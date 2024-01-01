Вот уже немало лет в новогодние праздники я провожу опросы жителей Абхазии с вопросами интервью-анкеты о том, что они думают о событиях и личностях прошлого года. Сегодня решил обратиться со все теми же шестью вопросами к общественно-политическому деятелю Нугзару Агрба.

На первый вопрос – о главном событии 2023 года в его личной жизни – он ответил:

«Моя старшая внучка получила абхазский паспорт. Это для нас большое событие. Теперь она полноценная гражданка Республики Абхазия. И дай Бог, чтобы она была достойна этого документа и звания гражданки Абхазия.

– Как ее зовут?

– Саломея Бебия.

– Значит, ей исполнилось…

– Четырнадцать лет».

Следующий вопрос – «самое важное событие года, на ваш взгляд, в Абхазии». Есть распространенное явление, когда последние события оказываются для людей самыми важными в году, вытесняя из памяти предыдущие. Так или иначе, Агрба прежде всего начал с событий 26-27 декабря, когда у стен парламента проходила акция протеста, тем не менее рано утром 27-го депутаты ратифицировали с поправками соглашение по госдаче «Пицунда»:

«Я бы отнес сюда то, что произошло в парламенте, – подписание документа по этой пицундской даче. И мне очень отрадно, что этот конфликт оказался исчерпан. Хотя недовольные, конечно, остались».

Агрба добавил сюда и другое событие, которое произошло в самом конце весны – 30 мая, когда оппозиция организовала большой протестный митинг на набережной рядом с комплексом правительственных зданий, а власть возвела вокруг последнего настоящие оборонительные рубежи. Все закончилось мирно:

«30 мая и оппозиция осознавала, что у нас уже невозможен никакой Майдан, невозможны никакие революция, силовой захват власти. Этого уже и народ не хочет. Хотят спокойной жизни, и чтобы у нас только конституционным путем приходили к власти. Оппозиция это осознала. Думаю, что это был сознательный выбор оппозиции».

Вопрос о самом важном событии в мире вызвал у Нугзара Агрба вновь воспоминания о конфликтных ситуациях – конечно, гораздо более масштабных и трагических. Боевые действия на Украине продолжались весь год. Но есть еще дата 7 октября, которая вылазкой группировки ХАМАС положила начало кровопролитнейшей реанимации палестино-израильского противостояния. Нугзар Нуриевич говорит:

«Это расшатывает ситуацию на всем Ближнем Востоке. Еще неизвестно, чем это все закончится, все эта эпопея. Опасная там, конечно, ситуация создана, опасная».

Но собеседник не мог не вспомнить и о другом событии, также произошедшем осенью – однодневной войне на Южном Кавказе, в результате которой была ликвидирована Нагорно-Карабахская Республика – ее президент Самвел Шахраманян утром 28 сентября подписал указ о прекращении существования НКР и роспуске всех учреждений с 1 января 2024 года. Реально же она была ликвидирована еще раньше – когда почти все жители покинули ее:

«Это по значимости, может, даже больше, чем 7 октября. У меня какая-то обида существует на Армению в целом, что они довели ситуацию до абсурда. После тридцати лет как бы независимости, в которой находился Арцах, они его так легко сдали. Вот это меня гложет.

– Человек года в Абхазии.

– Естественно, Харитон Агрба.

– Харитон Агрба?

– Он многократный чемпион России в профессиональном боксе, двукратный чемпион Европы, в ушедшем году добивался блестящих побед. Воспитанный, культурный, образованный. Такого абхазца трудно найти – настолько он воспитанный, культурный, образованный».

Впрочем, еще одним человеком года в Абхазии Нугзар Агрба назвал Тимура Тания, который воплотил в жизнь комедийный сериал «Однажды в Абхазии» и снялся в нем в главной роли:

«Это было событие. Сериал хороший, интересный. Главные противоречия нашей политической жизни он вынес на экран. И, как мне кажется, справедливо все показал. Я думаю, политикам надо учиться, работать над ошибками, и народу тоже надо учиться над ошибками, исправлять то, что есть, к сожалению, в народе – вот эти крикливость, чванство…».

В ответ на вопрос, кого он видит человеком года в мире, Агрба сказал:

«Я думаю, это Путин. Несмотря на прогнозы Запада, он прогнул своих противников. Идет война, а благосостояние российского народа не ухудшилось. Путин – очень серьезный политик».

Он напомнил, что в ушедшем году президент России справился и с июньским мятежом Пригожина.

Что касается пожеланий народу Абхазии в наступившем году, Агрба сказал:

«Мои пожелания таковы. Политика нас, к сожалению, разделила. Я думаю, что народ должен объединиться для достижения единой цели – построения независимого суверенного государства. Нам надо больше работать в стране, больше созидать. Но последние события показали, что, когда надо, власть и оппозиция могут найти общий язык».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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