В Абхазии вступил в силу закон, согласно которому, жители Гальского района, этнические грузины, которые предположительно 150 лет назад были абхазами, и сменили национальность в силу различных, в первую очередь, политических причин, смогут вернуться к своим корням, и соответствующим образом сменить фамилию. Чаще всего – для этого достаточно лишь убрать одну букву – легким движением руки грузин Кецбая превратится в абхаза Кецба, всего-то делов.

Принять абхазство – единственная возможность получить хоть какие-нибудь права, немного большие, чем у домашних животных

Взамен на это, жители Гальского района, в настоящее время не имеющие никаких прав, кроме права молчать и слушать, обретают хотя бы какую-то видимость гражданского статуса, в первую очередь, получают абхазский паспорт.

Вот в этом последнем пункте и кроется, как говорил Ельцин, главная загогулина. Вроде бы прямого принуждения к смене национальности нет, дело добровольное, но эта добровольность из числа тех, что через пистолет у виска – альтернатив немного. Принять абхазство – единственная возможность получить хоть какие-нибудь права, немного большие, чем у домашних животных.

Смысл этой инициативы вполне понятен – сокращение численности грузин и автоматически – увеличение количества абхазов. На данном этапе, по информации абхазских властей, грузин с предположительно абхазскими фамилиями – около 10 000 человек, и расчет делается на то, что хотя бы часть из них перепишется в абхазы.

Самурзаканские абхазы массово переписывались грузинами, так как это помогало им избежать депортации царским режимом

Про причины произошедшего тогда, сотни лет назад, существует масса предположений – никаких документальных свидетельств такой метаморфозы не сохранилось. Но наиболее реалистичная версия гласит, что самурзаканские абхазы массово переписывались грузинами, так как это помогало им избежать депортации царским режимом.

В первую очередь, следует отметить, что несмотря на фамилии, подавляющее большинство их носителей четко и однозначно идентифицируют себя именно частью грузинского этноса. Они носят эту национальность уже поколения, у них вокруг все родственники – грузины, в том числе «настоящие», их дети либо уже живут на легальной территории Грузии, либо учатся там, и к себе в Гальский район приезжают только по праздникам.

Поэтому единственным способом завербовать их в качестве «новых абхазов» являются тяжелые условия жизни – гальские грузины живут в своих домах на птичьих правах, и это самая мягкая оценка их нынешнего положения. Они не могут даже приобрести в собственность дом или земельный участок, а их дети, которые еще слишком малы для отъезда, лишены права получения образования на родном языке.

Кроме того, им даже не дают абхазские паспорта – с одной стороны абхазы боятся, что, уравнявшись в правах и став полноправными «гражданами» Абхазии, грузинское население сможет изнутри влиять на политику. С другой – сугубо человеческий фактор – патологическая грузинофобия является основой абхазской политики, и с этой точки зрения, гальские грузины – враги Абхазии по самому факту происхождения.

Вряд ли кто-то удивится на этом фоне, что найдется некоторое количество забитых и бесправных гальцев, которые решат таким образом купить себе немного свободы.

Для этого им будет достаточно обратиться в специальную комиссию с просьбой о восстановлении абхазской национальности и согласием на изменение фамилии в соответствие с абхазской интерпретацией.

Это не первая попытка «обратить» неправильных грузин в правильных абхазов – еще во времена президентства Рауля Хаджимба, начались активные попытки навязать гальцам «возвращение в абхазство» путем смены фамилии и национальности. Однако кампания провалилась – национальность сменили несколько десятков человек, а глава комиссии, которая тогда занималась этим вопросом – Темур Надарая, сегодня является ярым противником абхазизации грузин.

Только конечно, причиной его особого мнения является не гуманизм и приверженность к правам человека, а понимание того, сменить фамилию можно, но вот очистить мозги от скверны – никак. Даже став абхазами, в глубине души гальские грузины так и останутся грузинами.

Среди этнических абхазов примерно половина носит грузинские фамилии

Вообще же, в Абхазии есть большой опыт по части смены фамилии как в одну сторону, так и в другую. Среди этнических абхазов примерно половина носит грузинские фамилии – они потомки грузин, которые 150-200 лет назад сменили национальность по различным причинам. Кроме того, частично процесс перековки грузин в абхазов, в небольших количествах продолжился и в советские времена.

И в этом случае точно, на 100% вам никто не скажет, с какой стати тысячи грузин вдруг массово захотели стать абхазами. Молва и на этот счет сохранила самое правдоподобное объяснение – то ли по причине малочисленности, то ли из-за нелояльности, абхазов не брали в российскую армию. Если учитывать, что солдатчина в те годы продолжалась аж 25 лет – вполне веская причина стать абхазом.

Дело доходило до курьезов, когда двоюродные братья с одной и той же фамилией были одни абхазы, другие грузины. Для того, чтоб определять кто есть кто, был изобретен нехитрый способ – к примеру, грузинская версия фамилии Гварамия заканчивалась на «Я», абхазская же – на «А», то есть Гварамиа.

Абсурд, в особенности с учетом того, что в языке – оригинале, то есть грузинском, буквы «Я» вообще не существует, и как абхаз, так и грузин – звучат одинаково – ГварамиА.

Впрочем, абхазы категорически отрицают любую связь с грузинами – по их версии, на самом деле, у них были другие, традиционно адыгские фамилии, и нынешние были навязаны. Поэтому они массово переделывают фамилии, и получается это довольно необычно – во многих случаях достаточно убрать предательскую букву «В» затесавшуюся в неподходящее время в неподходящем месте. Так на свет появились фамилии Бигуаа (Бигвава), Карчаа (Карчава), Парулуа (Парулава) и т.д.

Бывают более сложные случаи, когда фамилии заканчиваются на «ИА», и тут их носители проявляют немалую фантазию и креативность. К примеру, грузинская фамилия Мархолия превращается в исконно адыгскую «Марыхуба», хотя на самом деле никаких «Марыхуба» в природе не существует.

Имени «Леван» вообще не существует – его придумали грузинские фашисты и злобные картлийские князья

Бывает и такое, что меняют даже имена – к примеру, грузинское «Леван» трансформируется в непонятное какое «Леуан». Вроде как «Леуан» – это традиционно адыгское имя, а имени «Леван» вообще не существует – его придумали грузинские фашисты и злобные картлийские князья.

Одна только эта дискуссия наглядно демонстрирует, насколько перемешаны два народа в Абхазии, и насколько бессмысленна дискуссия о том, кто был первый на этой территории. Как и сама война между ними.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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