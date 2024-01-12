«Грузинская мечта» встала на защиту своего основателя – вызов Бидзины Иванишвили на дебаты со стороны бывшего премьер-министра Георгия Гахария в правящей партии восприняли как оскорбление, обвинив бывшего соратника в предательстве не только партии, но и страны. Правда, образ Бидзины Иванишвили, который «Грузинская мечта» пытается выставить как спасителя Грузии, не впечатляет западных партнеров страны. Эксперты считают, что возвращение миллиардера в политику дало «Грузинской мечте» отсрочку, но Европа обязательно потребует отчета.

Ни Георгий Гахария, ни кто бы то ни было другой не имеют морального права вызывать на дебаты или критиковать такого уважаемого человека, как Бидзина Иванишвили, имеющего столько заслуг перед Грузией – это лейтмотив реакции правящей партии на призыв экс-премьера к основателю «Грузинской мечты» публично подискутировать о ситуации в стране.

Бывшие однопартийцы Георгия Гахария, ныне лидера партии «За Грузию», выступили с резкой критикой в его адрес. В частности, председатель партии власти Ираклий Кобахидзе разразился пространным комментарием в социальной сети Facebook, назвав Гахария предателем, не заслуживающим внимания со стороны «человека, имеющего особые заслуги перед страной»:

«Основная причина абсурда заявления Георгия Гахария не в том, что скомпрометированный председатель 2-процентной партии нагло приглашает на дебаты человека, имеющего особые заслуги перед страной. Основная причина абсурда в том, что у человека, разбирающегося в деле, даже нет вопросов к Георгию Гахария ни на какую тему… Слава Богу, сегодня Грузия гораздо более независима и суверенна, благодаря чему такие люди больше не занимают посты министра и премьер-министра».

При этом Кобахидзе припомнил бывшему премьеру и скандал с рейдами в клубе «Басиани», после чего последовал массовый протест молодежи, и жесткое подавление митинга, обвинив в том, что именно от отдал приказ о применении резиновых пуль вместо водометов, что, по мнению Кобахидзе и привело к печальным последствиям. Однако, председатель правящей партии подчеркивает, что вопросов к Гахария ни у кого из правящей команды нет, так как «и так все ясно».

В свою очередь, «комичным» считает деятельность Гахария и его партии и спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Мы наблюдаем абсолютную истерию после возвращения Бидзины Иванишвили в грузинскую политику. В эту кампанию активно включаются все крылья «Национального движения», будь то само «Нацдвижение», или его фланги в виде «Лело» и партии Гахария. Что касается Георгия Гахария и его партии, то, мне кажется, их деятельность дошла до комизма, по своим высказываниям, поведению, стилю и тону они абсолютно похожи на героев какого-нибудь комедийного художественного фильма или мультфильма, который, я не думаю, что даже им самими интересно смотреть».

«Защитить» Иванишвили от общения с Гахария посчитал своим долгом практически каждый представитель руководства «Грузинской мечты». Так вице-спикер Георгий Вольский обвинил бывшего премьер-министра в сговоре с оппозиционным «Единым национальным движением»:

«Премьер-министр пошел против своей страны, пошел против системы правосудия. Если оставить все остальное в стороне, готовился революционный процесс с приездом Саакашвили и его участием. Мелия готовил платформу для того, чтобы собрать критическую массу, которая должна была вступить в физическое противостояние с правоохранительными органами, и для этого нужно было всего несколько дней. И благодаря премьеру все произошло именно так, как было прописано в сценарии «Нацдвижения».

Пути бывшего премьера с Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой» разошлись после скандала со штурмом офиса оппозиционного «Единого национального движения» и арестом тогдашнего председателя партии Ники Мелия. Сам вернувшийся под занавес 2023 года в публичную политику миллиардер на съезде «Грузинской мечты» 30 декабря также назвал решение Гахария перейти в оппозицию предательством:

«Единственное, что я не мог рассчитать – это предательство страны и команды, на которое пошел Георгий Гахария через месяц после того, как я дистанцировался от политики».

Гахария не замедлил с ответом, назвав руководство «Грузинской мечты» «маленькими трусливыми мальчиками», а самого Иванишвили – боящимся открытых дискуссий.

«Сначала в письмах, потом через этих маленьких трусливых мальчишек, теперь вышел сам и продолжает проклинать. Иногда мне кажется, Иванишвили думает, что его проклятия имеют какую-то магическую силу. На самом деле он столько раз обманывал людей и команду, что его слово не имеет силы… Если он пожелает, я готов к дебатам в любом формате: юридически, в его же суде, политически, на его же медиа-платформах, в любом формате, при любых условиях. Потому что я точно знаю, что юридически я прав на 100%, политически я прав на 100% и, самое главное, я прав по-человечески, и он это прекрасно знает. В конечном счете – это традиционный грузинский способ разрешения споров, а также европейский стандарт ведения политики», – написал Гахария в социальной сети Facebook.

К слову, «европейский стандарт ведения политики» в отношении Бидзины Иванишвили правящей партии тоже не нравится. Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии после того, как в интервью изданию Jyllands-Posten дипломат назвала основателя «Грузинской мечты» «олигархом, сколотившим состояние в России в 1990-е годы».

Датский посол также заострила внимание на том, что Грузия после вторжения России в Украину заняла довольно двусмысленную позицию, не только не присоединившись к санкциям, но также возобновив авиасообщение и нарастив торговлю с Москвой.

Дипломат также считает, что статус кандидата в ЕС, полученный Грузией в декабре прошлого года не стал «объединяющей силой общества», а, напротив, скорее, полем политической битвы. И эта тенденция «не уменьшится по мере обострения избирательной кампании в год выборов».

«Я бы назвал ее заявление безответственным, лживым, дезинформационным, наглым. Я думаю, что г-жа посол забывает о своих полномочиях и обязанностях. Вы, госпожа посол, назначены сюда, чтобы помочь грузинскому народу и грузинскому государству с европейской интеграцией», – заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа.

Впрочем, в том, что касается вопроса европейской интеграции, по мнению руководителя Института «Европа-Грузия» Георгия Мелашвили, возвращение в политику Бидзины Иванишвили лишь дало некую отсрочку «Грузинской мечте»:

«Безусловно, на Западе это восприняли более позитивно, чем негативно, потому что наличие неформального владетеля, скажем так, в стране, которая является кандидатом на членство в Европейском союзе, было большой проблемой. Проблемой не только для «Грузинской мечты», но уже становилось проблемой, собственно, и для Европейского союза. Поэтому то, что он вернулся в формальную политику, было воспринято скорее позитивно. Вопрос в том, что будет дальше. Определенную, я бы не сказал, гарантию безопасности, но время, безусловно, до выборов «Грузинская мечта» получила».

И теперь главный вопрос – как пройдут выборы. Если Запад не увидит критических нарушений со стороны правящей партии, то, по мнению Мелашвили, Бидзина Иванишвили может быть спокоен. Никаких санкций в его адрес не будет. Но если выборы пройдут с серьезными нарушениями, то Грузия и ее руководство могут оказаться в совершенно новой ситуации.

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