Как и в 2022 году, ежегодный доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили вновь прошел на фоне словесного противостояния и стычек. Оппозиция обвинила правительство в сворачивании реформ и откровенно пророссийском курсе. В выступлениях депутатов большинства звучали нотки благодарности премьеру, как главному спасителю от войны.

Сегодня премьер Гарибашвили предстал с годовым отчетом перед парламентариями. Для удобства депутатам заранее раздали документ, состоявший из 170 страниц.

«Экономика Грузии выросла на 30 миллиардов лари», «безработица на историческом минимуме», «инвестиции из-за рубежа на историческом максимуме», «в скором времени начнется строительство порта Анаклия и нового аэропорта вблизи Тбилиси», «в скором времени Грузия реализует проект подводного силового кабеля по дну Черного моря», «Грузия экспортировала рекордные объемы вина», – вот ключевые разделы экономического доклада премьера.

Далее последовала политическая часть. Поначалу Ираклий Гарибашвили заострил внимание парламентариев на европейских перспективах Грузии. По мнению премьера, тот факт, что сегодня граждане Грузии ездят без виз в страны Европы, – целиком заслуга «Грузинской мечты».

«Если кто-то в Грузии что-то и сделал в этом направлении за последние 30 лет, так это наше правительство, когда мы подписали Соглашение об ассоциации, о свободной торговле, безвизовом режиме. Сегодня наши граждане переезжают в страны Европы без виз, это наша заслуга, друзья, это заслуга «Грузинской мечты». Это, конечно, была несбыточная мечта, вы помните, и, наверное, вы все со мной согласитесь: до 2012 года только элита, скажем прямо, путешествовала, плавно двигалась в сторону Европы. Обычные граждане были лишены этой возможности».

И то обстоятельство, что Грузия не получила в прошлом году статус кандидата в ЕС, произошло из-за оппозиции, продолжал премьер.

«Я хочу привести вам конкретные факты этого. В прошлом году, когда был один из важных, исторических моментов, когда Совет Европы должен был принять решение о том, каким странам должен быть предоставлен статус, за несколько недель до этого решения, перед встречей европейских лидеров, была принята резолюция, автором, инициатором и подписавшим эту резолюцию была родительская партия нашей оппозиции – Европейская народная партия. Много раз они публично заявляли, что Грузия не должна получать статус в условиях «Грузинской мечты». Можете себе представить степень предательства наших национальных интересов?» – вопрошал премьер-министр.

Это заявление вызвало возмущение оппозиции. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе предложил извиниться перед народом Грузии, так как вина за отказ в статусе целиком лежит на власти. После этого заявления ситуация в зале напряглась до предела – не стесняясь в выражениях, представители большинства пытались физически свести с ним счеты. Заседание было прервано.

Далее последовало эмоциональное выступление депутата ЕНД Тинатин Бокучава, которая прямо назвала Гарибашвили предателем национальных интересов Грузии:

«Уничтоженные, деградировавшие, несчастные» – какими бы эпитетами вы нас ни называли, вам больно, когда мы разоблачаем ваши попытки по русификации страны, вы, большинство, делаете русское дело и при этом угрожаете нам физической расправой. Сегодня на парламентской трибуне стоит г-н Ираклий, предатель страны, намеренно лишающий Грузию ее европейского будущего. Это измена, когда вы лично обвиняете НАТО в развязывании войны в Украине, и измена также привязывать нашу экономику к террористической России. Также измена – использовать нашу территорию в качестве коридора для обхода санкций, наложенных на Россию, измена – это допускать неконтролируемый наплыв российских граждан, и измена, когда путем тайных переговоров идет восстановление воздушного, морского и железнодорожного сообщения с Россией. Вы, господин Ираклий, и ваше бандитское правительство делаете русское дело по заданию Иванишвили, но вы все равно проиграете».

В ответ от представителя большинства Ирмы Заврадашвили поступило предложение приглушить звук выступающим от оппозиции, «так как это невозможно больше слушать». В своей речи она рассыпалась в благодарностях премьеру, в первую очередь за его вклад в сохранение мира, а потом предложила арестовать организаторов событий 8 марта, когда под давлением общественности власти были вынуждены отозвать копию российского закона «об иноагентах».

«В первую очередь благодарю вас за то, что в Грузии нет войны, что сохраняет наш генофонд. Еще вопрос: почему не возбуждено дело по статье государственного переворота, почему не изолируем тех, которые, воспользовавшись молодежным протестом, пытались захватить власть? Не думаете ли вы, что настало время выступить с более резкими заявлениями в адрес тех, кто пытается отделить власть от народа, не имеет значения, представители это Европарламента или Госдепа США? Желаю вам конструктивной оппозиции, а не тех «пригожинцев» от нашей оппозиции, которые рвутся к власти».

После двухчасовой острой полемики в заседании был объявлен длительный перерыв. Вернувшись, премьер и большинство не обнаружили оппозицию в зале. Последняя решила покинуть слушания после очередного нападения на активистов ЕНД в Каспи.

«Оставляю за собой право не отвечать на их нелепые вопросы и оскорбления», – с облегчением заявил премьер под смех депутатов большинства.

Заключительную часть выступления Гарибашвили посвятил критике оппозиции, несколько раз в выступлении премьер повторил тезис о необходимости скорейшего получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

«На этом пути мы по всем критериям опережаем Украину и Молдову в 2-3 раза, и будет несправедливо, если Грузия не получит долгожданный статус», – заключил премьер.

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