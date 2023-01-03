Итоги-2022. Год Михаила Саакашвили

История болезни бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стала важной политической темой 2022 года. Еще летом представители оппозиции предложили власти его незамедлительный перевод из клиники за границу, и это предложение сразу приобрело характер политического требования. В правительстве говорили о симуляции заключенного №1, которому грузинский суд отмерил долгие шесть лет нахождения в тюрьме.

Аргументы сторон практически не меняются с 1 октября прошлого года, т.е. с того момента, как экс-президент был помещен в тюрьму. В руставской тюрьме Саакашвили объявил бессрочную голодовку и держал ее 50 дней. Затем, на фоне ухудшения здоровья, в марте он был этапирован в военный госпиталь в Гори, а уже в мае, на фоне слухов о реальном ухудшении его здоровья – в тбилисскую клинику «Вивамеди».

С тех пор бывший президент ни разу не появлялся на публике. Информацию об ухудшении его здоровья распространяли его родные и близкие, а также навещающие его в больничной палате соратники. Правительство отвечало, что здоровью экс-президента ничего не угрожает.

С начала ноября тема состояния его здоровья по мере нарастания кризиса в «Национальном движении» стала доминирующей в партии – раскол в рядах некогда могущественной партии прошел в большой степени по «медицинской» линии.

Здоровье превыше всего

Часть членов партии придерживается радикальных методов борьбы, в то время как «умеренные» во главе с председателем Никой Мелия выступают за правовые механизмы. В ноябре оппозиционная Нике Мелия группа партийцев потребовала переизбрания председателя партии – желание возглавить партию изъявили Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.

Коллеги критикуют Нику Мелия за пассивность и считают, что партия должна более активно участвовать в различных процессах, включая освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы и его перевод за границу на лечение.

Напряженность в партии стала нарастать после того, как депутат от «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что планирует организовать в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили 3 декабря митинг перед центральным офисом правящей партии в Тбилиси. Как пообещал политик, у митинга должна быть одна повестка – незамедлительный перевод экс-президента на лечение за границу:

«Российский олигархический режим скрывает Михаила Саакашвили от общественности, не желая показать, как этот человек выглядит. Общественность прекрасно понимает, что этому есть очевидные причины и объяснения. Как только все увидят состояние экс-президента, у всех сложится объективное впечатление, что сегодня в стране правит фашистский режим. Мы должны действовать, мы не сможем победить, сидя в кабинетах».

Пафос Хабеишвили разделили далеко не все соратники экс-президента – по словам Эки Херхеулидзе, митинг был назначен вопреки желанию самого Михаила Саакашвили, который хочет дистанцироваться от происходящих в Грузии политических процессов.

«Михаил Саакашвили хочет дистанцироваться от политики, и необходимо, чтобы все его сторонники поддерживали его решение. Он просил всех соратников позаботиться о его здоровье, но не связывать его имя с политикой. Не знаю, на что рассчитывает Леван Хабеишвили, когда объявляет о таком формате акции. Я не общалась на эту тему с Леваном и убеждена, что это было сделано на фоне эмоций, переживаний, которые есть у всех нас, я знаю», – заявила она.

Действующий председатель партии Ника Мелия согласился с тем, что приоритетным для партии является освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили, однако и он не посчитал правильным использовать его имя в личных и партийных целях.

«Борьба за председательство в партии уже вышла за рамки нормального политического процесса и принимает позорный вид, который может нанести ущерб как партии, так и стране в целом», – заявил политик.

Радости власти

В правящей партии с нескрываемым удовлетворением наблюдали за происходящими у оппонентов событиями. Замглавы фракции «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе анонсировал скорый распад ЕНД:

«Сегодня мы наблюдаем политический забег на короткую дистанцию: кто будет более агрессивен, кто сделает более комичные заявления и кто докажет Саакашвили, что он якобы заботится о его здоровье, – это своеобразный политический оброк. На самом деле, всем наплевать на судьбу Саакашвили, их волнует распределение сфер влияния и партийные должности».

На этом фоне медицинские эксперты отмечали, что до ареста Саакашвили был практически здоров. А сейчас, как утверждается, у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.

Адвокаты Михаила Саакашвили после получения медицинского заключения центра «Эмпатия»​ обратились в суд с запросом о полном освобождении Саакашвили от приговора или его отсрочке.

Однако власти ответили отказом, обвинив экс-президента и его окружение в симуляции. К примеру, по словам бывшего министра юстиции, а ныне министра культуры Теи Цулукиани, Саакашвили придется смириться со своей участью.

«Мы хотим, чтобы он проходил курс лечения, осознавая, что он совершил множество преступлений. Это его реальность, и было бы правильным осознать ее, чтобы добиться положительного влияния на психологическое и физическое состояние, чтобы заключенный осознавал, что он совершил преступление, и поэтому проявлял адекватное реагирование на приговор. Думаю, что у него болезнь в кавычках, и у него проблема восприятия собственного поведения в прошлом и к вердикту, который вынес независимый судья», – сказала Цулукиани.

Саакашвили держат на дистанции

Первое судебное разбирательство по делу состояния Саакашвили было назначено на 9 декабря, но на деле продолжалось не более 20 минут. Несмотря на просьбу Михаила Саакашвили, он не был доставлен в суд – пенитенциарное учреждение представило письмо из больницы, согласно которому врачи считают транспортировку Саакашвили нецелесообразной. Бумагу подписали клинический директор клиники, где заключенный проходит лечение.

На основании этого документа судья отложил заседание до 14 декабря. В связи с тем, что осужденному политику не позволили явиться в суд, защита потребовала его дистанционного участия в заседании. Им было обещано, что власти сделают все возможное для этого.

Впрочем, 14 декабря ситуация повторилась. Несмотря на заверения властей, дистанционное участие в суде Михаила Саакашвили не состоялось – якобы по техническим причинам. Между тем, комментируя происходящее, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал его «убийцей».

«Надоело это обсуждать! Почему вы хотите заинтересовать меня этим Саакашвили-убийцей? Меня он не интересует. В Грузии 9 200 заключенных, а мы так долго обсуждаем одного. Сегодня он должен быть в тюрьме, но он в больнице. И никакой он не третий президент, а первый убийца и диктатор. Он убивал в одних только тюрьмах по 100 человек в год, поэтому он заслуживает того, чтобы отбыть шестилетний срок, который он получил. Пусть отбывает наказание», – сказал политик журналистам.

Из происходящего сторона защиты Михаила Саакашвили сделала вывод, что их подзащитному вынесен смертный приговор. Как заявил адвокат Шалва Хачапуридзе, Саакашвили объявил голодовку и не прекратит ее до тех пор, пока ему не позволят хотя бы виртуально присутствовать на собственном суде.

Однако ровно через четыре часа Михаил Саакашвили распространил письменное заявление, в котором заявил об отмене голодовки.

«Только что пришло письмо от депутатов Европарламента, в котором они категорически просят прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам заявить, будто я сам наношу себе вред. При этом депутаты обещают мобилизовать все дипломатические ресурсы, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я болен не потому, что не ел насильно, а потому, что я отравлен неправильным лечением в течение нескольких месяцев, что подтверждено лучшими специалистами мира, в том числе нобелевскими лауреатами», – написал Саакашвили в письме, отправленном из клиники.

В ответ на это заявление Минюст выложил в открытый доступ видеокадры из больницы, якобы доказывающие, что бывший президент симулирует тяжелое состояние. Однако эта акция власти возымела противоположный эффект: все увидели на видеокадрах неестественно худого, с трудом передвигающегося человека, который не может контролировать свое психофизическое состояние. Видео без звука длиной около 10 минут было нарезкой с разных камер наблюдения. На кадрах фигурировали три даты: 9 августа, 4 октября и, наконец, на несколько секунд – 12 декабря. На них экс-президент ругается с врачами, швыряет в стены пищу и различные предметы, а также курит электронные сигареты.

Реакция ЕНД была острой: на заседание парламента депутаты пришли с плакатами «Не убивай!», а также скриншотами из видеозаписи. Член «Национального движения» Ана Цитлидзе публично несколько раз назвала министра юстиции «убийцей», и после того, как судебные приставы заставили покинуть заседание депутата, ее однопартийцы в знак протеста также покинули зал.

Одновременно перед парламентом прошла многочисленная акция, а в фойе парламента началась голодовка четырех депутатов «Нацдвижения». Протестующие вновь требовали перевода экс-президента на лечение за рубеж.

В эфире – Саакашвили

Голодовка вызвала неоднозначную реакцию как со стороны большинства, так и в оппозиции. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, в нынешнем виде акция может нанести вред прежде всего Михаилу Саакашвили.

«Конечно, это их право, и они могут проводить голодовку. Но парламент не место, куда можно обращаться по таким вопросам. Грузия – правовое государство, все вопросы решаются в судебном порядке, а призывы, принуждение, шантаж, тем более ценой собственного здоровья, недопустимы. Наоборот, такое поведение в конечном итоге подталкивает Михаила Саакашвили к тому, чтобы больше не сотрудничать ни с пенитенциарной системой, ни с врачами», – подытожил Шалва Папуашвили.

По словам члена политсовета Романа Гоциридзе, массовые акции не за горами, однако говорить о сложении парламентских мандатов пока преждевременно.

«Для спасения Михаила Саакашвили будут использованы все методы, начиная с голодовки и заканчивая уличными акциями протеста. Что касается ухода из парламента, что также является одной из составных частей этой борьбы, лично я считаю, что это будет неправильно хотя бы с точки зрения получения международной поддержки. Все те резолюции, которые были приняты в Европарламенте и в других местах, являются результатом нашей парламентской работы. Пока есть рычаг, который можно использовать, будет неправильно от него отказаться. Потом посмотрим», – пообещал Гоциридзе.

Следующее заседание суда по делу экс-президента прошло 22 декабря и оказалось скандальным. На протяжении нескольких минут общественность могла видеть, в каком он состоянии – ему впервые с мая предоставили возможность подключиться онлайн к судебному заседанию из клиники.

Когда онлайн связь между судебным залом и клиникой «Вивамеди» была установлена и на экране появился Михаил Саакашвили, – небритый, непричесанный, с подушкой под головой и отрешенным взглядом, адвокат Хачапуридзе предложил своему подзащитному поднять верхнюю одежду, чтобы все убедились в том, в каком тяжелом состоянии тот находится. Было ясно, что ему трудно сосредоточиться, на его просьбу говорить на украинском языке судья ответил отказом.

«Я – гражданин Украины, и имею право говорить на украинском!»

«Тогда я вас отключу, батоно Михаил», – во второй раз предупредил судья Аревадзе, отметив, что судопроизводство идет на грузинском. Заключенный знает этот язык, а о предоставлении переводчика с украинского заранее заявлено не было.

Скоро с экрана исчез и сам Михаил Саакашвили. «Эму стало плохо», – сообщил адвокат Хачапуридзе через некоторое время. Его отсутствие не стало препятствием для продолжения судебного заседания. В зал был приглашен американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит. Его заключение является одним из ключевых, на основе которого защита требует для Саакашвили отсрочки или освобождения от наказания по состоянию здоровья.

«У Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция», – заявил психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, отвечая на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе.

При этом он исключил вероятность симуляции:

«При соприкосновении с такими тяжелыми металлами, как ртуть и мышьяк, у человека быстро прогрессируют проблемы с памятью и появляются осложнения с функциями мозга».

Свидетельства американского психиатра о состоянии здоровья экс-президента заняли несколько часов, его показания переводили два переводчика.

В новый год без оптимизма

На последнее судебное заседание года сторона защиты вызвала в качестве свидетеля американского эксперта Дэвида Смита, который подтвердил в суде заключение об отравлении Михаила Саакашвили тяжелыми металлами. Он выступал по видеосвязи.

По его мнению, первая интоксикация произошла в марте, перед этапированием. Михаил Саакашвили был отравлен различными металлами, в том числе ртутью, мышьяком и барием, которые вызывают достаточно серьезные токсические эффекты. Тяжелые металлы быстро выводятся из организма, но их следы можно найти при исследовании корней волос, что и было сделано при экспертизе. На вопрос адвоката, был ли Саакашвили отравлен в тюрьме, Смит ответил, что отравление тяжелыми металлами вызвало поражение головного мозга и судороги. Затем адвокат повторил вопрос, и Смит ответил:

«У него уже были симптомы в медучреждении. Я считаю, что он отравился не в медучреждении, а до этого, в тюрьме. У него [Саакашвили] серьезное повреждение головного мозга, что привело к тяжелой и прогрессирующей деменции и атрофии мышц. У него поражения пищеварительной системы, приводящие к гастриту, постоянной диарее и, как следствие, кахексии и сильной потере веса. У него поражены печень и другие жизненно важные органы, такие как сердце и почки».

В ответ из партии власти в очередной раз дали понять, что никакая активность оппозиции или давление из-за рубежа не изменит ее позицию: Саакашвили понесет наказание в соответствии с законом. В «Грузинской мечте» по-прежнему убеждены, что бывший президент во избежание наказания симулирует болезнь.

Комментируя сложившуюся ситуацию, наблюдатели отмечают, что затянувшийся кризис может привести к эскалации напряженности. Так полагает, в частности, политолог Гия Хухашвили.

«Позиции сторон становятся все более бескомпромиссными. «Нацдвижение» говорит о жизни и смерти экс-президента, а «Грузинская мечта» – о симуляции и категорически отказывается рассматривать компромиссные варианты, утверждая, что его освобождение приведет к массовым беспорядкам. По моему мнению, риски повышения напряженности прямо пропорциональны ухудшению его здоровья, и, если убрать из политической повестки фактор Михаила Саакашвили, общество успокоится. Однако, к сожалению, у нас нет опыта договоренности между властью и оппозицией. Даже документ Шарля Мишеля, под которым стороны поставили свои подписи, стал пустой бумажкой буквально через несколько недель. Грузинские политики так и не научились находить компромиссы даже во имя великой цели. Потому я не испытываю оптимизма», – заявил политолог.

Судебные разбирательства будут продолжены и в этом году. А до тех пор власти решили ограничить посещение Михаила Саакашвили. По решению спикера парламента Папуашвили приостановлено право на посещение пенитенциарного учреждения без специального разрешения депутатов парламента для посещения осужденного.

Подписывайтесь на нас в соцсетях