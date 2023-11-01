В последние недели в грузинском и в абхазском обществах активно обсуждают информацию о планах по созданию в Очамчыра военно-морской базы Российской Федерации. В Тбилиси выражают обеспокоенность, что она будет расположена совсем близко от Анаклии, а абхазские комментаторы говорят, что это в Анаклии давно собираются строить глубоководный порт, который будет угрожать безопасности Абхазии.

Несколько дней назад в грузинском Институте исследования демократии (DRI) заявили, что возле села Пичори, в самой юго-восточной точке Абхазии, в которой оно именуется Пичора, по-абхазски – Бчара, третью неделю идут масштабные подготовительные работы по развертыванию базы ВМФ РФ. При этом реакция властей Грузии «недостаточна и, следовательно, неэффективна», считают в НПО. По информации DRI, «российские военные в беседах с местными жителями говорят, что Пичори будет выполнять вспомогательную функцию крупной военно-морской базы в Очамчире; россияне активно проводят учения, в ходе которых была использована имитация атаки беспилотника на военный порт Очамчире; по словам жителей Очамчире, на месте идет процесс размещения систем радиоэлектронной борьбы, которые, скорее всего, будут использоваться против украинских беспилотников и ракет».

В НПО при этом подчеркнули, что Пичора расположена всего в четырех километрах от грузинской Анаклии, где Тбилиси уже немало лет планирует создать глубоководный порт.

Очевидно, работы по созданию полноценной российской военно-морской базы в Абхазии уже идут. Общественное внимание к этой теме обострилось в результате интервью президента Абхазии Аслана Бжания в начале прошлого месяца российской газете «Известия» сразу после его встречи в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. И неслучайно в ходе пресс-конференции 19 октября сразу несколько журналистов задавали Аслану Бжания вопросы о пункте базирования российских военных кораблей в Абхазии. Вот главное из того, что он тогда сказал:

«Мы постоянно занимаемся усилением обороноспособности нашего государства. Но тут очень важна позиция, которую занимает наш союзник. Я хочу вас проинформировать о том, что в этом вопросе мы действуем единым фронтом. Вы, наверное, заметили, обратили внимание, что в День Победы к нам зашел малый ракетный корабль. Он называется малый ракетный корабль, но очень эффективный, высоко оснащенный современным оружием. И вы, наверное, тоже обратили внимание, какая была реакция, на заход этого корабля. Пункт базирования, материально-технического обеспечения ВМФ России будет развернут в порту города Очамчыра, потому как это соответствует нашим интересам. Это направление работы будет только усиливаться, потому что вопросы безопасности и ранее носили первостепенный характер, а сейчас вы видите ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке – мир находится на грани большой войны, и ни в коем случае этого допускать нельзя... Более конкретно не считаю нужным об этом говорить в СМИ. Это будет военное подразделение, которое будет выполнять соответствующие задачи. Там подписано постановление о выделении земли под пункт материально-технического базирования Военно-морского флота РФ. С 2009 года в этом порту базируются морские подразделения пограничного управления. И дальше возникла необходимость, потому как военно-политическая обстановка усложнилась…»

Причем нельзя сказать, что эта тема возникла только этой осенью. 6 мая 2022 года сайт кабмина Абхазии сообщал, что премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морского порта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. В совещании принимал участие руководитель РУП «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба.

Вот некоторые факты об Очамчырском морпорте, почерпнутые из открытых источников. Бухта искусственного происхождения была обустроена в устье реки Джукмур, к северо-западу от города Очамчыра. Представляет собой гавань с узким проходом, защищенную двумя молами. Порт создавался в 1933-1935 годах как гражданский торговый, но через пять лет он был выведен в Поти, а в Очамчыру была передислоцирована бригада пограничных сторожевых кораблей НКВД. Для расквартирования личного состава бригады рядом с портом был обустроен военный городок. В период Великой Отечественной войны устье реки Джукмур имело рукотворные каналы, прорытые под эвкалиптами для укрытия подводных лодок, участвующих в боевых действиях против немецко-фашистских войск и их союзников. Место базирования подводных лодок за все время войны так и не было обнаружено, хотя сторожевые катера неоднократно подвергались авианалетам.

В конце 1980-х годов разрабатывались планы по расширению порта и увеличению военного присутствия в этом районе, но распад СССР в начале 90-х годов помешал осуществлению этих планов. В 1992 году, после начала грузино-абхазской войны, бригада совместно с 36-м Сухумским погранотрядом РФ оказывала поддержку с моря для эвакуации местного населения и семей военнослужащих. В августе 1996 года, по требованию Грузии, бригада была выведена из Очамчыры и передислоцирована в город Каспийск. На протяжении 2000-х годов бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Республики Абхазия. В январе 2009 года передана России для обустройства в ней пункта базирования флота.

Когда в ходе СВО украинские БПА стали поражать цели в севастопольской бухте, в российском ВМФ задумались о задаче рассредоточения базирования судов. В середине октября в абхазском обществе с тревогой комментировали сообщение о каких-то беспилотниках, сбитых и упавших в море близ Адлера.

Общественный деятель и блогер Тенгиз Джопуа в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, что обустройство российской военной базы – часть союзнических отношений Сухума и Москвы:

«Мы выбрали уже свою позицию, наш стратегический партнер – Российская Федерация. Давно придерживаемся этой позиции и достаточно глубоко ее закрепили, насколько это было возможно, и не только в сфере безопасности. То, что у России существуют определенные проблемы на Украине и в связи с этим могут наноситься удары, – это естественный процесс. Нравится нам, не нравится… Союзнические отношения – при них издержки какие-то тоже возникают. Конечно, очень не хочется, чтобы Абхазия стала местом, куда Украина была бы заинтересована направлять свои беспилотники. Но, как говорят русские, любишь кататься, люби и саночки возить. Ну и с точки зрения обеспечения безопасности Абхазии я считаю, что это нормально. Это и в наших интересах. В первую очередь в интересах Российской Федерации, потому что закрепление на Черном море, особенно ее прибрежной полосы стратегически важно было для России еще в девятнадцатом веке. Эта актуальность возникла не сейчас. Просто единственное, что меня смущает, – чтобы вот эти военная база в Бамборе, сейчас еще военно-морская база появится… Это не должно успокаивать нас, чтобы мы забывали о собственной работе по обеспечению безопасности Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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