В Цхинвали заявили о «стабильной» обстановке на де-факто границе

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что оперативная обстановка на де-факто границе с Грузией «остается в целом стабильной, тенденций к ее эскалации не фиксируется».

В ведомстве говорят, что на окраине села Кирбали «отмечается скопление до 50 гражданских лиц», но «каких-либо протестных действий с их стороны не предпринимается».

«Со стороны Грузии сложившуюся ситуацию контролирует полиция. В контексте обеспечения безопасности Южной Осетии, в интересах своевременного выявления и локализации угроз КГБ и пограничной службой Республики Южная Осетия совместно с пограничным управлением ФСБ России в Южной Осетии активизирован мониторинг обстановки на границе с Грузией, проводятся все необходимые мероприятия по поддержанию режима государственной границы на данном участке», – заявили в КГБ.

В югоосетинском МИДе, в свою очередь, заявили, что «Южная Осетия и впредь будет предпринимать все законные меры для защиты от нарушений границы своей суверенной территории и воздушного пространства».

«Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую, в том числе, определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам», — говорится в заявлении.