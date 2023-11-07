Президент Грузии: «мирная» политика РФ – убийства наших граждан, похищения

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семье Тамаза Гинтури, убитого 6 ноября российскими военными у разделительной линии в селе Кирбали Горийского муниципалитета.

«Продолжается вековая политика России, убийства наших граждан, похищения людей на нашей территории, вот это называется «мирной» политикой России. У нас есть этот опыт, действительно на протяжении веков мы постоянно наблюдаем за агрессией России, ее заявлениями о том, что она наш единодушный друг, и за тем, как она на самом деле ведет себя на нашей территории. Наш ответ на эту политику один и только один – это Европа, мир, мир в Европе», – сказала Зурабишвили на брифинге.

Президент Грузии также объявила об отмене концерта, приуроченного к публикации доклада ЕС о расширении, который может содержать рекомендацию о присвоении Грузии статуса кандидата. При этом Зурабишвили анонсировала сбор подписей в поддержку евроинтеграции Грузии.

6 ноября у разделительной линии близ села Кирбали в Гориийском муниципалитете российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Еще один гражданин Грузии задержан. Погибший — 58-летний местный житель Тамаз Гинтури, ветеран российско-грузинской войны 2008 года, брат члена сакребуло Горийского муниципалитета от оппозиционного «Единого национального движения» Николоза Гинтури. Задержанный – 35-летний Леван Дотиашвили. По словам лидера «Антиоккупационного движения» Давида Кацарава, инцидент произошел у церкви Ломиса, расположенной недалеко от Кирбали. Кацарава назвал произошедшее «катастрофой» и заявил, что «россияне убили мирного жителя». Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабившили призвали мировое сообщество отреагировать на убийство Гинтури. В МВД Грузии сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям — убийство и незаконное лишении свободы. В селе Эргнети прошла техническая встреча, на которой обсудили инцидент, произошедший у разделительной линии в селе Кирбали. В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что двое грузинских граждан, находившиеся «в состоянии опьянения», нарушили де-факто границу на автомобиле, когда их обнаружил пограничный наряд. В Цхинвали говорят о «предупредительном выстреле в воздух» ради «пресечения противоправных действий», после чего огонь был открыт «по колесам их транспортного средства». Как в таком случае Гинтури получил смертельное ранение, в заявлении не указано. Независимо проверить эти данные пока невозможно.