Грузия должна стремиться в НАТО: президент поздравила страну с Днем Сил обороны

В Грузии отмечается День Сил обороны, которым исполнилось 32 года. В этой связи президент страны Саломе Зурабишвили опубликовала обращение, в котором поблагодарила ветеранов и их семьи, а также напомнила о высоком значении вооруженных сил страны.

«Мы живем в эпоху, когда угрозы стали очень частыми. Вместе со старыми формами появился ряд новых угроз. Таким образом, роль сил обороны возрастает и требует большего профессионализма, большей гибкости, а также знаний.

Даже сегодня, в XXI веке, агрессивный империализм, как бы анахронично это ни звучало, проявляет себя с новой свирепостью и беспощадностью. Война, начатая Россией против Украины 14 месяцев назад, потрясла мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма. Однако, несмотря на жестокость и баланс сил, мы видим, что вторгающаяся сила не может победить ту, что защищает свою страну. Это тот пример, который Грузия в своей истории демонстрировала множество раз.

Эта беспощадная агрессия разоблачила перед всеми природу русского империализма. Это вызвало новое восприятие опасности в мире, а тем более на Европейском континенте, за чем последовало оказание беспрецедентной помощи Украине, увеличение военных бюджетов и усиление значения Североатлантического союза. Это доказывают и кандидатуры Швеции и Финляндии.

Новые геополитические реалии означают для нас то, что для укрепления мира и безопасности в стране необходимо использовать все возможности. Мы не должны жалеть усилий для укрепления нашего пути интеграции в Североатлантический альянс. Следует надеяться, что Вильнюсский саммит окажется знаковым в этом отношении.

Россия должна убедиться в том, что ее агрессивные действия и угрожающий тон никоим образом не повлияли на нашу постоянную и закрепленную Конституцией решимость и ориентацию. Наши партнеры должны понимать, что сегодня время принимать твердое решение и не колебаться, сообщение России должно быть четким и единым», - заявила президент.