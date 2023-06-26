СМИ: участились случаи отказов россиянам во въезде в Грузию

За последние дни участились случаи отказов россиянам во въезде в Грузию – об этом пишут СМИ и пользователи соцсетей.

Сообщения о том, что «выросло число отказов во въезде мужчинам-гражданам России», появились 24 июня, после начала «мятежа Пригожина». Издание Vpost написало о шести таких случаях.

«Их истории похожи: они ехали в Грузию не в одиночку, а в сопровождении жен, подруг или друзей. Кого-то пропускали, но примерно каждого третьего из очереди, включая женщин, грузинские пограничники отводили в кабинет, где задавали вопросы о цели визита, финансировании поездки, работе и т. д. По итогам беседы собеседникам VPost выдали документ с уведомлением об отказе во въезде. Причины при этом не указывались», – говорилось в статье.

«За последние десять месяцев я четыре раза туда-обратно ездил, и вот сегодня неожиданно отказ», — рассказал один из собеседников VPost, менеджер из Липецка Сергей.

Директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев рассказывает «Эху Кавказа», что координаторы его организации получают «десятки и сотни сообщений» об отказах во въезде. Он связывает это с усилением режима на границах из-за событий вокруг «мятежа Пригожина».

«Проблема в том, что сами же власти открыли Грузию для всех подряд: авиаперелеты, Ларс, Садахло. Через границы впускают кого угодно, кроме тех политических активистов, которые борются с Путиным и выступают против оккупации Грузии. А тех, кто нарушал закон об оккупации, сторонников Путина любых мастей – впускают. Так что это все иллюзия и имитация деятельности в стране, где все службы направлены на нераздражение Кремля и сохранение заработка от сотрудничества с Россией», – сказал Куроптев.

О «массовом недопуске въезжающих в Грузию» пишет и блогер Николай Левшиц, упоминая при этом и граждан Казахстана, Беларуси и Узбекистана.

«Были случаи, когда запрет получали семьи, проживавшие в Грузии не один год и выехавшие как туристы или на шопинг в соседнюю Турцию. Подобная практика, к сожалению, продолжается долгое время, однако на этой неделе число случаев перевалило за сотню», – пишет он.

Отметим, что ряд грузинских оппозиционеров во время «мятежа Пригожина» призывал к срочному закрытию границу с Россией. С этим требованием в Тбилиси даже прошли акции протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости созвать Совет безопасности и ужесточить пограничный контроль. В правящей партии же отметили, что закрывать границу не планируют. В МВД заявили, что в этом «нет необходимости».