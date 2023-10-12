Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию завершился обменом любезностями. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал коллегу сильным и патриотичным лидером и лучшим другом Грузии. И приветствовал усилия Орбана в деле сохранения «традиционных ценностей». Венгерский премьер в ответ восхитился экономическими успехами Тбилиси и посоветовал Брюсселю не упустить шанс укрепить финансовое благополучие Евросоюза за счет приглашения Грузии в свои ряды. Однако в оппозиции считают, что за красивыми словами «Грузинская мечта» пытается скрыть откровенный провал евроинтеграции. Голос Орбана, пусть и громкий, вряд ли перекроет голоса остальных членов ЕС, предпочитающих видеть конкретные реформы со стороны правительства Грузии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран завершил свой визит в Грузию. В течение трех дней глава правительства центрально-европейской страны, сопровождаемый правительственной делегацией, успел провести встречи как со своим грузинским коллегой, так и в расширенном составе обсудить вопросы экономики, безопасности и культуры и, естественно, евроинтеграции. А также насладиться грузинской кухней и многочисленными комплиментами. Принимающая сторона в лице главы грузинского правительства на слова не скупилась. Ираклий Гарибашвили успел поднять не один тост «за настоящего друга Грузии»:

«Я хочу поприветствовать настоящего друга и сильного сторонника нашей страны Виктора Орбана. Я счастлив и рад, что премьер-министр Виктор Орбан приехал в Грузию со своим кабинетом. Мы провели первый межправительственный саммит, который можно назвать уникальным. Сегодня – исторический день в отношениях между Грузией и Венгрией. Напомню, что в прошлом году у нас были достаточно интенсивные встречи, я посещал с визитом Будапешт, где мы договорились провести первый межправительственный саммит. Также мы подписали соглашение в Будапеште и стали стратегическими партнерами».

Впрочем, в оппозиции настроены менее оптимистично. По словам противников власти, стратегическое партнерство с Венгрией – это, конечно, хорошо, но правительство Ираклия Гарибашвили совершает большую ошибку, пытаясь сложить все яйца в одну корзину. В условиях, когда у самого венгерского лидера далеко не все в порядке в отношениях с партнерами по Европейскому союзу из-за многочисленных нарушений демократических принципов и обвинений в авторитаризме, а также откровенных реверансов в адрес России, делать ставку на Будапешт, считает член парламента Грузии Хатия Деканоидзе, по меньшей мере, странно:

«Евросоюз и весь свободный мир имеют серьезные вопросы к Виктору Орбану из-за той политики, которую он проводит. Как внутренней политики, так и внешней, которая идет вразрез с общей политикой Евросоюза. В то время как наше правительство делает все для того, чтобы Грузия попала в изоляцию, в такой же практической изоляции находится и правительство Орбана. И в этой ситуации то, что у нас такие близкие отношения складываются исключительно с Орбаном, должно настораживать. Мне кажется это показатель того, что для нашего правительства евроинтеграция не является главной задачей».

Однако за Орбана горой встала правящая партия. Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе призвал всех критиков венгерского премьера задуматься о том, что именно Венгрия последовательно отстаивает грузинские интересы в Евросоюзе. По мнению Сарджвеладзе, на фоне этого все другие вопросы к Орбану у настоящих патриотов Грузии должны отойти на второй план:

«Кто действительно болеет за евроинтеграцию Грузии и получение статуса кандидата, а не просто использует это в качестве лозунгов, тот не должен заниматься критикой в адрес Орбана. Пусть это примут во внимание оппозиция, подконтрольные ей СМИ и неправительственные организации. Не нужно заниматься выдуманными обвинениями в адрес Орбана. После тех заявлений, которые сделал Орбан в отношении Грузии, нас больше вообще ничего не должно интересовать в этом отношении. Приезжает лидер одного из важнейших европейских государств и говорит, что Грузия без всяких условий заслуживает статус кандидата, что непредоставление этого статуса было ошибкой. Что еще нам нужно?»

Сам Виктор Орбан, явно уставший от критики в свой адрес со стороны европейских коллег, речами грузинского премьера, очевидно, остался доволен. И, в свою очередь, в очередной раз высказал возмущение нежеланием Брюсселя уже сегодня принять Тбилиси в ЕС. По мнению Орбана, как в свое время вступление Венгрии в Евросоюз помогло блоку стабилизировать экономику, так и сейчас именно Грузия может спасти Брюссель от стагнации:

«Если бы Венгрия не вступила в Евросоюз в свое время, темпы экономического роста в Евросоюзе упали бы. Экономический рост последних 20 лет можно объяснить главным образом присоединением Центрально-Европейского региона, а это означает, что Европейскому союзу нужна такая динамика, такая энергия, такие люди, которые хотят работать, у которых есть амбиции. Если Европа не примет таких людей, когда придет время, ЕС в конечном итоге заплатит за это, потеряет свою конкурентоспособность. Экономические показатели Грузии высоки, и я верю, что Европейский союз заинтересован в соединении с Кавказским регионом, и лучшее решение – это связь через Грузию. Мы очень разочарованы и возмущены тем, что Грузия не получила статус кандидата, в то время как страны, получившие его, сильно отстают. Мы в Европейском союзе должны решить, рассматриваем ли мы расширение как политический процесс или процесс, основанный на заслугах».

Ираклий Гарибашвили, со своей стороны, отметил заслуги лично Виктора Орбана. Особенно в том, что касается укрепления «вечных ценностей и традиций»:

«Нас особенно радует тот факт, что наши страны объединяет приверженность традиционным и вечным ценностям, которые сыграли решающую роль в сохранении нашей истории, культуры, нашей идентичности, в целом в формировании нашей повседневной жизни. Это включает в себя верность нашей стране и нашей вере, святость семьи, уважение традиций. Я говорил это в Венгрии и повторю сейчас: венгерскому народу повезло, что в такое трудное время у Венгрии такой сильный и патриотичный лидер, который защищает интересы своей страны и служит интересам всего мира».

А вот Грузии с лидером повезло гораздо меньше, считают в грузинской оппозиции. Пытаясь пробраться в ЕС посредством венгерского лоббирования, Ираклий Гарибашвили, уверены противники власти, лишь усугубляет ситуацию. Венгрия – это пусть и громкий, но все же один единственный голос, а остальные 26 членов союза предпочитают громким словам о ценностях и традициях конкретные дела в вопросе проведения реформ избирательной и судебной систем, а также борьбы с коррупцией. И в этом отношении, утверждают противники власти, Тбилиси не продвинулся ни на шаг, пытаясь замаскировать свое бездействие похвалами со стороны самого одиозного европейского политика.

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