Грузинские власти предприняли новую атаку на Михаила Саакашвили после того, как Минюст США опубликовал данные о лоббистских компаниях, нанятых матерью бывшего президента Гиули Аласания. Из документов следует, что они помогали Саакашвили убедить высокопоставленных чиновников США и Великобритании в необходимости санкции против Грузии. В правящей партии остались недовольны и заявлением польского МИД об инциденте, произошедшем 12 июля, во время посещения польских врачей Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди».

Прозрачность и подотчетность американских лоббистских компаний Минюсту США сыграли на руку грузинским властям и злую шутку с Михаилом Саакашвили. С утра в грузинских СМИ, в основном проправительственных, появилась информация с сайта Минюста США, на котором в конце июня были обнародованы отчеты лоббистских компании, оказывающих услуги зарубежным заказчикам – в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов. Из них следует, что мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания, как и в прошлом году, прибегла к услугам юридической лоббистской компании «Акерман» для оказания помощи «в попытке добиться освобождения бывшего президента по гуманитарным и/или юридическим причинам». Далее в заполненной декларации подробно описаны проделанные работы и названы цели, среди которых наибольшее внимание привлекли следующие пассажи:

«Подготовка проектов резолюций для Парламента ЕС; Продолжение работы в связи с состоянием здоровья г-на Саакашвили; Стратегия по убеждению сенаторов США в необходимости введения санкций против Республики Грузия; Продолжение работы по подготовке текста и материалов для "списка Магнитского" и планируемое распространение материалов среди избранных представителей США и Великобритании».

А также: «Продолжение работы, включая общение с официальными лицами Великобритании по поводу их попыток убедить министра Блинкена и представителя Маккола в необходимости введения санкций против Республики Грузия».

Из сметы следует, что за прошедшие шесть месяцев за эти услуги Гиули Аласания заплатила 96 393 долларов США. К слову, это в разы меньше цены аналогичных услуг за прошедший год с 16.08.2022 по 30.01.2023, когда Гиули Аласания заплатила американской лоббистской юридической компании «Акерман» – $917 177.

– Саакашвили не гнушается платить деньги за причинение вреда своей стране, – констатировала вице-спикер, министр культуры Тея Цулукиани, напомнив, что Михаил Саакашвили в свое время «предал родину», когда отказался от гражданства Грузии в пользу украинского»:

«Это их лицо. К сожалению, бывший президент который сейчас обитает в клинике «Вивамеди», во время президентства и после, когда отказался от своей родины, работал и работает против грузинского народа и своей страны. Теперь мы уже точно знаем, что за это он не стесняется платить деньги. Это скандал большого масштаба, и мы ждем объяснений».

А другие представители власти утверждали, что резолюции, принятые Европарламентом в защиту Саакашвили, заявления конгрессменов – все проплачено Саакашвили. К этому привязывали и инцидент 12 июля во время посещения польскими врачами Михаила Саакашвили и попытки одного из врачей вынести в обуви биообразец экс-президента.

Не удовлетворило правящую партию связанное с этим сегодняшнее заявление МИД Польши. В нем произошедшее называется «непреднамеренным и непредвиденным инцидентом», а обнародование Минюстом видеокадров досмотра польского врача и «ряд эмоциональных заявлений представителей государственных органов Грузии», – противоречащим «принципам хорошего сотрудничества».

Эти слова, как и обещание беспристрастности обследований и надежда польского МИДа на дальнейшее сотрудничество с грузинскими властями в вопросе здоровья Михаила Саакашвили показались недостаточными лидеру фракции «Грузинская мечта» Мамуке Мдинарадзе:

«В нем не читается раскаяние, сожаление по очень печальному факту. Если бы инцидент не был предан огласке, мы через несколько дней или недель имели бы фальсифицированное заключение, против которого не было бы никаких доказательств».

Слова Мдинарадзе указывают на то, что вряд ли польской медицинской миссии будет дана еще одна возможность проведать Михаила Саакашвили. Об это накануне в ночном эфире ОВГ предупредил и министр юстиции Рати Брегадзе.

Власти ставят это шоу, предвидя негативное заключение польских медиков, заявил адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе, отметив, что его подзащитный все еще весит 63 килограммов, что критично для его здоровья.

Ничего зазорного в услугах зарубежных специалистов не видит мать бывшего президента Гиули Аласания:

«Что значит лоббистский? Это была юридическая компания, которую да, я наняла, и она работала на нас. Я очень благодарна им, очень хорошо поработали. Но это уже в прошлом», – заявила Гиули Аласания журналистам, отметив, что не знает подробностей работы нанятых юристов.

Не считать деньги Саакашвили, а сосредоточиться на тратах Бидзины Иванишвили посоветовал оппонентам лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили, и задал ответный вопрос:

«Почему не может нанять таких лоббистов Бидзина Иванишвили, почему не может найти союзника? А, может, потому, что он последователь Путина? Все знают: Бидзина Иванишвили – российский путинист».

Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обвинил власти в попытке обесценить значимость Европарламента и Конгресса США, и политических лидеров западных стран, которые выступали в защиту прав Саакашвили:

«Оказывается, за все это были заплачены деньги. Что Саакашвили хорошо себя чувствует, прямо летает, а мы не видим?»

Вместе с тем, ради своего спасения ставить на кон имидж страны не сочли хорошей идеей в другой части оппозиции. Говорит депутат «За Грузию» Анна Бучукури:

«Требовать против своей страны санкций, мягко говоря, неправильно, просто неправильно и точка».

Позиция самого Михаила Саакашвили по поводу скандала из-за лоббистской компании пока неизвестна. На его странице Facebook размещен пост с призывом «прекратить тиражировать скандал с польскими врачами», и что скандалом является «его несправедливое заключение» и «пытки и пребывание в изоляции каждый день».

Многие грузинские наблюдатели, ссылаясь на некомпетентность в этом вопросе, отказываются комментировать тему лоббистской пиар-кампании Михаила Саакашвили. Не зная подробностей и специфики работы американских пиар-технологов и лоббистов сложно судить, могут ли они «убедить госсекретаря Блинкена ввести санкции против Грузии». Это больше похож на пиар-ход или «разводку» клиента, – что за 100 тысяч, или за 900 тысяч долларов можно вот так «заказать» резолюции в Европарламенте или санкции в госдепартаменте США. В таком случае, к этому могли прибегнуть и в «Грузинской мечте». К слову, недавно адвокаты Бидзины Иванишвили жаловались, что международные СМИ отказываются публиковать материалы в защиту Иванишвили в его тяжбе против швейцарского банка – получается, не все можно купить, с учетом, что у Иванишвили больше денег, чем у Саакашвили?

Политические силы в Грузии не любят афишировать траты за свою рекламу и продвижение своих политических интересов. Многие уверены, что и «Грузинская мечта» нанимает лоббистские компании, и профильным НПО трудно пока проследить за этим, зато они смогли посчитать, сколько тратят премьер-министр Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе на рекламу и продвижение своего контента на Facebook. По данным НПО «Детектор растрат», за прошедшие два года на спонсирование сайта Гарибашвили из госбюджета было потрачено $135,655, а на пиар Кахи Каладзе за три года – 11,5 миллионов лари. Правда, Каладзе опроверг информацию о том, что эти деньги выделяются из бюджета мэрии, отметив, что у него достаточно своих средств, чтобы тратить их на то, что ему нужно.

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