В Грузии продолжают обсуждать передачу Абхазией Москве госдачи в Пицунде. Второй день оппозиция требует принятия парламентской резолюции с осуждением этого. Сегодня же председатель Верховного совета Абхазии в изгнании сообщил, что на созванной чрезвычайной сессии соглашение между Сухуми и Москвой будет аннулировано. Осуждают факт передачи пицундской госдачи и западные партеры Грузии.

Аргументы «Грузинской мечты» не убедили оппозицию, которая сегодня продолжала требовать созыва внеочередного парламентского заседания с одной целью – принять резолюцию, осуждающую передачу Абхазией госдачи «Пицунда» Москве. В этом же документе по замыслу оппозиционеров необходимо затронуть и вопрос о российской военной базе в Очамчире – как еще один признак аннексии Россией территорий Грузии. За это выступает и внепарламентская оппозиция. Одним из первых к этому призвал коллег лидер «Европейских демократов» Паата Давитая:

«Большевистскими методами в пять утра парламент сепаратистов якобы на правовых основаниях передал разыскиваемому Гаагским судом президенту (Путину) имущество Грузии. Это нарушение Международного уголовного права. Это признаки аннексии. В абхазском обществе по этому вопросу есть большое сопротивление. Парламент Грузии обязательно в форме резолюции должен дать оценку происходящему. Она должна быть передана нашим международным партнерам, власти должны интенсивно говорить о том, что налицо все признаки аннексии».

Депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе вновь назвала «Грузинскую мечту» «русской»:

«В связи с Пицундой власть упустила возможность предотвращения этой передачи России. Для этого грузинским властям нужно было максимально мобилизовать международных партнеров. Теперь такой шанс упущен. Мы должны понимать, что в условиях «Русской мечты» и дальше будет очень много похожих фактов, связанных с нашими оккупированными территориями».

В правящей партии недоумевали, что еще они могут сделать? Главы профильных парламентских комитетов осудили переход пицундских дач в пользование России на своих официальных страницах в соцсетях. МИД Грузии еще вчера призвал международное сообщество отреагировать на ратификацию договора между Сухуми и Москвой как на «продолжение российской политики оккупации регионов Грузии».

В западных столицах откликнулись на призыв Тбилиси. В Госдепе США назвали передачу России госдачи в Пицунде незаконной и призвали Москву соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года, а также свои обязательства по уставу ООН. Осудив факт передачи, спецпредставитель Госдепа Мэтью Миллер заявил: «Продолжающаяся оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии».

Осудили случившееся и послы Франции и Румынии, аккредитованные в Грузии. С учетом всего этого, глава парламентского комитета по процедурным вопросам, депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили обвинил оппонентов в преследовании узкопартийных интересов:

«В этом парламенте все хорошо знают, что в условиях оккупации Грузия фактически ничего не сможет изменить. Это не под силу ни одному международному игроку. Сегодня США ничего не смогут сделать, только Госдеп может сделать заявление, не говоря уже о других странах. Предлагаемая оппозицией резолюция – это попытка использовать все это во внутриполитической борьбе. Эта реальность их интересует, а не достижение результата в вопросе оккупации Абхазии».

Представители парламентского большинства отмечали, что власти используют все возможности, кроме «объявления войны». Не забывали они при этом обвинить «Нацдвижение» в том, что оккупированных территорий стало больше из-за безрассудной политики Михаила Саакашвили, приведшей к войне с Россией.

Более развернуто оппозиции в ночном эфире «Рустави 2» ответил лидер фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Он убеждал телезрителя в том, что «Грузинская мечта» – единственная сила в Грузии, которая планомерно двигается по пути деоккупации, сохраняя мир, стабильность и экономическое развитие». Мдинарадзе выразил готовность всеми этими благами правления «Грузинской мечты» поделиться с проживающими на неподконтрольных грузинским властям территориях Абхазии и Южной Осетии:

«Абхазским и осетинским братьям и сестрам мы должны сказать, что будем идти к вам исключительно с миром, развивать отношения на пути примирения, согласия, объединения страны. К тому же мы будем развиваться экономически, и этим станем интересны для вас. И все это постепенно отразится на благополучии каждого гражданина».

Созвать чрезвычайную сессию решили в Верховном совете Абхазии в изгнании. Его председатель Джемал Гамахария на пресс-конференции сообщил, что на запланированном на 29 декабря собрании будет аннулирован принятый ратифицированный договор Сухуми и Москвы о передаче госдачи:

«Они приняли якобы правовой, а на самом деле незаконный документ, а мы принимаем законный документ, который будет обнародован в законодательном вестнике «Мацне». И настанет время, когда мы им (России) предъявим эти документы. Основываясь на них, мы объявим недействительными все эти заключенные соглашения».

«Это не только дачи в Бичвинта (Пицунда), это и аэропорт в Сухуми, военная база в Очамчире», – перечислил объекты в Абхазии, на которые претендует Россия, Джемал Гамахария и привлек к этому внимание Запада, поскольку все это «направлено против НАТО, против Европы».

С этим согласны многие в Грузии, обращая внимание на ратификацию договора с ответной реакцией Москвы на получение Тбилиси статуса кандидата в ЕС. В связи с этим можно услышать и своеобразное понимание, сочувствие и абхазскому обществу, и его парламенту, которые оказались под беспрецедентным давлением со стороны России.

Тем не менее критики не разделяют мнение власти о необходимости сдержанной политики по отношению к российским властям, тем более в вопросах, связанных с отколовшимися регионами. Они полагают, что такой тихий, «без лишнего ажиотажа» протест еще больше усилит аппетит Кремля, который будет еще дальше продвигаться вглубь территорий Грузии, создавая еще большие угрозы суверенитету страны и ее евроатлантическим устремлениям. Тем более что, как заявляли сегодня оппоненты власти, теряя влияние в регионе – в Азербайджане, Армении и не особо продвигаясь на украинском фронте, «Грузинская мечта» создает чуть ли не тепличные условия для Москвы и президента Путина в их империалистических целях.

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