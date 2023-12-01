«Грузинская система правосудия свободна от коррупции», – заявила председатель Высшего совета юстиции и Верховного суда Грузии в ответ на санкции, введенные США для грузинских судей. Также Нино Кадагидзе потребовала от всех причастных к наказанию судей извинений и доказательств. В «Грузинской мечте» разделяют этот подход.

«Проблемы в судах и вызовы системы правосудия» – международная конференция под таким названием прошла сегодня в Тбилиси. На ней были рассмотрены проблемы, связанные с системой правосудия.

Журналисты попросили Нино Кадагидзе прокомментировать заявление Левана Мурусидзе, одного из судей, на которого были наложены американские санкции и который в недавнем интервью агентству IPN назвал выдвинутые против него обвинении «необоснованными» и «аморальными». «Если бы у меня было 100 тысяч долларов на адвоката, я бы легко доказал свою невиновность», – заявил он 30 ноября.

В своем ответе Нино Кадагидзе полностью разделила пафос заявления Мурусидзе.

«Когда судебная система и лично я получу извинения от сообщества, создавшего эту волну, будет ответ на заданный вами вопрос – был ли прав грузинский судья. Государственный департамент, конечно, не извинится, но мы ждем от него надлежащих доказательств, если они захотят и если они считают, что эта информация правдива и основана на надлежащих аргументах, тогда они должны быть представлены. Мы опираемся только на доказательства, которые станут основанием для ответственности любого судьи, гражданина Грузии», – заявила Кадагидзе.

При этом на вопрос, угрожают ли санкции, введенные США против судей, европейскому будущему страны, она ответила, что грузинское правосудие абсолютно свободно от коррупции, и это самое большое достижение Грузии. Кадагидзе также отрицала неформальное влияние на систему правосудия, существование т.н. влиятельного клана, утверждая, что надежность грузинского суда подтверждена внутренними расследованиями, впрочем, отказавшись раскрыть их детали.

Присутствовавшие на конференции представители гражданского сектора, наоборот, считают, что именно судебная система была и остается самым проблемным участком на пути выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили говорит, что извиняться надо судейскому клану, который выполняет неформальные вердикты власти:

«Главное предназначение Кадагидзе – делать заявления, которые льют воду на мельницу судейского клана и власти. Ведь ее назначение на этот пост преследовало именно эту цель. Ни в одном цивилизованном обществе глава Верховного суда не пользуется политической терминологией. Извиняться должны Кадагидзе, Мурусидзе и их соратники, доведшие судебную систему до такого плачевного состояния».

По всей видимости, в «Грузинской мечте» также посчитали оценки главы Верховного суда излишне политизированными. Впрочем, по мнению вице-спикера парламента Гии Вольского, несмотря на неправильные формулировки, найденные главой Верховного суда, вопросы к санкциям остаются:

«Что касается заявления Нино Кадагидзе, она выразила свою позицию по поводу возглавляемого ей ведомства. Выражение «Пусть извинятся все» – это эмоциональная формулировка, но никак не правовая или политическая. Главный посыл – не существует никакой причины для санкций, и принявшие их не подкрепили свое решение никакими доказательствами».

В оппозиции указывают на несостоятельность аргументов власти и клана, пытающихся оспорить введение санкций против представителей судебной власти. По мнению представителя «Лело» Левана Самушия, такие попытки обречены на провал:

«Скажу прямо, это очень жалкое превентивное заявление. Его цель – предотвратить введение санкций против других членов судейского клана. Само заявление Кадагидзе о том, что Госдеп США должен извиниться за санкции против судей, является постыдным. Если кто и демонизирует судебную систему, то это сама верхушка клана. К примеру, тот же Мурусидзе не раз делал политические заявления, несовместимые со статусом судьи».

В целом, по словам директора НПО «Защитники демократии» Рафиела Какабадзе, несмотря на рекомендации ЕС, судебная система тормозит реформы, и это является дополнительным препятствием для европейской интеграции Грузии:

«Те преобразования, которые проводят Высший совет юстиции и власти в системе правосудия, являются косметическими и не отвечают стандартам нормальной судебной власти. Все рекомендации европейских партнеров игнорируются «Грузинской мечтой», которую полностью устраивает сложившийся статус-кво».

В целом, по словам эксперта, повторяемый время от времени аргумент об отсутствии доказательств коррумпированности судебной власти является фирменной фишкой «Грузинской мечты». По словам Какабадзе, у западных партнеров есть сотни доказательств, подготовленных профильными НПО. Отсюда и неприкрытая агрессия власти, венцом которой была попытка приклеить ярлык «иностранных агентов» к представителям гражданского сектора.

Напомним, 5 апреля Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции».

Въезд в США запрещен председателю Тбилисского апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.

Подписывайтесь на нас в соцсетях