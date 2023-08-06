В зоне стихийного бедствия в Шови обнаружено несколько тел несовершеннолетних

В зоне стихийного бедствия в Шови было обнаружено несколько тел несовершеннолетних. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Министр сообщил, что на месте мобилизовано до 100 единиц тяжелой техники и при необходимости будут подвезены дополнительные железные конструкции - «секционные мосты», которые прокладываются, чтобы спасатели могли в пешем режиме передвигаться вглубь стихийной зоны.

Бурчуладзе еще раз выразил соболезнования семьям погибших граждан Грузии в результате схода оползня в регионе Рача.

«Большое несчастье произошло и происходит в Рача. Общество шокировано этим. Нахождение здесь, мы видели, вызывает много эмоций. Мы обнаружили несколько тел несовершеннолетних. На этом этапе повестка дня определена для тех, кто работает на месте. Скорее всего, уже не будет необходимости в корректировке организационных вопросов - они продолжают работать в порядке, который был определен», - заключил Бурчуладзе.

На основании указа премьер-министра Грузии силы Министерства обороны подключились к работам по ликвидации результатов стихийного бедствия в Шови, сообщает SOVA.

Сегодня, 6 августа, председатель партии власти «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и генсек партии - мэр Тбилиси Каха Каладзе прибыли в зону бедствия, чтобы ознакомиться ситуацией на месте.