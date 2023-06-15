«Для меня помилование – моральный вопрос, освобождение Михаила Саакашвили является прерогативой правительства», – так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос «Украинской правды». Также туманно ответила президент о возможности помилования медиаменеджера Ники Гварамия. Власти приветствовали позицию президента.

В первой части интервью «Украинской правде» президент Саломе Зурабишвили отвечала на вопросы о внешнеполитической позиции Грузии. Она выразила уверенность в скорой победе Украины, заявив, что после этого и вопрос деоккупации территории Грузии станет частью повестки дня.

Однако особый интерес представляла та часть интервью, в которой речь шла о внутриполитических вопросах, в которых влияние президента значительно больше, чем во внешнеполитических. Почему президент Украины Владимир Зеленский не приглашал ее посетить страну после начала войны? Это связано с «не совсем удовлетворительными отношениями между правительственными кругами», ответила Саломе Зурабишвили.

Связана позиция украинской стороны с арестом Михаила Саакашвили, который также является гражданином Украины?

«Я ответственна, прежде всего, перед грузинским народом. Как президент, я должна считаться с тем, что чувствует грузинский народ. А он пережил девять лет режима Саакашвили, оставившего после себя много жертв. И это вопрос, разделяющий и продолжающий разделять население Грузии… ощущение населения таково, что Саакашвили должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во времена его режима. Но вместе с тем есть ощущение, что с ним нужно обращаться достойно. Замечу, что запроса на экстрадицию не было. Помилование – это моральный вопрос, за который я несу ответственность перед людьми. К сожалению, власти могут по-разному реагировать на запрос об экстрадиции, но они должны реагировать. Они ответственны за это решение», – ответила президент.

Саломе Зурабишвили обошла стороной вопрос, звонил ли ей президент Украины Владимир Зеленский по поводу освобождения Саакашвили. А на вопрос, не чувствует ли она, что этот момент может разрушить дружбу между Украиной и Грузией, она ответила:

«Я надеюсь, что нет, и я думаю, что нет. Я считаю, что наши отношения выше этого».

Вопрос же о помиловании бывшего менеджера оппозиционного телевидения Ники Гварамия президент вновь переадресовала правительству, отметив, что не может решать такие вопросы «под давлением».

«На сегодняшний день у нас, я думаю, 3000 заключенных. Любой человек из их семей, друзей или групп влияния может начать оказывать давление. Так что это решение лежит на мне. Я чувствую ответственность и буду действовать в соответствии с ней. Я беру на себя полную ответственность и буду действовать, когда решу, делать это или нет. Но чем меньше давление извне, тем лучше для помилования. Давить на власть, требовать ответа – это другое дело. Но полномочия по помилованию для любой страны, маленькой или большой, независимо от масштаба применяемой кампании, не могут быть предметом давления», – отметила президент.

На сей раз власть воздержалась от критики президента. «Мы не будем вступать в полемику с Саломе Зурабишвили», – заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем ее критиковать. Также мы говорим, что, если президент будет делать заявления, которые отвечают нашим национальным интересам, мы это должным образом отметим. И, да, ее сегодняшние утверждения заслуживают отдельного упоминания. Мы не раз отмечали, что, если Саломе Зурабишвили не пересекает определенных «красных линий», это приветствуется, и это является наглядным примером того, что она действует в интересах государства, что заслуживает должного реагирования с нашей стороны. Мы всегда будем положительно оценивать любое заявление и действие Саломе Зурабишвили, которое соответствует национальным интересам страны», – повторил Кобахидзе.

В оппозиции считают, что, несмотря на критику правительства, президент Грузии остается верна Бидзине Иванишвили, благодаря которому она была избрана. По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, в очередной раз были развеяны иллюзии об объективности президента:

«Она выдвинута на этот пост Бидзиной Иванишвили и остается ему верна. Даже в сухих строках газетного интервью она не скрывает презрения к персоне Саакашвили, который пригласил ее в Грузию и назначил на высокий пост главы МИД. Кстати, это также вышло ему боком, так как она все время повторяла, что именно он является виновником развязывания войны против России в 2008 году. Во время встреч с ведущими европейскими политиками нам часто ставили вопрос – ну как, когда президент помилует Саакашвили? Ведь в резолюции парламента однозначно Саакашвили и Гварамия считаются политзаключенными. И на это мы слышим непонятные отговорки госпожи Зурабишвили. Думаю, оппозиции не стоит тешить себя иллюзиями в отношении этого человека».

Напомним, во время празднования дня независимости 26 мая, президент Грузии подвергла острой критике внутреннюю и внешнюю политику правящей команды, чем навлекла на себя гнев со стороны власти - некоторые депутаты от «Грузинской власти» вовсе назвали ее «предателем». Ожидания усилились к 31 мая, когда с трибуны Европарламента Саломе Зурабишвили обратилась к «Грузинской мечте» с требованием не давить на нее.

Именно поэтому оппоненты власти и правозащитники ждали четких действий и заявлений от Саломе Зурабишвили. Позитивно оценивая принципиальную и критическую позицию президента в вопросе поддержки Украины и неприятия возобновления прямого авиасообщения с Россией, многие напоминали ей, что пора от слов перейти к делу и помиловать заключенных – бывшего президента Михаила Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамия. Впрочем, судя по всему, президент в очередной раз решила взять тайм-аут в этом направлении.

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