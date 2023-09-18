Украинские военные с начала наступления отвоевали порядка 300 кв. километров территории. Основные успехи – на запорожском направлении, однако в последние дни ВСУ продвинулись под Бахмутом, сумев выбить российские войска из двух ключевых населенных пунктов к югу от города. В Киеве уверены: осенняя непогода не остановит наступления, а Украина, напротив, получит новые возможности, включая большое количество беспилотников собственного производства. России же приходится держать оборону не только на фронте. В Международном суде начались слушания по иску Украины о нарушении Москвой Конвенции о геноциде.

Россия мстит за потерю ключевых позиций под Бахмутом. Территория Украины подверглась самому масштабному за последнее время обстрелу с беспрецедентным использованием авиации. По данным ВСУ, в воздух были подняты несколько десятков российских боевых самолетов. В атаке участвовали и беспилотники. ПВО удалось сбить 17 крылатых ракет и 18 дронов.

Между тем бои в районе освобожденного ВСУ села Клещеевка продолжаются. В сводке Генштаба отмечается, что российские войска пытаются вернуть утраченные позиции, однако украинские силы продвигаются вперед, закрепляясь на новых рубежах. С успехом бойцов ВСУ поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

«Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и объединенная штурмовая бригада Национальной полиции «Лють». Клещеевка! Молодцы!»

Всего, по данным Минобороны, с начала контрнаступления удалось освободить 260 кв. км на запорожском направлении и порядка 50 кв. км на бахмутском. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что, несмотря на медленные темпы продвижения, инициатива остается в руках ВСУ.

«Трудная ситуация – буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас – это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И, несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед».

При этом президент Украины дал понять: наступление, вопреки распространенным предположениям, не закончится с началом осенних дождей.

«Необходимо насколько возможно деоккупировать территорию, идти вперед. Даже если это меньше, чем полкилометра или 100 метров, – нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу».

Не давать покоя врагу обещает и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В интервью британскому изданию Economist он, несмотря на то, что Киев не берет на себя ответственности за атаки беспилотников по российской территории, прямо заявил, что подобные действия имеют три основных цели: истощить российские системы противовоздушной обороны, вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики и нанести вред военным производственным объектам. Помимо этого, по словам Буданова, у ударов дронами есть и психологические цели:

«Посеять беспокойство среди населения и нарушить экономические процессы в России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением. Никто не считает, что Великобритания или США были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они бомбили территорию Германии».

Буданов уверен, что у ВСУ есть хорошие шансы разорвать сухопутное сообщение между Россией и аннексированным Крымом еще до наступления зимы. Согласно его информации, Москва уже вынуждена была задействовать резервы, которые не планировала разворачивать до конца октября. В том, что у Украины не будет проблем с беспилотниками собственного производства, уверяет и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров:

«В этом году мы увеличили производство дронов более чем в 100 раз. Думаю, к концу этого года мы увидим рост в 120-140 раз по сравнению с предыдущим. Мы видим, что самая большая потребность – в технологиях. Нам нужен ИИ, например, технология поиска целей, чтобы цель могла быть обнаружена в условиях радиоэлектронной борьбы и уничтожена. Сейчас мы сосредоточены на решении этой задачи: как создать технологию, которая позволила бы захватить цель с расстояния в пару километров и, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы, уничтожить ее».

При этом бои идут не только на фронте. Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России, поданному Киевом сразу после вторжения российских войск в страну в прошлом году. В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что целью вторжения в Украину является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Но Россия утверждает, что у Международного суда ООН нет юрисдикции по этому делу. В первый день слушаний, которые будут длиться больше недели, Россия представила свои возражения.

«Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида. Украина также не обвиняет Россию в неспособности предотвратить геноцид или наказать за него. Напротив, Украина утверждает, что геноцида не было. Одного этого должно быть достаточно для отклонения дела, поскольку, согласно судебной практике, если геноцида не было, то не может быть и нарушения Конвенции о геноциде. Правовая позиция Украины безнадежно ошибочна и противоречит многолетней практике этого суда», – заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

По его словам, Россия, вторгаясь в Украину, опиралась на статью 51 Устава ООН о самозащите. Статья 51 главы VII Устава ООН утверждает право государства-члена ООН на «индивидуальную или коллективную самооборону» в случае вооруженного нападения.

«Украина утверждает, что Россия нарушила статьи 1 и 4 Конвенции о геноциде. Однако для всех очевидно и просто неоспоримо, что речь в данном деле идет не о том, что Россия не смогла предотвратить геноцид или наказать за него, вопреки своим обязательствам по Конвенции. Речь идет о законности проведения специальной военной операции и признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве государств».

Киев, в свою очередь, настаивает, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

Публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых Россией, пройдут с 18 по 27 сентября в два этапа: 18 и 25 сентября будет выступать Москва, а 19 и 27 сентября Киев. Помимо Украины и России, в процессе участвуют еще 32 страны-члена ООН, в том числе Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия. Их представители также выступят в ходе этих слушаний 20 сентября.

Дело о геноциде – второй иск Украины против России, который рассматривается в Международном суде ООН. Первый Украина подала в 2017-м году, обвинив Россию в незаконном финансировании сепаратистов в Донбассе и дискриминации крымских татар в аннексированном Крыму. Киев настаивает, что Россия нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В 2019 году суд ООН, вопреки возражениям России, утвердил свою юрисдикцию в этом деле.

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