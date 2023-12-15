Премьер Грузии призвал готовиться к объединению страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в Тбилиси на праздничном мероприятии в честь присвоения стране статуса кандидата на вступление в ЕС, призвал граждан готовиться к объединению Грузии.

«Теперь нас ждет большая победа. Мы должны готовиться к еще большей победе. Даст Бог, мы сможем объединить нашу страну. Давайте осуществим главную мечту каждого грузина и каждого гражданина, живущего на этой земле – жить в едином, сильном, европейском государстве. Да здравствует единая Грузия», – сказал Гарибашвили.

Премьер Грузии назвал предоставление Грузии статуса кандидата «историческим событием».

«Эта историческая победа принадлежит вам – нашему непобедимому, гордому и свободолюбивому народу. Мы боролись, много работали и победили вместе, мы власти и народ заслуженно получили статус кандидата в ЕС… Этот путь не был легким, мы прошли много испытаний, на этом пути было много сложностей, но мы достойно прошли его… Мы победили наших внешних и внутренних врагов, те силы, которые боролись против предоставления нашей стране статуса кандидата. Мы так же предотвратили главную угрозу – войну и несчастье. Мы сохранили мир, защитили наш народ и страну, усилили суверенитет нашего государства и независимость. 14 декабря и сегодняшний день войдут в историю Грузии как дни победы гордого и достойного народа», – заявил Гарибашвили.