Сегодня Грузия и Германия подписали соглашение об усилении борьбы с нелегальной миграцией, что подразумевает сотрудничество по реинтеграции граждан Грузии, нарушающих безвизовый режим. Многие опасаются, что за этим последует волна депортации грузин из Германии, признавшей Грузию безопасной страной. В МВД Грузии призывают к спокойствию.

Прибывшая в Тбилиси федеральный министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер подписала соглашение с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури. Документ предполагает укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в сфере трудовой миграции и образования. Кроме прочего, соглашение предусматривает «укрепление сотрудничества в направлении обеспечения реадмиссии и реинтеграции граждан Грузии, нарушающих безвизовый режим».

«Мы создаем условия для иммиграции квалифицированных рабочих, – заявила на брифинге Фезер, – в то же время мы будем возвращать людей, у которых нет права на пребывание в Германии».

В ответной речи Вахтанг Гомелаури заострил внимание на важности включения Германией Грузии в список безопасных стран, подчеркнув, что данное решение правительства Германии еще раз подтверждает демократическое устройство Грузии и должную защиту прав человека. Напомним, 15 декабря этого года парламент Германии принял законодательный акт о признании Грузии безопасной страной. Это означает дополнительные сложности для граждан Грузии, претендующих на статус беженца в этой стране.

В феврале 2023 года Европейское агентство по вопросам убежища представило отчет, в котором подчеркивалось, что число граждан Грузии, обращающихся за убежищем в Европе, выросло вдвое. Сегодня Грузия на шестом месте среди стран, из которых запросы поступают наиболее часто. В этом рейтинге она соседствует с такими странами, как Сирия, Афганистан, Венесуэла, Колумбия, Пакистан, Бангладеш, Ирак, Турция и Украина.

«Людям в Грузии, как правило, не угрожают политические преследования. Удовлетворяются лишь 0,3 процента прошений», – заявила сегодня Фезер.

В свою очередь, Вахтанг Гомелаури попытался развеять слухи о неизбежной теперь депортации граждан Грузии из Германии. Как отметил министр, соглашение подписано в целях борьбы с нелегальной миграцией.

«Речь идет об упорядочении трудовой миграции, в том числе и квалифицированной рабочей силы. О расширении возможностей для грузин начать свою деятельность в Германии. Получить рабочие визы, которые являются проблемой, с сегодняшнего дня будет проще. Были слухи, что теперь наших граждан выдворят... Многие годы реадмиссия осуществлялась, и она будет продолжаться», – подчеркнул Вахтанг Гомелаури.

По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, к концу ноября жителями Грузии было подано 8062 первичных заявления о предоставлении убежища. В настоящее время в Германии проживают 7857 грузин, которые обязаны покинуть страну, с начала года по конец октября было депортировано 1179 грузин.

Впрочем, как сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Der Spiegel, необходимо усовершенствовать механизм предоставления убежища.

«Процедуры необходимо ускорить, при этом заявления о предоставлении убежища и первичные собеседования будут проводиться в пункте первоначального приема. Судебные разбирательства также должны ускориться. В некоторых штатах первоначальные решения по делам о депортации выносятся через четыре месяца, а в других – через 39 месяцев. Это неприемлемо. Нам необходимо быстрее депортировать людей».

Ирма Цирамуа, наблюдатель за правами человека в агентстве Frontex в Германии, занимается мониторингом процесса депортаций. В интервью «Мтавари архи» она рассказала, что с момента установления безвизового режима со странами Шенгена гражданам Грузии стало проще въезжать в Германию. Они имеют право посещать страну как туристы, и им больше не надо прибегать к нелегальным методам, однако многие считают, что, подав запрос на убежище, они автоматически получат право на постоянное проживание в стране. Увеличение же числа граждан Грузии, проживающих там фактически, привело, видимо, к переосмыслению этого вопроса правительством Германии.

«Согласно законодательству Германии, убежище предполагает в первую очередь политическое преследование. Человек должен быть признан политическим беженцем. И это будут тщательно проверять. Если он подвергается политическим преследованиям, то запрос на предоставление убежища будет рассмотрен положительно. У него будет право на работу и образование, но не будет права вернуться в свою страну, где он может подвергнуться гонениям. Это несравнимо с гражданством Германии, но предоставляет расширенные права».

По словам Цирамуа, грузинские нелегалы – люди, в основном ищущие работу, покинувшие свою страну из-за неблагоприятного экономического положения. Остальные – из-за проблем со здоровьем, так как очень часто люди обращаются за получением медицинской помощи, которую не могут получить в Грузии.

«В информации о Грузии указано, что там лечат все виды заболеваний. Чаще всего граждане Грузии обращаются с проблемами онкологии. Если человек прибыл из-за проблем со здоровьем, то он должен предоставить информацию о проведенном лечении в своей стране и о его результатах. Необходимо также уточнить, с какими финансовыми обязательствами связано продолжение лечения. И тут возникают сложности. Если в информации о Грузии сказано, что все медицинские процедуры финансируются государством, то Германия рассматривает этот вопрос, руководствуясь предоставленными документами. Они могут сказать, что лечение доступно в Грузии, и отказать».

Несколько месяцев назад Бельгия также исключила Грузию из списка безопасных стран. По статистике ЕС, Германия и Франция, – лидеры среди стран, которые грузинские нелегалы предпочитают для проживания. Популярность последней связана с менее частыми случаями депортации. Но этот вопрос уже со всей остротой встал и во Франции.

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