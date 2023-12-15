Зеленский поздравил Грузию с кандидатским статусом в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравив грузинский народ с решением Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
«Поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравил ее и грузинский народ с важным решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Получил поздравления в связи с решением по Украине. Место Грузии – в нашем общем европейском доме», – написал Зеленский в соцсетях.
Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Зеленского и украинский народ.
«Это большая заслуга его народа, поскольку этот ускоренный процесс, который, с другой стороны мы полностью заслуживаем, но этот ускоренный процесс, который произошел сегодня в Брюсселе, этого бы не произошло, если бы не борьба, самоотверженность украинского народа и эта двухлетняя жестокая война, мы должны выразить за это огромную благодарность, это наш долг как грузин», – сказала Зурабишвили в своем обращении вечером 14 декабря.
Зурабишвили поблагодарила и главу Евросовета Шарля Мишеля, назвав его «большим другом Грузии». По ее словам, Мишель «внес большой вклад в сегодняшний день», поскольку «его дипломатические усилия были очень серьезными».
Зеленский и Зурабишвили уже говорили по телефону в ноябре, когда Грузия получила положительную рекомендацию Еврокомиссии.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
- Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
- В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
- В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
- В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. В докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.
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