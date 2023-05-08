«Грузинская мечта» усиливает антиукраинскую и антизападную риторику. Поводом для этого стало интервью Давида Арахамия, главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины, оппозиционному ТВ «Мтавари». Давид Арахамия заявил, что грузинский народ заслуживает статус кандидата в ЕС, а правительство нет. И что в 2024-м «Грузинская мечта» не сможет победить на выборах. В ответ власть обвинила украинского политика в грубом вмешательстве во внутренние дела Грузии. Вместе с тем появилась информация о том, что якобы брат Арахамия является фигурантом дела о нелегальном бизнесе «колл-центров».

Давняя неприязнь – и личная, и политическая – между Давидом Арахамия и «Грузинской мечтой» усугубилось после воскресного интервью украинского политика, в котором он заявил, что грузинский народ заслуживает статус кандидата на вхождение в ЕС, а правительство «Грузинской мечты» – нет. Что грузинский избиратель в 2024-м не проголосует за «Мечту», что Михаила Саакашвили, гражданина Украины, нужно передать украинской стороне. Арахамия даже предложил своеобразную сделку на случай освобождения еще одного заключенного медиа-менеджера Ники Гварамия: если президент Саломе Зурабишвили его помилует, то Арахамия готов лично ходатайствовать и убеждать президента Владимира Зеленского вернуть в Грузию посла Украины, который был отозван вскоре после российского вторжения в Украину. Объяснил Арахамия в интервью и свое отсутствие на похоронах Вахтанга Кикабидзе: американские партнеры посоветовали ему в целях своей же безопасности отказаться от этой идеи, хотя он очень хотел приехать.

Не вмешиваться во внутренние дела Грузии и заняться своей страной Давиду Арахамия первым посоветовал один из лидеров «Грузинской мечты» депутат Арчил Талаквадзе:

«Пусть ни у кого не будет иллюзий, что можно отделить власть Грузии от общества. Я еще раз хочу призвать его воздержаться от таких заявлений. Это прямо вредит дружбе между нашими странами и не соответствует реальности. Грузия всегда поддерживала и сейчас поддерживает европейскую интеграцию Украины. Если Давид Арахамия не поддерживает европейскую интеграцию Грузии, – это его проблема. Печально, что высокопоставленное должностное лицо страны, охваченной тяжелейшей войной, находит время комментировать вопросы грузинской политики».

Выставлять предусловия по возвращению посла счел неуместным спикер парламента Шалва Папуашвили, напомнив, что Грузия солидарна с Украиной в этой войне. А в аффилированной с правящей партией «Силе народа» предположили, что за словами Арахамия стоят те силы, которые хотят Грузию втянуть в войну. Депутат Гурам Мачарашвили продемонстрировал силу своей логики:

«Это не только его мнение. Он сам признал это, между прочим, в этом интервью. Он хотел приехать в Грузию, но мне, мол, не посоветовали это делать американцы».

В правящей партии, впрочем, не стали сегодня открыто обвинять Арахамия в связи со скандальным делом колл-центров. Но версию о том, что с колл-центрами в Тбилиси якобы связан брат Арахамия, активно обсуждают в проправительственных СМИ и сегменте соцсети. Арахамия в этом контексте активно обсуждают вместе с оппозиционером, лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе и его братом.

«Все это хорошо спланированная спецоперация СГБ и МВД», – возмущался сегодня лидер Георгий Вашадзе. Он уже несколько дней опровергает информацию о том, что он и его брат имели колл-центр в Тбилиси. Вашадзе упомянул некоего Михаила Арахамия, взявшегося неизвестно откуда, по его словам, и также в никуда исчезнувшего после того, как арендовал и, предположительно, оборудовал колл-центр в здании, часть которого принадлежит брату оппозиционера.

«Где этот Михаил Арахамия, почему вы укрываете его, никто не может его найти, есть информация, что ему помогли уже покинуть страну. Я обращаюсь к прокуратуре, МВД: по этому делу кто-нибудь опрошен, у вас есть какое-либо доказательство преступления, если таковое имело место?» – негодовал Георгий Вашадзе, критикуя также проправительственные СМИ за голословные обвинения в его адрес.

Еще одному оппозиционеру, беспартийному депутату Хатии Деканоидзе, давно знающей Давида Арахамия, сегодня приходилось объяснять журналистам, сколько братьев у украинского политика:

«У Давида Арахамия нет никакой связи с этим человеком – Михаилом Арахамия. Насколько я знаю, у него нет родных братьев и сестер. Я с уверенностью могу сказать, что никакой связи у Давида Арахамия нет с колл-центрами. Я думаю, что это просто пропаганда».

Сам Арахамия в интервью ТВ «Мтавари» тему скандала с колл-центрами не затрагивал. Есть ли какая-то связь между киевским и тбилисским Арахамия, также осталось неясным. В открытом доступе есть лишь информация о родителях Давида Арахамия, его супруге и о том, что он отец шестерых детей и все имена детей начинаются на «Д».

То, что представители «Грузинской мечты» сегодня не скупились на оскорбительные слова в адрес Арахамия, но обходили молчанием вопрос его связи с колл-центрами, побудило многих предположить, что «грузинским властям «нечего предъявить Арахамия».

Некоторые оппозиционеры сегодня не скрывали желания получить от украинской стороны неопровержимые доказательства после причастности грузинских властей к обходу санкций против России. В остальном же мнение Давида Арахамия по поводу внутренней политики Грузии раздражений у них не вызывало, говорит депутат «За Грузию» Михаил Даушвили:

«Чиновники обоих государств не должны ставить под удар многовековые дружеские отношения грузинского и украинского народов. Я считаю, что Арахамия просто выразил свое мнение, это не вмешательство во внутренние дела Грузии. Что же касается выборов 2024-го, мы хотим, чтобы ни «Грузинская мечта», ни «Нацдвижение» не смогли по отдельности манипулировать страной как они хотят. Это самое важное».

Остается неизвестным, будет ли имя Давида Арахамия активно упоминаться в скандале с колл-центрами. Представители правящей партии сегодня в очередной раз отказали оппозиции в создании следственной парламентской комиссии, но охотно продолжали утверждать, что грузинская оппозиция финансируется «на деньги обворованных европейских пенсионеров». А желание оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию этого дела в «Грузинской мечте» расценивают как попытку выяснить тайны следствия и «избежать ответственности».

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