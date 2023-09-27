Интересы инвесторов, которые стремятся застроить центр и набережную столицы Абхазии, не утруждая себя заботой об уместности застройки, входят в острое противоречие с общественностью, которая хочет сохранить исторически сложившийся ландшафт города. Правительство Абхазии отреагировало на эту проблему и утвердило Временный регламент предельной высоты и этажности нового строительства в центральной части города. Эксперты считают этот документ важным шагом навстречу обществу, но явно недостаточным, призванным скорее успокоить недовольных, нежели решить проблему по существу. По их мнению, регламент надо доработать и провести общественные слушания.

Вместе с проблемой принятия закона об апартаментах, который в Абхазии считают прямой угрозой ее национальной безопасности, ребром встала и другая проблема – высотной застройки центра Сухума, которая грозит уничтожить его исторически сложившийся архитектурный облик.

Общественность пишет письма, а правительство утверждает регламент

Общественность пишет письма, собирает подписи и обращается в прокуратуру, пытаясь противостоять стихийной и варварской застройке.

В настоящее время прямо на набережной в ее бульварной части во многих местах уже роют котлованы, вбивают сваи и начинают строительство высотных зданий. Закон об апартаментах еще не принят, а их строительство, судя по всему, уже ведется полным ходом и не только на набережной, но и по всему центру города.

4 сентября кабинет министров издал распоряжение «Об утверждении Временного регламента предельной высоты и предельного количества этажей зданий, строений, сооружений для объектов нового строительства и реконструкции в центральной части г. Сухума».

К постановлению прилагается Временный регламент предельной высоты и предельной этажности строящихся зданий в центре Сухума. В нем перечислены названия улиц и указана предельная высотность строящихся зданий. При чтении регламента непосвященному в тонкости градостроительства человеку многое непонятно. Например, почему на каком-то отрезке набережной высотность ограничена тремя этажами, а рядом можно строить сколько угодно этажей? В чем состоит логика разработчиков Временного регламента? На недостатки и пробелы регламента указывают эксперты и представители Градостроительного совета при администрации города Сухума.

Странным кажется тот факт, что правительство возлагает контроль за соблюдением высотности строительства на администрацию города Сухума, которая в настоящее время судится с Сухумским городским собранием, требуя отменить его решение, ограничивающее высотность строительства в центре города 16-ю метрами.

Архитекторы, дизайнеры и урбанисты из «HARA HAKALAK» о недостатках регламента

Распоряжение кабмина об утверждении Временного регламента предельной высоты и предельной этажности нового строительства прокомментировали на своей странице в Фейсбуке представители группы дизайнеров и архитекторов «HARA HAKALAK».

Они положительно оценили тот факт, что правительство реагирует на озабоченность общества; по их мнению, давно требовалось принять подобный регламент в отсутствие других регулирующих градостроительных документов, и надеются, что он внесет некоторую упорядоченность в процесс застройки города. Вместе с тем указывают на недостатки регламента.

В нем нечетко обозначены границы и нет карты указанных «зон»; максимально допустимая высотность и этажность разрешается в районах с уже сложившейся плотной застройкой и узкими улицами, что приведет к транспортным и другим инфраструктурным сложностям. Принцип понижения высотности к морю не выдержан, и в 200-метровой зоне от береговой линии допускаются достаточно высокие здания. Одним из критериев определения высотности в документе указывается наличие уже существующих в этих зонах высотных зданий и «доминант». Эта привязка к существующим зданиям, высотность которых в свое время ошибочно была допущена планировщиками, не совсем корректна с точки зрения сохранения архитектурно-ландшафтного облика и эстетики города в целом, поэтому не стоит продолжать эту тенденцию.

Инженер и урбанист, представитель «HARA HAKALAK» Инна Барчан говорит, что специалисты надеются, что будет разработана новая версия регламента, которая более четко пропишет правила застройки с учетом сохранения исторического облика города:

«Так как принятый регламент носит временный характер, мы надеемся, что все-таки последует его доработка. Так как подобные документы требуют более тщательного территориального анализа, анализа существующих высотных доминант и определения их правильных показателей. И, конечно, обязательны общественные слушания, по меньшей мере, на заседании Градостроительного совета. На наш взгляд, это временный компромисс между инвесторами и общественностью. Он не устанавливает четкие схематичные зоны высотного регулирования, есть только текстовое описание, и, на наш взгляд, это решение в большей степени учитывает все-таки текущие предпочтения и интересы. Поэтому мы ждем новую версию более проработанных градостроительных документов, таких как, например, правила землепользования и застройки, где будет соблюден баланс интересов инвесторов и общественности и будет все-таки сохранено историческое ядро города».

Важный документ подготавливался очень закрыто

Член Градостроительного совета при администрации города Арда Инал-ипа считает Временный регламент важным, но недостаточным шагом.

Она напомнила, что в 2009 году Сухумское городское собрание, пытаясь сохранить сложившийся исторически ландшафт центра города, приняло постановление об ограничении высотности строящихся зданий до 16 метров. Это постановление не всегда выполнялось, а сейчас идет судебный процесс между администрацией города и Сухумским городским собранием, поддержанным гражданским обществом, по поводу законности этого решения.

Арда Инал-ипа положительно оценила стремление правительства учесть озабоченность общества:

«Я считаю, что само появление регламента, который определенным образом обозначает какие-то предельные значения высотности и этажности, – это очень важный момент и важная веха в развитии нашего города. Дело в том, что на протяжении десятилетий многие чиновники и недобросовестные застройщики оправдывали хаотичную и бесконтрольную застройку тем, что у нас нет Генерального плана. И было такое ощущение, что они не были заинтересованы в том, чтобы в отсутствие этого Генерального плана создать документ с определенными красными линиями, с определенными нормами и регламентирующими значениями разных параметров строительства. Появление этого документа – очень важный момент».

Но этого недостаточно, считает Арда Инал-ипа, проблема в том, что к работе над документом не были привлечены общественность и эксперты в сфере градостроительства:

«Другое дело, что такой важный документ, который касается всех горожан, как-то очень закрыто подготавливался. Я думаю, что, если бы процесс был более открытым, с общественными обсуждениями предварительного варианта и с ознакомлением с принципами, которые легли в основу этого документа, объяснением, чем руководствовались авторы, кто авторы этого документа, все это было бы очень важно знать горожанам, которым жить в этом городе. Я не думаю, что документ пострадал бы от того, что выслушали бы мнение обычных жителей и специалистов, которые не были вовлечены в подготовку этого регламента».

Арда Инал-ипа уверена, что документ нуждается в коррективах:

«Я хочу обратить внимание на неясность принципа, который был положен в основу документа. И хотя там сказано об увеличении этажности по мере отступления от береговой полосы, тем не менее в самом документе есть кварталы в центральной исторической части города, в которых разрешена достаточно высокая застройка. Непонятно, с чем это связано. То есть здесь какие-то вопросы очень серьезные остаются. И, наверное, самое важное, почему именно таким образом обозначена центральная историческая часть города? Допустим, по улице Басария с северной стороны, когда за этой улицей находятся очень известные, любимые памятники истории и архитектуры, такие как дом Дундера, как дача Остроумова, как музыкальное училище и другие объекты. Я думаю, что есть еще очень важные аспекты, по которым хотелось бы, чтобы обсуждение проводилось дальше и были бы внесены определенные коррективы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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