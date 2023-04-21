Как водится, накануне праздников президент Аслан Бжания покинул Абхазию. Надо сказать, что глава государства сбился со своего ежемесячного графика рабочих визитов за пределы Абхазии – с его последней поездки прошло более полутора месяцев.

Пресс-служба президента спохватилась только после того, как об отсутствии главы государства сообщили независимые СМИ, поспешив придать отбытию рабочий характер. И, действительно, президент поработал: за неделю в Москве Бжания встретился с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым и с министром финансов России Антоном Силуановым. Сообщения сопровождались визуальным подтверждением с традиционным рукопожатием. В первом случае Бжания и Нургалиев обсуждали вопросы региональной безопасности и социально-экономического развития Абхазии. Во втором – вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере экономики и финансов. Почему президент не доверяет обсуждение экономических и финансовых вопросов своим подчиненным, можно объяснить только личными причинами.

18 апреля в парламенте ждали членов правительства, чтобы обсудить нарушение межгосударственного соглашения о российских военных базах в Абхазии. По этому соглашению российскому военному ведомству десять лет назад были переданы два сухумских санатория – МВО и ПВО (так они назывались в советское время). Но в начале нынешнего года стало известно, что абхазское правительство (как обычно, втихаря), не согласовав этот вопрос даже со стратегическим партнером и проигнорировав нормы закона, передало санатории в аренду друзьям президента и премьера. Депутат Кан Кварчия назвал действия правительства «рейдерским захватом».

Понятно, что премьер и другие министры, причастные к этому, не явились в парламент, отправив посыльного – министра юстиции Анри Барциц, которого уполномочили сообщить, что просят перенести заседание по данному вопросу «на когда-нибудь». Депутаты парламента считают, что на такое поведение правительства законодательная ветвь власти должна отреагировать. Предлагаются «зеркальные» меры – объявить о недоверии кабинету министров и блокировать в парламенте законы, предусматривающие ратификацию.

Но на следующий день, 19 апреля, на заседании парламента напряжение предыдущего дня даже не ощущалось. Депутаты, откинув все здравые аргументы, дружно проголосовали за избрание психолога на должность Уполномоченного по правам человека и за избрание юриста – главой Контрольной палаты. В первом чтении принят многострадальный закон о защите животных, который актуализировал отстрел бродячих собак, поправки в закон о рекламе, запрещающие рекламировать табачные изделия и никотиносодержащую продукцию. Депутаты продлили территориальным органам внутренних дел разрешение на выдачу видов на жительство до 31 декабря 2024 года, вместо того чтобы передать эти полномочия миграционным службам, как прописано в законе.

А еще депутаты приняли решение, что вопросы, связанные с арендой государственных энергетических объектов, будет утверждать парламент. На мой взгляд, данное решение ничего не изменит для страны, но вынудит правительство договариваться с народными избранниками по-хорошему. А значит, цена вопроса для инвесторов возрастет на «договороспособное» парламентское, оно же пропрезидентское, большинство. Существуют разные способы поддержания преданности своих сторонников, похоже, это как раз тот случай, когда и волки сыты, и овцы целы.

Тем временем, пока ветви власти договариваются о взаимовыгодном существовании, бывший глава «Черноморэнерго» Аслан Басария выразил свое отношение к действиям правительства, направленным на отчуждение энергетической системы. Он отметил, что в результате повышения тарифов на электричество до 2 рублей 70 копеек за кВт-ч выручка «Черноморэнерго» будет сопоставима с бюджетом республики, и при таких доходах нет никакого смысла говорить об инвестициях, а надо выходить на модель собственной энергосистемы, взяв за основу реализацию программных документов, которые давно разработаны и представлены правительству.

Но в государственной энергетической компании вряд ли кто услышит здравые советы. Здесь опять новый руководитель – Темур Джинджолия, который ранее возглавлял столичное управление энергосетей. Это шестой по счету руководитель «Черноморэнерго» за три года и на этот раз хотя бы профессионал. Его предшественник Рамин Зингишвили освобожден от должности «по собственному желанию». СМИ сообщали, что уход Зингишвили связан с его несогласием по передаче в аренду перепадной ГЭС №2, входящей в комплекс ИнгурГЭС (находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии). И, действительно, Минэкономики подтвердило, что проводится оценка состояния перепадной ГЭС №2, разрабатывается договор аренды. Лоббирует вопрос о передаче энергетического объекта в аренду депутат парламента Резо Зантария, который, будучи директором «Черноморэнерго», приватизировал самую крупную ГЭС в Абхазии – СухумГЭС.

Пока президент и его сторонники распродают все, что возможно и невозможно, неправительственные организации, для которых готовится закон об ионогенах, занимаются образовательными проектами. На этой неделе НПО «Центр развития сельского хозяйства и села» провел тренинг по высадке грецкого ореха для студентов-выпускников агроинженерного факультета Абхазского университета, а затем в селе Кацикыт была проведена высадка инновационных сортов ореха. И кто теперь поймет, кто у нас иноагенты?

О других новостях. На этой неделе экологи сообщили, что появилась надежда на спасение полуторавекового дерева на Лыхненской поляне (Лыхнашта), поврежденного вандалами 8 апреля. Из Китая в Абхазию доставили специальный витаминный раствор, разработанный Пекинским институтом сельского хозяйства, который вводят в место распила. Тем временем правоохранителями задержаны два жителя Абхазии, которые пилили липу. Оказалось, что их жертвами стали несколько деревьев, и к этому имеет отношение некий священник из ДНР (имя которого не называется). Он усмотрел вред для православия в деревьях, растущих в местах традиционных народных сборов, и нашел тех, кто разделил его убеждения.

А вот расследованием преступления, связанного с сыном, племянником и охранниками президента, избившими экс-депутата парламента Тенгиза Агрба, правоохранители заниматься не хотят. 9 апреля прокуратура поручила разбирательство МВД, но милиция не предприняла никаких действий, ссылаясь на отсутствие заявления от потерпевшего. Напомню, что по данному факту публичные заявления сделали более десяти общественных организаций.

Жертвой очередного раскола на этой неделе стали жрецы абхазских святилищ. Обеспокоенные актом вандализма на Лыхнаште, они объявили о всенародном сходе на Лыхненской поляне 23 апреля – для моления. Но не прошло и нескольких дней, как под давлением переговорщиков от власти их мнения разделились. Теперь одна часть жрецов считает, что всенародный сход на Лыхнаште надо отменить, а другая часть настаивает на его проведении 23 апреля. Остается только констатировать, что и жрецы «тоже люди» и ничто человеческое им не чуждо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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