На этой неделе народ и власть продолжали совместное проживание в разных измерениях. Президент Бжания и его окружение сами себя хвалили за результаты поездки в Москву и Минск, а общественность за эти же «достижения» ругала Бжания и его компанию.

Что касается «достижений», – о них президент говорил всю неделю на совещаниях, встречах со своим окружением и пресс-конференции для журналистов. Если опустить трехлетнюю мантру о газопроводе и аэропорте и панацею в виде апарт-отелей и приватизации в энергетике, то в сухом новостном остатке можно обнаружить новые президентские идеи все с тем же инвестиционным налетом – платные дороги. Вероятно, наш президент в думах об очередном инвесторе позабыл, что граждане страны платят за дороги в Дорожный фонд (и это никак не отражается на качестве дорог).

Еще одно предложение президента вызвало шквал эмоций – он предложил вернуться в село. То ли Аслан Бжания так и не интегрировался в абхазскую действительность, то ли испытывает терпение народа, но фраза звучала так – «надо возвращаться в село, психология мышления там основательная: ценности семьи, радости и приоритеты другие. Нужно смещать акцент на село».

Президенту напомнили все – и его семью, живущую в Москве, и заброшенный отцовский дом в Тамыше, и пребывание за пределами Абхазии во время войны и блокады, и даже больных коров, завезенных по программе Министерства сельского хозяйства жителям села. Самый вежливый вердикт – «не президент, а зажигалка общественного недовольства». Все остальные комментарии, хоть и абсолютно справедливы, но по закону как минимум тянут на оскорбление чести и достоинства. Хотя, с другой стороны, как еще говорить с человеком, который три года делится своими планами по откровенному ограблению народа?

Еще одна новость – руководство страны нашло выход из энергетического кризиса. Как всегда очень странный: решило создать еще одно министерство – по энергетике. Что даст замена одного надзирающего за энергетической госкомпанией министерства на другое, никто не разъяснял, как, впрочем, не озвучивал и цену вопроса. Думаю, что содержание министерства обойдется стране дороже, чем восстановление системы. Но когда надо пристроить кого-то к должности, в правительстве не считаются с расходами.

Оторванным от реальности мне видится и предложение Бжания перенести Женевские дискуссии в Минск. Напомню, что Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых участвуют Грузия, Абхазия и Южная Осетия, проходят при посредничестве ООН, ЕС и ОБСЕ при участии России и США. Вряд ли в нынешней ситуации существующий формат этих встреч можно перенести из Женевы в Минск по желанию президента Абхазии. Скорее всего, речь идет о создании новой площадки с другими «игроками». Реакция Грузии на это предложение пока не известна.

Парламент на этой неделе «откатил» обратно в правительство решение о передаче в аренду «инвесторам» на 49 лет двух сухумских санаториев. Депутаты усмотрели в этом решении кабинета министров нарушение международного российско-абхазского Соглашения о военной базе, подписанного в 2010-м и ратифицированного в 2011 году, согласно которому эти два санатория переданы Министерству обороны России. Правительство Абхазии, принимая решение об аренде санаториев в интересах «инвесторов», проигнорировало международные обязательства перед стратегическим партнером. Поэтому парламент потребовал от правительства отменить решение, вступившее в противоречие с законом. Глава государства встал на защиту то ли правительства, то ли «инвестора» (кто ж теперь разберет) и, не утруждая себя никакими правовыми ссылками, назвал решение правительства законным.

Однако сенсацией недели стало увольнение из посольства Абхазии в России Татьяны Гулиа. Здесь надо сказать, что невнятной кадровой политикой в Абхазии никого не удивишь – родственные и дружеские отношения зачастую играют определяющую роль. Но во всей этой круговерти встречаются знаковые имена и люди, которые пользуются всеобщим уважением, и, будь у нашей власти хоть какое-то представление о традициях, они бы учитывали это, расчищая для себя и своих сторонников путь к должностям. Татьяна Гулиа внесла весомый вклад в прорыв информационной блокады во время грузино-абхазской войны, работала в представительстве Абхазии в Москве, затем участвовала в создании посольства. За заслуги перед отечеством внучка патриарха абхазской литературы и основоположника абхазской письменности Дмитрия Гулиа была награждена первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба орденом Славы. По какой-то иронии судьбы уволена с работы она была «не помнящим родства» представителем той же фамилии, министром иностранных дел Иналом Ардзинба, под надуманным предлогом – «решение аттестационной комиссии». Такое отношение к себе Татьяна Гулиа сочла оскорбительным и заявила о преднамеренном развале работы посольства Абхазии в Москве. Напомним, что ранее президент Бжания ублажил своего проявлявшего признаки мятежности единомышленника Алхаса Квициниа должностью посла Абхазии в России, сместив с нее опытного дипломата Игоря Ахба.

О своем освобождении Татьяна Гулиа сообщила на своей странице в ФБ и собрала такое количество положительных отзывов о своей работе, какое ни министр, ни президент никогда не собирали.

Между тем на этой неделе заявила о своей активизации еще одна общественная организация – «Абхазская национальная конференция». На пресс-конференции в Сухуме ее лидеры констатировали, что, несмотря на то, что действия власти ведут к уничтожению государственности, они не видят смысла в механической смене власти и призывают всех, кому небезразлична судьба страны, к созданию платформы, которая объединит общественность перед вызовами современности.

Оппозиционное движение АНД провело очередную встречу с общественностью в Сухуме. Глава движения Адгур Ардзинба и его сторонники говорили о проблемах, предлагали их решение и призывали власть не испытывать терпение народа.

Ряд общественных организаций – Комитет по защите суверенитета, «Аидгылара», экспертный фонд «Аамта», «Аиааира» и «Асаркьал» – потребовали созыва очередной сессии парламента, чтобы публично обсудить нарушение президентом присяги. Поводом для этого стали московские обещания президента, связанные с принятием ряда законов, которые, как считают авторы заявления, «являются прямым нарушением его конституционных обязанностей». «Одной из основополагающих основ конституционного строя Республики Абхазия является принцип разделения властей. Поэтому президент не может брать на себя обязательств, относящихся к компетенции парламента», – говорится в заявлении. О реакции депутатов парламента на прозвучавшее требование ничего не известно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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