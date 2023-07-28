В Грузии активно обсуждают прошедшие накануне в Тбилиси и Батуми акции против прибытия круизного лайнера с гражданами России на борту. В «Грузинской мечте» осудили эти протесты. В оппозиции действия власти сочли «капитулянтскими», и обратили в связи с этим внимание на ее молчание по поводу российско-абхазского соглашения о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.

Отбыть из Грузии лайнеру Astoria Grande пришлось с опережением расписания на несколько часов. Судя по всему, организаторы круиза решили больше не злить собравшихся около судна после того, как в интервью грузинским СМИ некоторые из российских гостей заявили, что считают Россию не оккупантом, а страной, спасшей Абхазию от грузин. Более того, одна из прибывших призналась в том, что нарушила закон Грузии «об оккупированных территориях». Это вызвало негодование протестующих, собравшихся с плакатами, в частности, такого содержания: «Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего», «Правительство Грузии не сможет сделать из грузинского народа русских». Некоторые российские туристы, с лайнера, к тому моменту уже отбывавшего, прощаясь, показывали Батуми средний палец, что и стало последней каплей, говорит член «Национального движения» Бондо Тевдорадзе:

«В Батуми зашел корабль, забитый агентами. Комментарий той женщины был прямым посланием, которое она должна была донести до Грузии и тем самым оскорбить сотни людей, которые пожертвовали собой ради единства Грузии. Мы узнали, что до конца года этот круизный лайнер планирует еще несколько раз войти в Грузию, но мы должны сделать все, чтобы это был последний раз».

Акции протеста, прошедшие в Тбилиси и Батуми, поддержала и президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Я горжусь нашим народом, который мирно выразил протест против новой провокации России – захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми, в то время как Путин блокирует отгрузки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и Евросоюза», – написала Зурабишвили в Twitter.

В партии власти на ситуацию смотрят иначе. К примеру, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди» действия протестующих назвал «невежественными»:

«То, что мы видим – просто невежество. Напомню, что такое поведение привело страну к очень тяжелым последствиям – это было начало 90-х, и относительно поздний период, это были 2004-12 годы, в том числе 2008 год. Мы часто вспоминаем, что «Грузинская мечта» – единственное правительство, при котором в стране не было войны. Во всех предыдущих войнах, конечно, Россия была агрессором. Но во всех случаях, когда проблемы возникали в нашей стране – это было, в том числе, результатом невежества со стороны представителей нашей страны. Оппозиция пытается вернуть это невежество и тем самым создать проблемы для Грузии. Мы этого не допустим. Грузии нужна прагматичная, рациональная политика, а не невежественная», – сказал Кобахидзе.

Тем временем в оппозиции продолжают утверждать, что отказ от наказания демонстративно нарушивших грузинские законы – это часть «капитулянтской политики» грузинских властей, которую, по мнению независимого депутата Теоны Акубардия, «Грузинская мечта» ведет во многих направлениях:

«Будь то полеты, сухопутные и морские пути, в конечном счете, все это служит активной политике, направленной против суверенитета Грузии, которой власти не просто не противостоят, но способствуют. Проблема не только в отдельном круизе или полетах – это комплексный вопрос, касающийся ограничения суверенитета нашей страны и усилению российского влияния».

Ради сохранения власти «Грузинская мечта» отказывается общих национальных интересов – территориальной целостности и суверенитета, продолжает Теона Акубардия. На это указывает и молчание грузинского правительства по вопросу ратификации парламентом самопровозглашенной республики Абхазия российско-абхазского соглашения о возобновлении деятельности сухумского аэропорта и соглашение по передаче в собственность Федеральной службе охраны России (ФСО) Пицундской госдачи.

Политик заявила о намерении в письменной форме обратиться к министру иностранных дел Грузии с требованием «сделать соответствующее осуждающее заявление по процессу аннексии, а также к стратегическим партнерам».

Молчание не приведет ни к чему хорошему, заявил в эфире телекомпании «Формула» и блогер Георгий Джахая:

«Идет речь о передаче госдачи русским, уже оформили соглашение по передаче сухумского аэропорта, следующим шагом станет принятие закона о продаже в Абхазии недвижимости, в виде апартаментов. Все это повлияет на массовый наплыв граждан России, и абхазы просто исчезнут. То же самое происходит и на остальной территории Грузии. Приезжает множество граждан РФ, покупают здесь недвижимость и остаются здесь».

Власти между тем не комментировали этот вопрос и сегодня.

Тем временем готовится и очередной круиз из Сочи. Он отправится 29 июля по маршруту Трабзон-Батуми-Амасра-Стамбул. Участники прошедших акций заявляют, что постараются не допустить прибытия лайнера, либо создать максимальный дискомфорт прибывшим.

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