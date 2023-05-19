Неделя была насыщена разными, в основном политическими событиями. Из них главные – собрание жителей двух сел Лыхны и Дурипш и обращение в суд «Аруаа» против указа президента Бжания.

Причиной собрания представителей двух сел Гудаутского района на Лыхнашта стало оскорбление, нанесенное депутатам парламента пятого и шестого созывов – Михаилу Сангулия и Дмитрию Ардзинба – анонимными пользователями социальной сети. Дело в том, что жители сел, которые в свое время выдвигали в парламент Сангулия и Ардзинба, уверены, что анонимный пользователь, обвинивший экс-депутатов в нанесении вреда двухвековой липе, которая расположена на Лыхненской поляне, имеет прямое отношение к администрации президента и находится в его прямом подчинении. Выступающие заявляли, что президент если и не является непосредственным инициатором анонимных вбросов, порочащих честь и достоинство Ардзинба и Сангулия, то «как минимум был в курсе происходящего».

Напомню, что древняя липа на священной для абхазов поляне Лыхнашта, где издревле принимают исторические решения и обсуждают самые острые государственные вопросы, была подпилена вандалами 5 апреля. Позже выяснилось, что это и другие деревья по всей Абхазии подпиливались, по всей видимости, религиозными фанатиками, братьями Багателия, которых задержали 11 апреля.

После выяснения обстоятельств дела жители Лыхны и Дурипша, возмущенные лживыми обвинениями в адрес своих депутатов, прозвучавшими в социальной сети, пригласили Бжания принять участие в собрании. Президент пообещал, но вместо этого в каждую назначенную сельчанами дату покидал пределы Абхазии.

Очередное собрание было назначено на 17 мая, президент был приглашен, но опять не приехал. Возмущенные поведением главы государства жители сел, собравшись на Лыхненской поляне, приняли беспрецедентное решение: запретить въезд президенту Бжания на территорию этих двух сел.

Тем временем представители общественной ветеранской организации «Аруаа» обратились в Верховный суд Абхазии с исковым заявлением о незаконности указа президента, наградившего премьер-министра Александра Анкваба высшей государственной наградой орденом «Ахьдз Апша» первой степени в честь юбилея. Ветераны войны требуют отменить указ президента и отобрать орден у премьер-министра. Они отмечают, что указ президента вступает в противоречие с законом о государственных наградах и с положением об ордене «Ахьдз Апша», что решение было принято единолично, в обход государственной комиссии по наградам. Они считают, что президент дискредитировал высшую государственную награду, наградив одиозного политика, который подозревается в предательстве национальных интересов. В отношении Анкваба возбуждено уголовное дело по факту передачи оружия грузинской стороне во время грузино-абхазской войны, также указывают на деятельность Анкваба, направленную на разоружение абхазской гвардии накануне войны. Чтобы представить суду доказательства, представители «Аруаа» направили запрос в Генеральную прокуратуру, которая подтвердила, что дело о передаче оружия грузинской стороне, в котором фигурирует действующий премьер-министр, не закрыто, но утеряно. Последним прокурором, который истребовал дело из Генеральной прокуратуры, называют военного прокурора, которого уже нет в живых.

Понятно, что судья Верховного суда отказала «Аруаа» в рассмотрении иска о незаконном указе президента Бжания, и ветераны войны обратились в кассационную инстанцию. Сегодня, 19 мая, кассационная коллегия рассмотрела жалобу «Аруаа» и приняла, как несложно было догадаться, решение в интересах президента и премьера. Ответчики, президент Бжания и премьер-министр Анкваб, на заседание суда не явились. У представителей «Аруаа» остается еще одна возможность опротестовать решение кассационной инстанции в президиуме Верховного суда. Но и здесь надежд мало, так как Верховный суд возглавляет Саида Бутба, которая много лет работала вместе с Бжания в СГБ, а затем представляла интересы президента в парламенте Абхазии.

Тем временем «по требованию заявителя», имя которого не называется, Генеральная прокуратура поручила отделу дознания МВД провести расследование в отношении лидеров «Аруаа» Темура Гулия и Темура Надарая на предмет клеветы в адрес премьер-министра Анкваба. Однако отдел дознания не усмотрел в заявлении «Аруаа» оснований для возбуждения уголовного дела по клевете в адрес премьер-министра. Генпрокуратура не остановилась и вновь обратилась в отдел дознания МВД с требованием провести повторное расследование. Похоже, это будет продолжаться до тех пор, пока прокуратура не получит результат, которого требует «заявитель».

Пора констатировать, что вся правоохранительная система Абхазии стоит на страже интересов чиновников, не защищает права людей. Пока ветераны отстаивают в судах интересы общества, администрация столицы пытается отстоять интересы крупного иностранного капитала на строительство многоэтажных апартаментов в исторической части Сухума. На этой неделе администрация города обратилась в суд, чтобы в судебном порядке обжаловать решение сухумского городского собрания (от 2009 года), ограничивающее высотность зданий и в целом строительство в центральной части города.

К несудебным новостям. Члены Общественной палаты сделали заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями аварий на дорогах Абхазии, унесших в короткие сроки большое количество человеческих жизней. Только на этой неделе в авариях погибло семь человек, и для маленькой Абхазии это трагическая статистика. В последние годы уровень смертности превысил уровень рождаемости. Члены Общественной палаты призывают общественность «сплотиться в борьбе с беспределом на дорогах». Министр ВД Вальтер Бутба (не путать с министром здравоохранения Эдуардом Бутба и председателем Верховного суда Саидой Бутба) отреагировал на критическую ситуацию на дорогах кадровыми решениями – освободил очередного начальника ГАИ и назначил другого. Напомню, что одним из предвыборных лозунгов президента Бжания было обещание добровольно покинуть пост президента через три года, если количество ДТП не уменьшится в два раза. Количество ДТП и смертность возросли, три года прошло, президент не желает держать обещания, данные избирателям.

На этой неделе правительство отменило еще одно свое решение, которое было связано с требованием при получении водительских прав. Полгода назад было принято решение, что экзамен на вождение может проводиться только на специально оборудованных площадках. За полгода не было создано ни одной такой площадки. Несколько дней назад правительство вместо того, чтобы выполнить свое же решение и создать такие площадки, отменило его, по сути, признав, что оно принималось, как всегда, с кондачка, без учета потенциальных возможностей.

О новостях, которыми были заполнены государственные СМИ, – руководство страны всю неделю принимало участие в торжественных мероприятиях. С большим размахом был отмечен юбилей Министерства иностранных дел. Награжденных медалями и грамотами не перечесть. Одновременно в Сухуме прошел пятидневный туристический фестиваль, а депутаты парламента большой делегацией отправились в Адыгею на ХХXVIII Конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации.

30 мая в Сухуме пройдет митинг оппозиции. По неофициальной информации, Службой охраны президента в страну завозятся спецсредства – щиты, каски, слезоточивый газ, водометы. Похоже, что власть готовится к силовому разгону мирной акции протеста.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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