Сегодня Грузия вспоминает один из трагических эпизодов августовской войны 2008 года. 15 лет назад в этот день 20 грузинских военнослужащих вступили в бой с превосходящими силами российской армии. Большинство бойцов погибли. Сегодня их память почтили политики, родственники погибших и простые граждане.

Полуразрушенная железнодорожная станция Шиндиси – место ожесточенного боестолкновения между бойцами инженерного взвода пехотной Сенакской бригады и танковым батальоном российских войск. В течение полутора часов 20 бойцов (по другим сведениям – 22) сдерживали превосходящие силы врага. 17 из них пали в неравном бою. Раненый младший сержант Александр Ониани в последние минуты сражения взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

По официальной версии одно из грузинских подразделений в момент смены дислокации попало в засаду российских войск. Когда были подбиты несколько внедорожников, военные заняли оборону в здании вокзала и других строениях.

Сегодня к месту трагических событий пришли родственники погибших, а также выжившие военнослужащие.

Гига Мурванидзе вспоминает, что они в течение полутора часов отстреливались, однако после атаки с воздуха ситуация стала критической – кончились боеприпасы, большинство воинов были ранены или погибли:

«Прошло 15 лет, но для меня это было словно вчера. Мне очень тяжело вспоминать те события, видеть это место. Здесь был ад – гибли наши ребята, и помощи ждать было неоткуда: мы были окружены, но не сдавались. Более двух суток я, раненый, без сознания, провалялся возле станции, пока нас не подобрали местные жители. Не хочу вспоминать это».

Отец погибшего в том бою Илии Шеклашвили Важа вспоминает, что с начала войны сын регулярно выходил на связь, которая оборвалась в тот злополучный понедельник 11 августа:

«Мы часто общались, а потом звонки перестали поступать. Позже я узнал, что, когда они покинули пикапы, еще можно было бежать, но они заняли оборону. Мой сын был предан военному делу и родине, он не отступил бы, даже если бы я там был».

Элене Ониани, сестра погибшего грузинского военного Алеко Ониани вспоминает, что разговаривала с братом по мобильной связи, когда начался обстрел:

«Мне очень тяжело приходить на то место, где погиб Алеко. Я позвонила ему, когда ребята переходили через железную дорогу. Он ответил, что все в порядке, что уже находится вне зоны обстрела и возвращается. Тогда я услышала чей-то голос: «Ребята, нас бомбят, прячьтесь». Разговор прервался. На звонки он больше не отвечал. Тогда я в последний раз слышала его голос».

Траурное мероприятие в Шиндиси посетили представители правительства Грузии – впрочем, большую часть своих речей премьер-министр и министр обороны посвятили критике прежнего руководства страны. К примеру, по словам Ираклия Гарибашвили, события августа показали как героизм грузинских воинов, так и трусость экс-президента Михаила Саакашвили:

«О битве в Шиндиси известно много деталей – какую самоотверженность проявили наши парни-герои. Еще раз преклоняюсь перед ними, их светлой памятью, и хочу от имени государства поблагодарить их семьи за то, что они воспитали таких героев. К сожалению, это также и наш позор, поскольку в этот день, 11 августа 2008 года, невиданную трусость проявил так называемый главнокомандующий. Вы помните Саакашвили, убегающего из-за звука самолета. Тогда он привозил сюда министра иностранных дел Франции, и, пока наши герои жертвовали здесь собой, экс-президент бежал, и весь мир наблюдал за ним, лежащим в ужасе на земле. Это свидетельствует о том, что наша армия, состоящая из парней-львов, сражалась самоотверженно, а в это время ею руководил продажный изменник и трусливый человек. К счастью, грузинский народ сделал соответствующие выводы...»

В Шиндиси построены церковь и мемориал павшим героям. С его созданием связана неприятная история – жители Грузии собрали более миллиона лари на строительство памятника, но он так и остался недостроенным. Два года назад Минобороны представило эскиз нового монумента и пообещало расследовать дело о возможном мошенничестве в фонде создания памятника.

Этим событиям посвящен фильм «Шиндиси», который вышел на экраны в сентябре 2019 года. Фильм режиссера Дито Цинцадзе был представлен Грузией на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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