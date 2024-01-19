Первая после новогодних праздников рабочая неделя подтвердила простую истину, что все тайное, становится явным. Иногда поздно.

Два скандала недели. Провокационный приезд в Абхазии из Грузии грузинского блогера и не менее провокационное поведение сотрудника МВД Абхазии. Грузинский блогер выложил видео своего путешествия в Абхазию, которое сопровождалось призывами «к воссоединению» Абхазии и Грузии. Согласно существующему порядку, граждане Грузии не могут заехать в Абхазию без разрешения Службы государственной безопасности и без визы МИД Абхазии. Поэтому общественность задается вопросом: кто стоит за данным приездом то ли одиночного блогера, то ли целой группы граждан Грузии?

По нашему опыту, за подобными визитами обычно стоят высокопоставленные чиновники, какие-нибудь помощники или советники президента Бжания. Напомню, что подобный скандал был отмечен в августе 2020 года, когда «Альянс патриотов Грузии» совершил тайный визит в Абхазию и привез в абхазский храм грузинскую икону. Тогда все обошлось крохотной жертвой – очередной помощник-советник президента Лаша Сакания был назначен козлом отпущения и уволился из администрации. Оппозиции шепнули, что разрешение на въезд в Абхазию «патриотам Грузии» было дано хоть и президентом Бжания, но в ответ на просьбу российских депутатов. Оппозиция успокоилась, прокуратура не пошевелилась. Так и осталось непонятным, давали ли добро СГБ и МИД на пиар-акцию с иконой или и это решение Бжания принимал единолично, в нарушение закона «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия».

Вот и по нынешнему «визиту» грузинского блогера ответственные за выдачу разрешения и визы – СГБ и МИД – как обычно, отмалчиваются. «Впереди паровоза» опять побежал родственник президента – глава администрации Галского района Константин Пилия. Чиновник, не имеющий никаких полномочий в вопросах, связанных с пересечением государственной границы, заявил, что грузинский блогер «заехал по визе и ни одного плохого слова не сказал».

Ответ Пилия не устроил даже Общественную палату, и ее представители обратились к другому родственнику Бжания – председателю СГБ Темуру Ахиба – с просьбой ответить на поставленные общественностью вопросы. СГБ молчит.

Еще один скандал был связан с сотрудником милиции, который с какого-то бодуна в старый Новый год решил погонять на служебной машине по мемориальному кладбищу – парку Славы. Видео попало в социальную сеть и когда общественность назвала поступок милиционера оскорблением памяти героев войны, Назар Карданов извинился, стоя у мемориала, и быстренько покинул Абхазию. Впрочем, правоохранители даже не пытались возбудить уголовное дело по факту вандализма или объявить в розыск своего коллегу.

Тем временем, в розыск объявили некого Астамура Пачалия (в криминальных кругах «Пачаха»). Эту историю можно было бы назвать забавной, если бы она не свидетельствовала о несостоятельности всей правоохранительной системы. Произошла она накануне митинга оппозиции 25 декабря и только 16 января прокуратура объявила о розыске некого Адамыра Пачалия и возбудила уголовное дело по факту «неопасной для жизни стрельбы». Из сообщения следует, что в Галском районе некий гражданин Пачалия решил ни с того ни с сего пострелять из пистолета в землю у ног заместителя начальника уголовного розыска, а затем скрылся «на Мерседесе без номерных знаков». После прочтения остается больше вопросов, чем ответов, и этому есть объяснение. Итак, что недоговорила прокуратура? Стрельбе предшествовала попытка задержания Пачалия (один из активистов протестного митинга в Новом Афоне в декабре прошлого года) и избиение сотрудника таможни сотрудниками МВД (сломан нос и челюсть). Стрельба в землю (тот самый «неопасный для жизни способ», по мнению прокуратуры) – следствие какого-то конфликта, причины которого правоохранители предпочитают умалчивать. Дальше совсем смешно: стрелявший Пачалия скрылся в неизвестном направлении. Это по версии прокуратуры. На самом деле он никуда не скрылся, а на своем Мерседесе «без номерных знаков» поехал в драндскую тюрьму (ИВС), где по собственной воле отсиделся несколько дней, а затем, по согласованию с руководством МВД (сотрудники милиции могут попасть в ИВС только с согласия «смотрящих»), ему «предоставили коридор». Вот в «коридоре» он и «скрылся». Не знаю, нужны ли здесь комментарии? Ну разве что секретаря Совета Безопасности Сергея Шамба, который на этой неделе удивлялся негативному настрою блогеров и журналистов и отсутствию позитивной информации о нашей стране.

Между тем, парламент Абхазии на этой неделе обсудил монополию, созданную Россией под «Роснефть», и потребовал от представителей исполнительной власти отчитаться, какие меры принимаются для того, чтобы топливная кампания АЗиД (главный конкурент «Роснефти») смогла завести в Абхазию топливо, закупленное до того, как правительство России договорилось с правительством Абхазии о предоставлении «Роснефти» монопольного права на поставки топлива в республику. В процессе обсуждения депутаты вдруг вспомнили о необходимости принятия антимонопольного закона. Как говорится, «хорошая мысля приходит опосля» – видимо, все три года им было не до антимонопольного закона, время ушло на гармонизацию. И, да, власть в лице министра по энергетике и транспорту обещала обратиться к руководству России, чтобы АЗиД смог завести закупленное топливо. Экономист Ахра Аристава считает, что на вопрос надо смотреть шире и правительству Абхазии надо работать над отменой решения о запрете продажи нефтепродуктов абхазским национальным компаниям, как несоответствующего союзническим отношениям России и Абхазии.

На этой неделе общественный активист Циза Гумба внесла в копилку нелегитимности абхазского президента Бжания свой вклад. Через голову своего президента она обратилась к президенту России Владимира Путину, чтобы озвучить свое несогласие с передачей в собственность России государственной дачи в Пицунде. Циза Гумба считает, что решение, которое наносит «ущерб интересам наших двух государств» – Абхазии и России – было принято за «спиной» Путина, и обвиняет руководство Абхазии «в искусственном взращивании антироссийских настроений».

«Сегодня власти Абхазии полностью переносят ответственность за принятие решения на российскую сторону, внушая нам, что именно российская сторона твердо настояла на его принятии», – говорится в открытом обращении к Путину.

Циза Гумба призывает президента России вернуть «ситуацию в нормальное русло» и не допустить «отчуждения огромной по масштабам Абхазии заповедной зоны». Многие не согласны с Цизой Гумба. Мне кажется, что граждане нашей страны уже поняли, что наша власть находится в Москве, а не в Сухуме.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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