В Тбилиси празднуют присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС

В Тбилиси отмечают предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Отметить историческое событие всех желающих накануне пригласил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Еще до начала мероприятия некоторые члены «Грузинской мечты» заявили, что ждут и представителей оппозиции:

«У кого есть совесть, кто хочет принять участие в этом процессе, мы их ждем. Мы ждали оппозицию в рабочих группах, и тем более сейчас, когда мы победили, грузинский народ победил и мы заслуженно получили статус кандидата, пусть приходят и празднуют. Это не проблема… Ну и что, что вы – члены отдельной платформы неудачников».

Ранее председатель «Грузинской мечты» заявил, что «радикальной оппозиции» и президенту Грузии, которые по утверждениям Ираклия Кобахидзе лишь препятствовали государству в вопросе получения статуса кандидата, «нечего делать на праздничном мероприятии».

Президент Саломе Зурабишвили всё же присоединилась к мероприятию.

«Это очень важный шаг навстречу Европе, с чем я поздравляю всю Грузию, людей, стоящих здесь, кто бы они ни были, на какой бы стороне они ни стояли. Поздравляю жителей регионов, наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые сегодня тоже счастливы. Это большой праздник, и я так рада, что все здесь стоят вместе», – сказала Зурабишвили.

Между тем, часть собравшихся встретила президента выкриками «уходи».

Само праздничное мероприятие началось с выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

«Поздравляю с предоставлением статуса кандидата, с этим историческим событием. Эта историческая победа принадлежит вам – нашему непобедимому, гордому и свободолюбивому народу. Мы боролись, много работали и победили вместе, мы власти и народ заслуженно получили статус кандидата в ЕС… Этот путь не был легким, мы прошли много испытаний, на этом пути было много сложностей, но мы достойно прошли его… Мы победили наших внешних и внутренних врагов, те силы, которые боролись против предоставления нашей стране статуса кандидата. Мы так же предотвратили главную угрозу – войну и несчастье. Мы сохранили мир, защитили наш народ и страну, усилили суверенитет нашего государства и независимость. 14 декабря и сегодняшний день войдут в историю Грузии как дни победы гордого и достойного народа», – заявил Гарибашвили.