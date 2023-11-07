В Цхинвали заявили о «стабильной» обстановке на де-факто границе

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что оперативная обстановка на де-факто границе с Грузией «остается в целом стабильной, тенденций к ее эскалации не фиксируется».
В ведомстве говорят, что на окраине села Кирбали «отмечается скопление до 50 гражданских лиц», но «каких-либо протестных действий с их стороны не предпринимается».
«Со стороны Грузии сложившуюся ситуацию контролирует полиция. В контексте обеспечения безопасности Южной Осетии, в интересах своевременного выявления и локализации угроз КГБ и пограничной службой Республики Южная Осетия совместно с пограничным управлением ФСБ России в Южной Осетии активизирован мониторинг обстановки на границе с Грузией, проводятся все необходимые мероприятия по поддержанию режима государственной границы на данном участке», – заявили в КГБ.
В югоосетинском МИДе, в свою очередь, заявили, что «Южная Осетия и впредь будет предпринимать все законные меры для защиты от нарушений границы своей суверенной территории и воздушного пространства».
«Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую, в том числе, определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам», — говорится в заявлении.
6 ноября у разделительной линии близ села Кирбали в Гориийском муниципалитете российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Еще один гражданин Грузии задержан.
Погибший — 58-летний местный житель Тамаз Гинтури, ветеран российско-грузинской войны 2008 года, брат члена сакребуло Горийского муниципалитета от оппозиционного «Единого национального движения» Николоза Гинтури. Задержанный – 33-летний Леван Дотиашвили.
По словам лидера «Антиоккупационного движения» Давида Кацарава, инцидент произошел у церкви Ломиса, расположенной недалеко от Кирбали. Кацарава назвал произошедшее «катастрофой» и заявил, что «россияне убили мирного жителя».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабившили призвали мировое сообщество отреагировать на убийство Гинтури.
В МВД Грузии сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям — убийство и незаконное лишении свободы.
В селе Эргнети прошла техническая встреча, на которой обсудили инцидент, произошедший у разделительной линии в селе Кирбали.
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что двое грузинских граждан, находившиеся «в состоянии опьянения», нарушили де-факто границу на автомобиле, когда их обнаружил пограничный наряд. В Цхинвали говорят о «предупредительном выстреле в воздух» ради «пресечения противоправных действий», после чего огонь был открыт «по колесам их транспортного средства». Как в таком случае Гинтури получил смертельное ранение, в заявлении не указано.
Независимо проверить эти данные пока невозможно.
Как пишет Reuters, это первый инцидент со смертельным исходом, произошедший на де-факто границе после войны 2008 года.
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