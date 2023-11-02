Обсуждение «готовности Абхазии вступить в Союзное государство» отложили

В абхазском парламенте не смогли обсудить идею о вступлении самопровозглашенной республики в Союзное государство России и Беларуси.

Расширенное заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками должно было пройти 1 ноября. Председатель комитета Алхас Барциц говорит, что встреча не состоялась «по причине отсутствия» главы абхазского МИДа Инала Ардзинба.

«Мы слышим на разных уровнях и на разных площадках, что происходит обсуждение о вхождении Абхазии в состав Союзного государства. Исходя из этого, депутаты изъявили желание пригласить профильное ведомство, а именно министерство иностранных дел и поинтересоваться о чем речь», – рассказал Барциц информагентству «Аиашара».

«Мы понимаем, что сегодня есть Союзное государство у России с Белоруссией, но подходит ли нам такая форма, учитывая специфику наших внутренних процессов, нашу Конституцию?.. Есть ряд вопросов, который беспокоит наше население и депутатов», – добавил он.

По словам политика, заседание парламентского комитета с участием Инала Ардзинба может пройти на будущей неделе.