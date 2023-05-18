Скандал вокруг избрания членов Высшего совета юстиции в грузинском парламенте не стихает. Накануне правящей «Грузинской мечте» удалось утвердить трех несудейских членов административного органа судебной системы. В достижении цели парламентскому большинству помогли пятеро депутатов из «Нацдвижения», но уже сегодня при утверждении двух кандидатур на оставшиеся вакантные места в совете правящая партия отказалась от такого маневра.

«Грузинская мечта» продолжает играть по своим правилам, не давая парламентской оппозиции ни малейшего шанса протолкнуть свои инициативы, а также кандидатов в органы судебной или исполнительной власти. Так происходит и с кандидатами несудейского состава в Высшем совете юстиции. Накануне неожиданно для оппозиции пятеро ее представителей поддержали предложенных «Грузинской мечтой» трех кандидатов, тем самым обеспечив партии власти так называемый широкий консенсус, который настоятельно рекомендуют европейские партнеры, особенно когда речь заходит о судебной системе.

Оппозиционные депутаты перед сегодняшним голосованием за кандидатов на оставшиеся в Совете юстиции две вакансии с иронией предлагали «Грузинской мечте» прибегнуть к вчерашней уловке, которую власти назвали «консенсусом». Депутат «Лело» Саломе Самадашвили обвинила правящую партию в закулисных сделках и переманивании оппозиционных депутатов:

«То, что произошло вчера, – это тайное соглашение парламентского большинства с несколькими оппозиционными депутатами. Таким образом и были назначены угодные вам кандидаты в Высший совет юстиции. Вы воспользовались тайным голосованием и тайно сговорились, а это не является политическим консенсусом. Пожалуйста, проводите и сейчас голосование, пусть те оппозиционные депутаты, которые решили с вами сотрудничать, опять поддержат ваших кандидатов».

В ответ депутаты партии власти стали обвинять оппозиционеров в саботаже, в притеснении своих же коллег из оппозиции. Напомнили и о том, что два года места несудейских членов в Совете юстиции пустовали из-за несговорчивости оппозиции.

Во всем виноваты оппозиционные партии со своими радикальными планами, заявил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, раскритиковав там же «Нацдвижение», которое вчера со скандалом заставило покинуть фракцию депутатов Нато и Ростома Чхеидзе, Нику Мачутадзе и Бачуки Кардава за то, что они проголосовали за кандидатов «Мечты» в Совете юстиции.

«Мы вчера видели проявление либерального фашизма, то, как вы подвергли буллингу своих же коллег. Из вашей комнаты доносился шум, и об этом рассказывали поддерживающие вас СМИ. Прекратите травлю, прекратите разговаривать ультиматумами и прекратите саботаж еврорекомендаций», – возмущался Мамука Мдинарадзе.

Мдинарадзе парировала беспартийный депутат Хатия Деканоидзе:

«Мы все обязаны выполнять рекомендации, и мы тоже за это несем ответственность. Но вы не хотите с нами обсуждать вопросы. Вы предлагаете, чтобы мы вам предоставили список своих кандидатур, а вы решите, согласиться на это или нет. Вы действуете только по вашему усмотрению, что и сделали вчера, поэтому ваши утверждения не соответствуют действительности».

О том, что сегодня не будет, как вчера, сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он призвал парламентское большинство не голосовать за четверых кандидатов на оставшиеся два места в Совете юстиции. Эти кандидаты вчера не набрали необходимого количества голосов, но получили наибольшую поддержку (из 29 кандидатур): Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе. Однако если вчера им недоставало всего несколько голосов до необходимых 90, сегодня, после призыва Кобахидзе они набрали по 10-11 голосов.

Лидер партии власти назначение третьего тура голосования объяснил необходимостью для совещания, консультаций, но там же пояснил, что это не подразумевает рассмотрение кандидатур, предложенных оппозицией и гражданским сектором. Назвав их коллективным «Нацдвижением» и не пренебрегая унизительным названием членов этой партии – «наци», Ираклий Кобахидзе сказал:

«Наш принцип прост: ни одного «наци» ни в одном органе. Вот это наш простой принцип, которому будем следовать и в дальнейшем», – сказал Кобахидзе и заслужил аплодисменты от однопартийцев.

Бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили говорит, почему «Грузинская мечта» не заслуживает аплодисментов:

«Это решение парламента закрепит клановое правление в судебной системе на все последующие четыре года, а эти три новых члена дадут гарантию прочности судейского состава Совета юстиции. В будущем году истекает срок полномочий назначенного президентом члена Совета юстиции. Неизвестно, предложит ли она снова лояльного к властям кандидата, поэтому прибегли к такому голосованию и создали себе гарантии».

Высший совет юстиции, который назначает бессрочных судей в городских и апелляционных судах, состоит из 15 членов. Из них девять судей избраны на конференции судей, пятерых несудейских членов утверждает парламент, а одного назначает президент. Все судьи, входящие в Совет юстиции, избраны по распоряжению так называемого клана, возглавляемого судьями Леваном Мурусидзе и Михаилом Чинчаладзе. Последние вместе с еще двумя судьями 4 апреля попали под санкции США – из-за масштабной коррупции в судебной системе. А правящая сила встала за них горой, говорит Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International:

«Цель власти – иметь в суде клан, и чтобы этот клан был сильным. Ради этой цели они идут на все. Более месяца назад наши судьи оказались под санкциями США, а власть и не собирается освобождать от них судебную систему. Все это делается для того, чтобы в суде была коррупция, чтобы главными судьями оставались Мурусидзе – Чинчаладзе. Оппозиции следует быть скоординированной в этом вопросе, потому что на ней тоже лежит ответственность».

Смогут ли оппозиция и парламентское большинство достичь консенсуса в этом вопросе или «Грузинская мечта» найдет другой способ достижения цели, станет известно 30 мая, когда состоится голосование по утверждению кандидатов на оставшиеся два вакантных места в Высшем совете юстиции.

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