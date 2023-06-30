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Политика

День сурка «Грузинской мечты»

Ираклий Гарибашвили

Как и в 2022 году, ежегодный доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили вновь прошел на фоне словесного противостояния и стычек. Оппозиция обвинила правительство в сворачивании реформ и откровенно пророссийском курсе. В выступлениях депутатов большинства звучали нотки благодарности премьеру, как главному спасителю от войны.

Сегодня премьер Гарибашвили предстал с годовым отчетом перед парламентариями. Для удобства депутатам заранее раздали документ, состоявший из 170 страниц.

«Экономика Грузии выросла на 30 миллиардов лари», «безработица на историческом минимуме», «инвестиции из-за рубежа на историческом максимуме», «в скором времени начнется строительство порта Анаклия и нового аэропорта вблизи Тбилиси», «в скором времени Грузия реализует проект подводного силового кабеля по дну Черного моря», «Грузия экспортировала рекордные объемы вина», – вот ключевые разделы экономического доклада премьера.

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День сурка «Грузинской мечты»
by Эхо Кавказа

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Далее последовала политическая часть. Поначалу Ираклий Гарибашвили заострил внимание парламентариев на европейских перспективах Грузии. По мнению премьера, тот факт, что сегодня граждане Грузии ездят без виз в страны Европы, – целиком заслуга «Грузинской мечты».

«Если кто-то в Грузии что-то и сделал в этом направлении за последние 30 лет, так это наше правительство, когда мы подписали Соглашение об ассоциации, о свободной торговле, безвизовом режиме. Сегодня наши граждане переезжают в страны Европы без виз, это наша заслуга, друзья, это заслуга «Грузинской мечты». Это, конечно, была несбыточная мечта, вы помните, и, наверное, вы все со мной согласитесь: до 2012 года только элита, скажем прямо, путешествовала, плавно двигалась в сторону Европы. Обычные граждане были лишены этой возможности».

И то обстоятельство, что Грузия не получила в прошлом году статус кандидата в ЕС, произошло из-за оппозиции, продолжал премьер.

«Я хочу привести вам конкретные факты этого. В прошлом году, когда был один из важных, исторических моментов, когда Совет Европы должен был принять решение о том, каким странам должен быть предоставлен статус, за несколько недель до этого решения, перед встречей европейских лидеров, была принята резолюция, автором, инициатором и подписавшим эту резолюцию была родительская партия нашей оппозиции – Европейская народная партия. Много раз они публично заявляли, что Грузия не должна получать статус в условиях «Грузинской мечты». Можете себе представить степень предательства наших национальных интересов?» – вопрошал премьер-министр.

Это заявление вызвало возмущение оппозиции. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе предложил извиниться перед народом Грузии, так как вина за отказ в статусе целиком лежит на власти. После этого заявления ситуация в зале напряглась до предела – не стесняясь в выражениях, представители большинства пытались физически свести с ним счеты. Заседание было прервано.

Далее последовало эмоциональное выступление депутата ЕНД Тинатин Бокучава, которая прямо назвала Гарибашвили предателем национальных интересов Грузии:

«Уничтоженные, деградировавшие, несчастные» – какими бы эпитетами вы нас ни называли, вам больно, когда мы разоблачаем ваши попытки по русификации страны, вы, большинство, делаете русское дело и при этом угрожаете нам физической расправой. Сегодня на парламентской трибуне стоит г-н Ираклий, предатель страны, намеренно лишающий Грузию ее европейского будущего. Это измена, когда вы лично обвиняете НАТО в развязывании войны в Украине, и измена также привязывать нашу экономику к террористической России. Также измена – использовать нашу территорию в качестве коридора для обхода санкций, наложенных на Россию, измена – это допускать неконтролируемый наплыв российских граждан, и измена, когда путем тайных переговоров идет восстановление воздушного, морского и железнодорожного сообщения с Россией. Вы, господин Ираклий, и ваше бандитское правительство делаете русское дело по заданию Иванишвили, но вы все равно проиграете».

В ответ от представителя большинства Ирмы Заврадашвили поступило предложение приглушить звук выступающим от оппозиции, «так как это невозможно больше слушать». В своей речи она рассыпалась в благодарностях премьеру, в первую очередь за его вклад в сохранение мира, а потом предложила арестовать организаторов событий 8 марта, когда под давлением общественности власти были вынуждены отозвать копию российского закона «об иноагентах».

«В первую очередь благодарю вас за то, что в Грузии нет войны, что сохраняет наш генофонд. Еще вопрос: почему не возбуждено дело по статье государственного переворота, почему не изолируем тех, которые, воспользовавшись молодежным протестом, пытались захватить власть? Не думаете ли вы, что настало время выступить с более резкими заявлениями в адрес тех, кто пытается отделить власть от народа, не имеет значения, представители это Европарламента или Госдепа США? Желаю вам конструктивной оппозиции, а не тех «пригожинцев» от нашей оппозиции, которые рвутся к власти».

После двухчасовой острой полемики в заседании был объявлен длительный перерыв. Вернувшись, премьер и большинство не обнаружили оппозицию в зале. Последняя решила покинуть слушания после очередного нападения на активистов ЕНД в Каспи.

«Оставляю за собой право не отвечать на их нелепые вопросы и оскорбления», – с облегчением заявил премьер под смех депутатов большинства.

Заключительную часть выступления Гарибашвили посвятил критике оппозиции, несколько раз в выступлении премьер повторил тезис о необходимости скорейшего получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

«На этом пути мы по всем критериям опережаем Украину и Молдову в 2-3 раза, и будет несправедливо, если Грузия не получит долгожданный статус», – заключил премьер.

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