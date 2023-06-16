Членство в Евросоюзе, стремление в НАТО и урегулирование конфликта с Россией – основные темы доклада главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили. Выступая перед депутатами в рамках парламентского часа, глава грузинской дипломатии вынужден был отвечать и на неудобные вопросы оппозиции.

По мнению Ильи Дарчиашвили, Грузия завершает исполнение 12 заданий Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС, который, как сказал министр, «страна заслужила в прошлом году». Это станет еще одним историческим решением, которое укрепит позиции Грузии на пути к вступлению в Евросоюз, будет способствовать деполяризации внутри страны и станет определяющим фактором укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе, отметил глава грузинской дипломатии.

Говоря о планах на будущее, Дарчиашвили коснулся запланированного на июль Вильнюсского саммита НАТО, отметив, что грузинская сторона «продолжит активно работать над тем, чтобы должным образом представлять Грузию». По словам министра, Грузия эффективно использует все инструменты интеграции НАТО: Комиссию НАТО-Грузия (NGC), Годовую национальную программу (ANP) и Основной пакет НАТО-Грузия (SNGP).

В качестве одного из приоритетных направлений министр назвал процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. Для нормализации отношений с Россией необходимо выполнение ряда условий, отметил Дарчиашвили.

«Полное выполнение международных обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, прежде всего, Соглашения о прекращении огня, подписанного 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза. Безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома. Обеспечение защиты прав человека в оккупированных регионах Грузии. Создание международных механизмов безопасности и допуск наблюдателей за соблюдением прав человека на оккупированных территориях».

Ответы министра оппозицию не удовлетворили. Большинство вопросов депутатов касались антизападной и антиукраинской риторики власти, а также форсированного укрепления экономических связей с Россией.

Депутат «Нацдвижения» Тинатин Бокучава попросила ответить, согласен ли министр с позицией премьера Гарибашвили, высказанной в ходе глобального форума безопасности в Братиславе?

«Я задаю очень простой вопрос, на который прошу дать такой же простой и четкий ответ. Согласны ли вы с Гарибашвили в том, что стремление Украины к НАТО является причиной войны России? Да или нет?»

В этом же ключе задала свой вопрос и один из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили:

«Мне было бы интересно услышать ваш ответ на вопрос, действительно ли Европейский союз требует от Грузии легализации однополых браков или легализации смены пола для получения статуса кандидата – да или нет? Также хотелось бы узнать, считаете ли вы, что резкое отклонение от внешнеполитического курса Евросоюза способствует предоставлению Грузии статуса кандидата? Нужны ли Евросоюзу представители пятой колонны России в своих рядах?»

Вопрос же лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе касался персональной ответственности министра за срыв интеграции с ЕС.

«Если есть возможность, назовите хоть одного европейского чиновника, который бы сказал, «Молодцы, вы выполнили 12 рекомендаций! Грузия заслужила статус кандидата!» Когда лидеры вашего большинства продолжают риторику о «партии глобальной войны», кто-то вас хвалит за это разоблачение глобалистов? Назовите хоть одного человека на Западе, который требовал открыть второй фронт против России! И, наконец, если Грузия не получит статус кандидата, вы, как министр иностранных дел, берете на себя ответственность вместе со своей командой?!» – спросил Вашадзе.

После этого на пленарном заседании был объявлен перерыв, и спустя полчаса главе МИД пришлось отвечать в полупустом зале – представители оппозиции таким образом выразили свое недоверие. Дарчиашвили в долгу не остался, обвинив оппонентов власти в том, что они способствуют срыву европейских перспектив:

«Хочу заявить, что к партии войны могут принадлежать все наши оппоненты, те, кто своими заявлениями, своими безосновательными обвинениями и безответственной риторикой угрожает благополучию, безопасности, экономическому развитию и европейскому будущему нашей страны. Евроинтеграция Грузии – необратимый процесс. Что касается вопроса об экономической зависимости от России, то наша вполне осознанная политика заключается в том, что экономическое развитие нашей страны должно быть максимально диверсифицировано с соседями. Эта политика является частью нашей экономической политики, и мы все служим ее реализации».

Комментируя заявление премьера, Дарчиашвили обвинил оппозицию в том, что она извратила суть вопроса:

«Прежде всего, хочу сказать, что интерпретация заявления премьер-министра не способствует созданию позитивного представления о нашей стране у наших партнеров. Если вы спрашиваете, согласен ли я с оценкой премьер-министра Грузии – не с вашей интерпретацией, но премьер-министр сказал то, что известно всем и что не ново. Мы слышали это от других европейских лидеров», – уклончиво ответил министр.

Если же Грузия не получит статуса кандидата, это в первую очередь будет «заслугой» оппозиции – по мнению Ильи Дарчиашвили, именно ее негативные оценки являются основным препятствием на этом пути.

«Ваш скептицизм и нигилизм, которые касаются европейского будущего этой страны, – это мешает и европейской перспективе, и нашему единству», – завершил под аплодисменты большинства свое выступление министр.

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