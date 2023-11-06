Российские военные смертельно ранили гражданина Грузии. Главное

У разделительной линии близ села Кирбали в Гориийском муниципалитете российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Информацию подтвердили в грузинской Службе госбезопасности. Еще один гражданин Грузии задержан.

Погибший — 58-летний местный житель Тамаз Гинтури, ветеран российско-грузинской войны 2008 года, брат члена сакребуло Горийского муниципалитета от оппозиционного «Единого национального движения» Николоза Гинтури. Задержанный – 35-летний Леван Дотиашвили.

По словам лидера «Антиоккупационного движения» Давида Кацарава, инцидент произошел у церкви Ломиса, расположенной недалеко от Кирбали. Кацарава назвал произошедшее «катастрофой» и заявил, что «россияне убили мирного жителя».

Грузинская полиция перекрыла въезд в село Кирбали. На место прибыли представители местных и центральных властей и члены оппозиционного «Единого национального движения».

Реакция официального Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабившили призвали мировое сообщество отреагировать на убийство Гинтури.

«Я глубоко возмущена смертельным выстрелом со стороны российских оккупационных сил в гражданина Грузии во время его незаконного задержания», – написала в социальной сети президент Саломе Зурабишвили.

Она считает, что это – грубая атака на грузинскую государственность.

«Это еще раз раскрывает истинную природу «братства одной веры». Я немедленно призываю международное сообщество однозначно осудить действия России, которая грубо и бесстыдно нарушила все международные нормы», – написала Зурабишвили.

Премьер Гарибашвили выразил соболезнования семье погибшего.

«Тяжелейший факт произошел на оккупированной Россией территории возле села Кирбали Горийского муниципалитета - гражданин Грузии был убит в результате стрельбы из огнестрельного оружия представителем российских оккупационных сил при попытке его незаконного задержания. Случившееся еще раз подтверждает тяжелую обстановку с безопасностью на месте и говорит о тяжелых последствиях оккупации, с которыми, к сожалению, вместе с властями Грузии приходится сталкиваться и мирным гражданам», — заявил Гарибашвили.

Свою обеспокоенность в связи со случившимся выразили спикер парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также омбудсмен Леван Иоселиани.

Уголовное дело

В МВД Грузии сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям — убийство и незаконное лишении свободы.

«Сотрудники отдела полиции Шида Картли МВД начали расследование по статьям 109 и 143 Уголовного кодекса по факту убийства гражданина Грузии и похищения одного человека представителеми российских оккупационных сил вблизи села Кирбали Горийского муниципалитета», — заявили в МВД.

По данным ведомства, по данному факту правоохранители проводят следственные действия.



Техническая встреча

В селе Эргнети прошла техническая встреча, на которой обсудили инцидент, произошедший у разделительной линии в селе Кирбали.

«Это еще одно тревожное проявление преступных действий российских оккупационных сил в рамках оккупации, за которые оккупационная держава несет полную ответственность», – заявили в СГБ Грузии.

Ведомство требует наказать всех лиц, которые связаны с убийством, а также немедленно освободить незаконно удерживаемого гражданина Грузии.

Перед встречей полпред югооссетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев заявил: «Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что произошел инцидент с применением оружия». После встречи он отказался от комментариев.

Версия Цхинвали

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что двое грузинских граждан, находившиеся «в состоянии опьянения», нарушили де-факто границу на автомобиле, когда их обнаружил пограничный наряд.

«В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию», – говорится в сообщении югоосетинского ведомства.

«В целях пресечения указанных противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Республики Южная Осетия, сотрудниками пограничных органов был осуществлен предупредительный выстрел в воздух, а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям, открыт огонь по колесам их транспортного средства», – сказано в заявлении.

Позиция МНЕС

Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) призвала все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

«Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии подтверждает, что на линии административной границы Южной Осетии произошел инцидент, в результате чего трагически погиб гражданин Грузии. Выражаем глубокое соболезнование семье и близким погибшего.

Мы строго осуждаем применение силы в любой форме и выражаем крайнюю обеспокоенность этим инцидентом стрельбы, повлекшим смерть человека. Для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе необходимо предотвращать подобные инциденты.

Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации. Мы внимательно следим за ситуацией и работаем, чтобы разрядить напряженность, в том числе путем обмена информацией о стрельбе путем использования горячей линии Миссии наблюдателей ЕС», — говорится в заявлении.