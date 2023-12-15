Зеленский поздравил Грузию с кандидатским статусом в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравив грузинский народ с решением Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравил ее и грузинский народ с важным решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Получил поздравления в связи с решением по Украине. Место Грузии – в нашем общем европейском доме», – написал Зеленский в соцсетях.

Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Зеленского и украинский народ.

«Это большая заслуга его народа, поскольку этот ускоренный процесс, который, с другой стороны мы полностью заслуживаем, но этот ускоренный процесс, который произошел сегодня в Брюсселе, этого бы не произошло, если бы не борьба, самоотверженность украинского народа и эта двухлетняя жестокая война, мы должны выразить за это огромную благодарность, это наш долг как грузин», – сказала Зурабишвили в своем обращении вечером 14 декабря.

Зурабишвили поблагодарила и главу Евросовета Шарля Мишеля, назвав его «большим другом Грузии». По ее словам, Мишель «внес большой вклад в сегодняшний день», поскольку «его дипломатические усилия были очень серьезными».

Зеленский и Зурабишвили уже говорили по телефону в ноябре, когда Грузия получила положительную рекомендацию Еврокомиссии.