьбы за справедливую жизнь в Абхазии, не очень хочет исполнения антикоррупционного закона. А второй момент – что наш народ, который еще не понял, что все то, что происходит в Абхазии, в том числе, зона ответственности не только власти, но и народа, который должен активнее себя вести, чтобы строить жизнь в республике. Он него тоже многое зависит.

Земфира Чачибая, медсестра Гудаутской центральной больницы: Я медсестра Гудаутской больницы. Важное событие – что больных коронавирусом стало меньше. Два года мы боролись с этим злом. Но сейчас грипп у нас в Абхазии очень сильный, и дети, и взрослые, все болеют, мы тоже боремся с этим.

Людмила Будяк, художник-керамист: Для меня было важным мое событие, когда Россотрудничество наградило меня грамотой за долголетнюю работу в искусстве. Вообще, в 2022 году было много выставок. Эльвира Арсалия и Виталий Джения – молодцы! Вы знаете, это поднимает настроение, хочется работать, мы общаемся, встречаемся, вообще, великолепно в этой области!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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