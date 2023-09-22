Главными темами недели остаются по-прежнему проект закона об апартаментах, который находится в парламенте, и оскорбительные выпады в адрес общественности со стороны министра иностранных дел Инала Ардзинба.

Общественный активист Асида Кортуа продолжает планомерно ездить по городам и районам, собирая подписи противников принятия закона об апартаментах. На своей странице в социальной сети она ежедневно рассказывает о результатах своих поездок, благодарит людей за активную гражданскую позицию. На этой недели она призвала противников ее акции не оказывать на нее давление, а начать альтернативный сбор подписей граждан страны, которые поддерживают президентский законопроект, и сообщила, что завершит акцию 2 октября.

Министр иностранных дел Инал Ардзинба, как и ожидалось, не принял приглашение к диалогу ряда общественных и политических организаций, мероприятие прошло в его отсутствие. Его участники выражали возмущение оскорблениями министра, прозвучавшими в адрес общественности, журналистов, научных деятелей, деятелей культуры и оппозиции. Они считают, что напряженность в обществе и почву для антироссийских настроений создает власть и, в частности, Инал Ардзинба, и требуют, чтобы министр иностранных дел занялся своими прямыми обязанностями – внешней политикой.

Ветеран войны, лидер партии «Апсны» Виталий Габния, которого Инал Ардзинба оскорбил на встрече с общественностью Сухумского района, заявил, что ни один политик не наносил такого вреда абхазо-российским отношениям, как Инал Ардзинба, который пугает людей, протестующих против принятия президентского проекта закона об апартаментах. «Во времена Суркова, когда он занимался Абхазией, он нанес стране существенный вред, пытаясь доказать, что Абхазское государство несостоятельное», – так оценил деятельность Инала Ардзинба в качестве помощника Суркова Виталий Габния. Он подчеркнул, что после того, как Инал Ардзинба появился в Абхазии, социальные сети заполонили анонимные телеграм-каналы, которые работают на дискредитацию граждан страны.

Ветеран войны, лидер общественного движения «Ахьяца» Ахра Бжания обвинил власть в том, что она идет против национальных интересов Абхазии. «Ваш сегодняшний статус – иностранные агенты, здесь, в Абхазии», – сказал он. Актер и режиссер абхазского театра Кесоу Хагба, поэты Генадий Аламиа и Владимир Зантария, представители диаспоры, принявшие участие в мероприятии, также заявили, что деятельность нынешней власти подрывает устои абхазской государственности.

Тему апартаментов продолжили на следующий день представители абхазской диаспоры в Турции, которые прибыли в Абхазию, чтобы выразить свой протест против принятия закона, и передали подписи двух тысяч представителей абхазской диаспоры и 50 кавказских организаций Турции депутатам и спикеру парламента. В обращении содержится требование полного отзыва законопроекта. Они обращают внимание депутатов на то, что против законопроекта выступает широкая общественность - ученые, юристы, экономисты, экологи, специалисты в разных областях. Перед визитом в парламент они провели пресс-конференцию, на которой призвали власти Абхазии активнее работать с абхазской диаспорой, которой небезразлична судьба исторической родины. Они отметили, что абхазов Турции отделяет от родины только море, и нет никаких препятствий для транспортного сообщения – нужна только воля властей страны.

Следующий день был отмечен брифингом представителей общественной организации ветеранов войны и молодежи «Аиааира». Они подняли актуальные вопросы, волнующие общественность, и объяснили еще раз, почему не доверяют президенту Бжания. Участник брифинга Нарсоу Квициния назвал незаконной сделкой соглашение о передаче аэропорта частному лицу и подверг критике выступления министра иностранных дел Инала Ардзинба. Он посоветовал министру не запугивать детей войны дронами. «Кто-то печалится о потерянной «Волге», а мы находились здесь под бомбежкой, и вы нас, детей войны, пугаете?» – сказал Квициния, намекая на президента Бжания, у которого во время войны украли машину в Москве.

Власть молчала, на все отвечала провластная партия «Амцахара». Она сделала целых два заявления в защиту министра иностранных дел. В одном заявлении она пыталась оправдать Инала Ардзинба тем, что «фразы вырваны из контекста», во втором призывала оппозицию не оскорблять министра и президента. Больше всего рассмешила фраза, связанная с призывом соответствовать «нашему менталитету», которую надо было адресовать не оппозиции, а Иналу Ардзинба, что и сделали пользователи социальной сети, хорошо освоившие ее технические возможности, – они заполонили ленту ФБ видеофрагментами выступлений министра, не соответствующими «нашему менталитету».

Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба, назначенный на эту должность Асланом Бжания, попытался ответить представителям абхазской диаспоры в Турции. Обвинения получились сомнительные – не согласовали сбор подписей и свою поездку с представительством, не выражают мнение всей многотысячной абхазской диаспоры. Справедливости ради надо сказать, что Ибрахим Авидзба отметил, что мнение всей диаспоры и ему неизвестно.

На фоне такой активности гражданского общества особенно бросалась в глаза бездеятельность власти – на президентском сайте нет ни одной информации, свидетельствующей о хоть какой-то активности президента. Правда, «Спутник» и «Апсныпресс» сообщили, что президент поздравил президента Южной Осетии с 33-летием независимости. Правительство на этой неделе утвердило план мероприятий на День Победы, и министр туризма Хишба рассказал премьер-министру Анкваб о везите в Казахстан. Парламент провел одно комитетское заседание, на котором рассмотрено постановление об амнистии в честь 30-летия Победы, а спикер парламента поздравил своего южноосетинского коллегу с Днем независимости. Министерство просвещения 20 сентября передало в школы учебники, а министр посетил абхазский интернат в Сухуме, где выявлены нарушения санитарных норм.

А вот культурная жизнь страны накануне Дня Победы бьет ключом – фестивали, конкурсы, концерты, выставки.

В последний день рабочей недели министр иностранных дел провел пресс-конференцию в очень странной компании, видимо, единомышленников – председателя Совбеза Сергея Шамба, священнослужителя Виссариона Апплиаа и лидера партии «Амцахара» Лесика Цугба. Министр ответил на критику в свой адрес и сообщил, что был неправильно понят общественностью и признался, что никакой взаимосвязи между принятием закона об апартаментах, пенсиями и военной помощью со стороны России нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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