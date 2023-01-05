Сейчас я буду говорить довольно неприятные вещи, из-за которых ярлык продавшегося Бидзине, а то и самому Путину, гарантирован, тем не менее, как говорится, «не могу молчать».

В среду в Тбилиси состоялся митинг с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Меня там не было, и не потому, что поленился или не успел, а потому, что не счел это необходимым из принципиальных соображений.

Президенты, тем более реформаторы, тем более с такими заслугами перед своими странами – это совсем не то, что обычные, простые люди, и попытки отрицать – это фальшь и ложь

Чтобы сразу было понятно, без лишних вопросов – считаю Мишу, вне всяких сомнений, политзаключенным, несмотря на то, что большинство обвинений в его адрес вполне реалистичны. Грехов Миши было бы вполне достаточно для посадки обычного, рядового гражданина, на чем, собственно, и делает акцент правящая партия. Но это лицемерие. Президенты, тем более реформаторы, тем более с такими заслугами перед своими странами – это совсем не то, что обычные, простые люди, и попытки отрицать – это фальшь и ложь.

Однако при этом у меня абсолютно нет никакого желания включаться в борьбу за его освобождение, и тому есть несколько причин.

Саакашвили упорно, не жалея сил и энергии, последовательно шел к той яме, в которой оказался. Он оказался неспособен совладать с собственными эмоциями и хоть немного умерить свое безразмерное ЭГО. Все, что с ним происходит года так с 2011-го, – это уже не политика, это уже сугубо личное, персональное.

Еще в 2011 году, когда на политическую сцену в Грузии вышел Бидзина Иванишвили, трезвый рассудок, по идее, должен был диктовать Саакашвили необходимость изменения политики в сторону смягчения и большей открытости. Но к тому времени Миша уже ощутил себя богом, которому ничьи советы не нужны: окружив себя лживыми льстецами, он продолжил политику в духе «Мы лучше знаем, что надо делать, разберемся без ваших советов»… Ну вот, доразбирались.

Все, что было после, – это одно сплошное, огромное, безразмерное ЭГО. Его скандальная и совершенно провальная деятельность в Украине, его постоянное и неуместное вмешательство в грузинскую политику, которое только портило дело, – во всем этом нет ни капли политики. После 2012 года Саакашвили уже не политик, а эгоцентрик, одержимый реваншем и желанием во что бы то ни стало вернуться во власть – либо в Грузии, либо в Украине.

Умные люди ему говорили: не спеши, ты еще молод, у тебя полно времени, возьми тайм-аут. Но «тайм-аут» и «побыть в тени» – это не для Саакашвили

Умные люди ему говорили: не спеши, ты еще молод, у тебя полно времени, возьми тайм-аут, побудь немного в тени, подожди, пока они тебя сами позовут. Но «тайм-аут» и «побыть в тени» – это не для Саакашвили, который зачахнет без света прожекторов и всеобщего внимания… Это не политическое, это человеческое.

Решение вернуться в Грузию – наверное, самая большая ошибка в его жизни, от которой его многие доброжелатели отговаривали. Говорили: Миша, не езжай сюда, тебя арестуют, и вытащить тебя будет некому. Если ты надеешься на народное восстание, то забудь об этом. В Грузии нет революционных настроений, да и противников у тебя не меньше, чем сторонников.

Он получил на этот счет и четкие сигналы от международных партнеров. За несколько дней до судьбоносного шага, еще в Киеве, с ним встретились послы западных стран, которые четко донесли до него главный посыл: не езжай в Тбилиси, тебя арестуют и мы не сможем тебе ничем помочь.

Открыто, официально его предостерегли и представительство ЕС, и посольство США в Грузии: они выступили с заявлениями, общий смысл которых состоит в том, что «возвращение Саакашвили не будет способствовать стабилизации ситуации в стране».

Ну, казалось бы, четко тебе все объяснили и разложили по полочкам. Сиди, не дергайся. Но нет, он предпочитал слушать льстецов, которые расписывали ему сказочные перспективы сотен тысяч восставших грузин с вилами в руках – картина совершенно абсурдная и изначально нереалистичная. Миша не послушал доброжелателей – как всегда, и тут его безразмерное ЭГО оказалось сильнее. Что, как и следовало ожидать, довело его до тюрьмы.

Запад практически молчит, у него скованы руки: как я уже сказал, обвинения против Миши с юридической точки зрения реальные, и союзники не могут открыто требовать от «Мечты» допустить исключение. Они могут рекомендовать, посоветовать, нашептать на ушко, достичь неформальной договоренности, как это было в 2012-м. Но потребовать освобождения однозначно, четко и недвусмысленно – не могут.

Неспособность справиться с эмоциями привела Мишу туда, куда и должна была, и вся ответственность за это на 100% лежит на нем лично

Неспособность справиться с эмоциями привела Мишу туда, куда и должна была, и вся ответственность за это на 100% лежит на нем лично. Он не подумал головой и бросился прямо в руки своим кровным врагам, которые ненавидят его примерно как евреи Гитлера, и это не преувеличение. Теперь он видит, как в Украине вершится дело всей его жизни – рушится путинская империя, и он должен присутствовать там в момент, когда занавес будет опущен.

Но вместо того, чтобы принимать участие в обороне Киева, встречаться с иностранными гостями, ездить по всему миру, давать десятки интервью, он сидит в унылой грузинской тюрьме без всякой надежды выйти на свободу раньше, чем Украина победит в войне.

Именно эта мысль его убивает и уничтожает. Нет у него никаких неизлечимых болезней, и никто его не травил, в этом я более чем уверен. Вылечить его болячки – дело 2-3 недель, но это не болезнь – это снова оно, то самое ЭГО, которое и завело его в тупик.

Когда Саакашвили отказывался от необходимого в тот момент тайм-аута, он слушал лишь самого себя и своих фанатов. Когда он влезал в грузинскую политику, бегал по крышам в Украине, – мое мнение его не интересовало. Когда он сделал совершеннейшую глупость, вернулся в лапы своих мучителей, – он меня об этом не спросил. А теперь ему хочется снова попасть в свет прожекторов и мировую политику, и я ему понадобился. В данном случае «я» – это, конечно, в переносном смысле, речь не обо мне конкретно.

Политик должен уметь вести себя с достоинством в любой ситуации, в том числе, самой тяжелой. Коллеги Миши, его давние соратники Вано Мерабишвили и Бачо Ахалая отсидели по 9 лет – ни разу не согнулись, не сломались, не ныли «ах, мне плохо, выпустите меня». В России другой политзаключенный – Алексей Навальный – сидит в страшных условиях, с уголовниками и «опущенными», но держится с исключительным достоинством. Он не дрогнул и не показывает своим мучителям слабости.

Миша сглупил и теперь должен отвечать за свою же глупость. Должен пытаться выйти на свободу, но не унижаться, не клянчить, не плакать…

Миша с тюремным вызовом не справился. ЭГО и тут оказалось сильнее – желание вернуться в мировую историю оказалось настолько тотальным, что он потерял все представления о достоинстве, постоянно ноет, плачет, грозится умереть завтра утром… Выглядит все это... как бы сказать помягче… противно. И уж точно никак не вызывает желания встать в ряды его защитников.

Миша сглупил и теперь должен отвечать за свою же глупость. Должен пытаться выйти на свободу, но не унижаться, не клянчить, не плакать… Но, увы, в войне с ЭГО Миша всегда проигрывает…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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