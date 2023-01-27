На этой неделе власть продолжала демонстрировать народу, что проживает в другом измерении. Народ, не теряя чувства юмора, критиковал руководство, упражняясь в эпистолярном жанре. Но обо всем по степени важности.

Граждан страны (в основном это социально незащищенные семьи – инвалиды, многодетные, круглые сироты и так далее), требующих предоставления жилья, как обещал, принял премьер-министр Анкваб. Однако исполнение обещаний этим и закончилось. Протестующие пришли к нему с двумя предложениями: вернуться к программе ипотечного кредитования, запущенной в 2019 году, по которой получили жилье более 100 семей, или передать объект незавершенного строительства – девятиэтажку в Новом районе Сухума и кредит на ее восстановление. По их словам, такое решение позволило бы обеспечить жильем 30 остронуждающихся семей. Активисты отмечают, что не всем нужны квартиры в Сухуме – кто-то живет в Очамчире, Ткуарчале, Гагре и Гудауте, кто-то просит предоставить кусочек земли, на котором готов самостоятельно построить домик в деревне. Активистов отказались даже ввести в состав жилищной комиссии в качестве наблюдателей. «Анкваб на все отвечал «нет», – подвели итог участники встречи. Они заявляют, что будут продолжать свою борьбу и защищать свое конституционное право. Лидер оппозиционного движения, который вместе с протестующими выслушивал обещания премьер-министра, 20 января написал на своей странице, что «в ходе встречи премьер-министр согласился со всеми предложениями граждан. Мы надеялись, что Анкваб выполнит взятые на себя обязательства, которые в полной мере соответствуют социальным обязанностям государства. Однако по итогам встречи 25 января стало ясно, что премьер очередной раз обманул наших граждан».

На этой неделе Аслан Бжания нашел стрелочника, который ответил за одно из его предвыборных обещаний – сократить в два раза дорожно-транспортные происшествия, – своей должностью. Им стал не премьер и даже не министр ВД, а главный гаишник. Что как минимум странно, так как, говоря о ДТП, кандидат в президенты Бжания имел в виду какие-то реформы. Реформы остались его личной тайной – о них так никто и не узнал, но за «базар» кандидата ответил чиновник средней руки, не принимающий самостоятельных решений, так как ГАИ входит в структуру МВД. На его место пока никто не назначен, но в стране есть специалист, который действительно снизил количество ДТП будучи министром ВД, – Леонид Дзапшба. Возможно, о нем бы Бжания и вспомнил, но дело в том, что в 2017 году он, будучи оппозиционером, вместе со своими сподвижниками сверг Дзапшба с должности. Были там и коктейли Молотова, и сломанные ворота, и раненные сотрудники МВД, и раскуроченная пожарная машина, и видеозаписи, свидетельствующие об организаторах и участниках этой вакханалии. Но никто не понес ответственности. Вспомнила я эту историю потому, что 25 января в Сухуме начался судебный процесс над участниками другого, антибжаниевского митинга от 21 декабря 2021 года. Оппозиционных активистов обвиняют в нанесении ущерба государству в размере 72 тысяч рублей за порчу одного из автобусов, перегораживавших доступ митингующих к парламенту – разбитые стекла и вмятины. И это, как мне кажется, противоречит постулату о том, что перед законом все равны. К тому же на фоне ущерба, который своими решениями нанесла стране действующая власть, ситуация выглядит комично. Потерпевшей стороной выступает столичное автобусное предприятие, но, очевидно, что эта миссия ему не по душе, и потерпевшая сторона попросила отложить судебное заседание на неопределенный срок. Оказалось, что ей не хватило года для изучения материалов обвинения. К тому же вопрос о том, что делали городские автобусы на площади перед комплексом правительственных зданий, отнюдь не риторический. Кто взял на себя ответственность за использование пассажирского городского транспорта в несвойственных для него целях? В любой другой стране в суды бы поступили встречные иски от жителей города, которых более чем на сутки, без объявления чрезвычайного положения, лишили возможности передвигаться на общественном транспорте. К тому же для защиты власти от народа в стране существует масса иных инструментов и целая армия охранников. И еще поясню, что митингующие не требовали ничего, что бы выходило за перечень предвыборных обещаний Бжания и Анкваба.

И еще об одной резонансной истории, которая получила свое логическое завершение на этой неделе. Министр по молодежи и спорту Джамал Губаз был освобожден от должности после того, как отказался передавать на баланс комитета по приватизации спортбазу «Эшера», которую, как он утверждает, Бжания планирует продать бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. 24 января президент нашем ему замену и назначил нового министра, который, видимо, согласен исполнять любые приказания.

Тем временем на этой неделе президент Аслан Бжания сам лично напомнил о своем существовании, так сказать, вживую. На собрании, которое он провел 23 января для своих подчиненных, прозвучало столько фантастических отчетов об успехах за прошлый год, что блогосфера взорвалась от этой параллельной вселенной. Министры наперебой рассказывали о своих успехах, жонглируя копеечными доходами, и грандиозных планах, даже не пытаясь обосновать их хоть каким-то государственным интересом. Если опустить подробности, то можно сделать вывод, что стратегия наших «бизнесменов» во власти существенно не изменилась – теперь премьер-министру Анкваб, любителю отдавать народное имущество за условный рубль, поручено найти как можно больше свободной земли для строительства апартаментов и взять, непонятно зачем, кредит в полтора миллиарда. Это плюс к неоплаченному железнодорожному, который они брали при прошлом своем нашествии на страну в 2010 году. Все эти кредиты с непонятными обязательствами, без сомнения, придется отдавать тем, кто придет им на смену, и, понятно, на их оплату пойдут наши налоги.

Важно подчеркнуть, что на этом совещании Аслан Бжания заявил о своей решимости больше не реагировать ни на какие возражения общественности. Прозвучало это так героически, словно он намерен проводить реформы, сокращать численность чиновников, привлекать их к ответственности, бороться с коррупцией и сокращать президентские полномочия – «пришло время принимать ответственные решения, нравятся они кому-то или нет!» Но, скорее всего, Бжания имел в виду распродажу всего и вся и смену политического курса, потому как надеется на поддержку парламента. «В этом году мы должны перейти в плоскость реальных дел. На парламент у меня большие надежды. Пришло время принимать ответственные решения».

Надо сказать, что не только власть, но и ее оппоненты намерены перейти от слов к делу. На этой неделе в Сухуме прошла акция «Нас обманули» – бывшие сторонники Бжания расклеили листовки с обещаниями президента, которые он не исполнил. Партия «Форум народного единства» заявила, что не позволит Анквабу снова повесить на страну очередной многомиллиардный долг. Общественная организация «Аидгылара» провела собрание высшего совета с участие представителей различных оппозиционных сил. Они обратились в прокуратуру с требованием: дать оценку ущербу, который нанесло правительство легализацией деятельности по добыче криптовалюты в условиях энергетического кризиса; привлечь к персональной ответственности главу комитета по приватизации Беслана Кубрава, который является «дежурным подписантом» многих незаконных договоров и соглашений. Представители оппозиции также потребовали от надзорного ведомства предоставить информацию о результатах расследования «по так называемому отравлению Аслана Бжания» и другим запросам и пообещали, что «перейдут от слов к делу» и будут блокировать министерства и ведомства действующие вопреки интересам страны.

23 января телеграм-канал «Аиашара» сообщил о том, что сотрудники милиции избили задержанного. В сети появились видео с рассказами свидетелей, на глазах которых это происходило, и фото самого задержанного, на котором невооруженным глазом видны следы побоев. Журналисты обращают внимание на то, что именно в таком виде задержанный предстал перед судом, однако судьи проигнорировали эту «картину».

Можно было бы еще рассказать о больных эвкалиптах, завезенных для посадки, спиленных платанах, об отсутствии света и воды, перебоях в работе соцсети ФБ и многом другом, но мне кажется, что нет смысла дорисовывать эту мрачную реальность, скрашивают которую хорошая погода и неугасающее в народе чувство юмора.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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