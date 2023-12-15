Премьер Грузии призвал готовиться к объединению страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в Тбилиси на праздничном мероприятии в честь присвоения стране статуса кандидата на вступление в ЕС, призвал граждан готовиться к объединению Грузии.
«Теперь нас ждет большая победа. Мы должны готовиться к еще большей победе. Даст Бог, мы сможем объединить нашу страну. Давайте осуществим главную мечту каждого грузина и каждого гражданина, живущего на этой земле – жить в едином, сильном, европейском государстве. Да здравствует единая Грузия», – сказал Гарибашвили.
Премьер Грузии назвал предоставление Грузии статуса кандидата «историческим событием».
«Эта историческая победа принадлежит вам – нашему непобедимому, гордому и свободолюбивому народу. Мы боролись, много работали и победили вместе, мы власти и народ заслуженно получили статус кандидата в ЕС… Этот путь не был легким, мы прошли много испытаний, на этом пути было много сложностей, но мы достойно прошли его… Мы победили наших внешних и внутренних врагов, те силы, которые боролись против предоставления нашей стране статуса кандидата. Мы так же предотвратили главную угрозу – войну и несчастье. Мы сохранили мир, защитили наш народ и страну, усилили суверенитет нашего государства и независимость. 14 декабря и сегодняшний день войдут в историю Грузии как дни победы гордого и достойного народа», – заявил Гарибашвили.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
- Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
- В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
- В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
- В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. В докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.
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