Новый год существует для того, чтобы подводить итоги, осмысливать ошибки и поражения, и на их основе вырабатывать дальнейшую стратегию развития. Потому как двуликий Янус, в честь которого получил свое название первый месяц года, одним своим ликом смотрел вперед, а другим назад. Не хотите про язычников? Пожалуйста, христианское понимание – высший смысл праздника заключается в неразрывной связи с Рождеством Богочеловека, подарившего человечеству надежду, без этого Новый год утрачивает свое значение. И это, пожалуй, то, что и происходит с нами, – от праздника остаются забитые едой холодильники и пугающая неизвестность.

Смысл телевизионных новогодних поздравлений глав государств, как ни крути, связан и с богом Янусом, и с христианскими традициями. Он заключался в кратком подведении итогов уходящего года и обзоре перспектив наступающего. Именно поэтому речи президентов внимательно слушали, пытаясь уловить содержащиеся в них посылы. Новогоднее выступление нашего президента Бжания было напрочь лишено всех этих признаков. Напомнило оно мне даже не Ельцина, который заложил традицию перечислять хорошие пожелания, а поздравления российского юмориста Задорнова в 1992 году: «Главное событие нового года – это новый год. Он все-таки наступил несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава Богу, не произошло, и политики проявили благоразумность, порадовали нас новым годом (92), за что им большое поголовное спасибо».

Вот такое же «поголовное спасибо» товарищу Бжания за то, что Новый год не отменили, не продали и не отдали в аренду за условный рубль. И это все, чему можно порадоваться. Все остальное выглядело печально – нашему президенту не удалось наскрести никаких достижений за прошедший год, вспомнить ни одного исполненного обещания народу. В его речи и не было анализа прошедшего года или посыла к общественности в новом году. Вряд ли можно записать в актив Бжания две юбилейные даты – 30-летие победы в грузино-абхазской войне и 15-летие признания Абхазии Россией. Ни к тому, ни к другому событию он не имеет отношения.

Конечно, я бы не обратила внимания на очередное дефиле Аслан Бжания, речи которого никогда не отличались какой-либо конкретикой, если бы ситуация в Абхазии была более или менее приличной, если бы страна не погрязла в коррупции, если бы образование не было низведено на нижайший уровень, если бы президент не объявлял граждан своей страны врагами народа, если бы за несколько дней до нового года парламент не ратифицировал унизительное для Абхазии соглашение, по которому передал в собственность другого государства часть территории страны.

Я бы не стала слушать это обращение-поздравление, если бы не понимала, что ратификация этого соглашения создала прецедент для вхождения Абхазии в состав России не страной, а кусками земли, отдаваемыми в «аренду» за условный рубль. Если бы не понимала, что парламент распахнул ворота для множества аналогичных соглашений и законов, размывающих нашу страну на анклавы, на которые не распространяется юрисдикция государства.

Я бы не стала читать и поздравление спикера парламента Лаши Ашуба, который, как ни удивительно, но после позорной сессии парламента в ночь с 26 на 27 декабря встречает новый год «в ожидании счастливых перемен и исполнения заветных желаний» и выражает «огромную признательность и благодарность» «за все, что нам вместе удалось сделать». Перечислять это «все» Лаша Ашуба не стал, на мой взгляд, по вполне понятной причине – потому как ни преподноси, получился бы длинный список ошибок, провалов и преступлений, к которым имеет непосредственное отношение парламент.

Я хорошо понимаю и президента, и спикера, проявляющих в своих поздравлениях заботу о здоровье и благосостоянии народа. Если бы они, в соответствии с жанром новогодних поздравлений, взялись перечислять бы свои «подвиги», то вынуждены были бы признать, что 2023-й ознаменовался полным уничтожением независимости всех ветвей власти. Ликвидирован механизм сдержек и противовесов, наша страна превратилась в полицейское государство, и власть президента, а теперь еще и парламента, держится на силовиках. В 2023 году потеряли всякий смысл общественные институты, позволявшие (худо-бедно) поддерживать связь власти и общества, институт уполномоченного по правам человека, Общественная палата и СМИ превращены в подотчетные и подконтрольные президенту органы.

Впервые в новейшей истории нашей страны глава государства поднял на свою защиту от общественности вооруженные силы, организовал травлю своих оппонентов, молодежи, превратил общедоступную информацию в «военную тайну», засекретил коррупцию своих чиновников. Впервые в истории Абхазии окружение президента – его ближайшие родственники и охранники – участвуют в избиении граждан страны и не несут никакой ответственности. Этот список того, что Аслан Бжания сделал впервые, можно продолжить, но я подведу итог постом активистки «ҲАРАҲПИЦУНДА» написавшей накануне нового года на своей странице в социальной сети отчаянный пост:

«В этом году без итогов, без пожеланий. Разве только одно: Господь Всесильный, спаси и сохрани Абхазию, помоги не опускать руки, обереги от алчности и корыстолюбия… 2024 – год кармы, она в пути».

Нет имен, нет адресатов, но все поняли о какой карме говорит молодежь, защищающая национальные интересы страны.

Но должна сказать, что при всей печальности происходящего у общественности есть «порох в пороховницах» и нетрадиционные способы воздействия на власть. В мае нынешнего года жители сел Дурипш и Лыхны приняли беспрецедентное решение – запретить въезд президенту Бжания на территорию этих двух сел. И Аслан Бжания от греха подальше самый значимый для абхазов праздник Лыхнашта провел за пределами Абхазии – на сочинской Красной поляне. Такое в Абхазии тоже произошло впервые. Даже при продажной власти и слабой оппозиции у общественности остается защитный механизм – инициатива снизу. И пока празднование Нового года в стране не отменили – под предлогом западного влияния, всегда есть надежда на спасение и преображение. С Новым годом!

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях