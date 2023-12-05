Грузия входит в активную фазу подготовки к предстоящим через год парламентским выборам. Для максимальной мобилизации граждан Грузии, проживающих за рубежом, сегодня две оппозиционные партии – «Дроа» и «Гирчи – больше свободы» – начали сбор подписей в 14 городах мира для открытия там избирательных участков. Правящая «Грузинская мечта» пока никак не реагирует на призывы оппонентов, зато в спешном порядке принимает спорные законы об ужесточении финансирования политических партий и о предоставлении избирателям права на голосование без электронных удостоверений личности.

«В США, Германии, Франции, Италии, Ирландии, Канаде и Бельгии, в целом в 14 городах», – Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи – больше свободы» бегло перечислил страны, в которых его партия вместе с еще одной оппозиционной силой «Дроа (Пора)» организовали сбор подписей среди проживающих там граждан Грузии в рамках кампании «Избирательная урна в твоем городе».

Достаточно 50 подписей с требованием о предоставления возможности голосования, которое по соответствующему законодательству обязывает грузинское посольство или консульство организовать на указанном месте если не избирательный участок, то доставку избирательной урны, напомнила лидер «Дроа» Элене Хоштария:

«Мы не зависим от «Грузинской мечты», нам не требуется поправка к закону. Она уже есть и обязывает удовлетворить запрос об открытии избирательного участка или доставке избирательной урны. Если власть откажется, мы сделаем все, чтобы оповестить наших западных партнеров о том, что большое количество граждан Грузии, живущих за границей, хотят принять участие в голосовании – это их конституционное право и обязанность. И невозможно говорить о справедливых выборах, когда приблизительно миллиону человеку, покинувших страну, не даем возможности проголосовать».

Оппозиционеры начали кампанию по сбору голосов грузинских избирателей практически по всему свету после того, как власти не проявили интерес к праву грузинских эмигрантов на волеизъявление, несмотря на многочисленные призывы, в том числе и президента Саломе Зурабишвили. Хотя в 2012 году, перед приходом к власти, «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили делала акцент именно на эмигрантах, и даже призывала их ради спасения страны вернуться на родину в день выборов. Теперь, как полагают критики, дополнительные оппозиционные голоса, которых много среди грузинской эмиграции, правящую силу не устраивают, тем более что неявившийся избиратель дает дополнительный шанс для подтасовки голоса или его сброса.

К намерению властей не пренебрегать фальсификацией расценили в эти дни в оппозиции и поддержку «Грузинской мечтой» инициативы аффилированной с ней оппозиционной партии «Европейских социалистов». Его лидер, депутат Фридон Инджия, предложил правящей силе обеспечить право голосования и тем избирателям, у которых старые, так называемые ламинированные удостоверения личности. Многие отказываются брать новый электронный документ по разным причинам, в том числе и религиозным. Основываясь только на предубеждении и не опираясь на научные данные, они уверены, что «в электронных чипах сидит бес, который завладеет душой владельца» удостоверения личности. Во время рассмотрения инициативы оказалось, что в Грузии более 200 тысяч человек имеют старые удостоверения. А поскольку предстоящие парламентские выборы в 2024 году для 70% избирателей пройдут именно в электронном виде, с ними участвовать в процессе голосования при электронной системе невозможно. Куда и в чью копилку пойдут незарегистрированные в электронном порядке голоса, оппозиции гадать не пришлось. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе на прошлой неделе предостерегал власти:

«Эта наша хваленая электронная система голосования превратится в электронный кофейный аппарат».

В «Грузинской мечте», утверждая поправку, обратили внимание оппонентов на то, что согласно этой же поправке до 1 июля 2024-го, то есть за три месяца до выборов, все удостоверения, выданные до 2011-го года, будут аннулированы. Лидер фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе сообщил, сколько из 200 тысяч человек останутся со старыми документами:

«После того, как будут аннулированы все удостоверения личности, выданные до 2011 года, из старых удостоверений в силе останутся около 64. Тем лицам, которые по религиозным соображениям, из-за состояния здоровья или по другим причинам все равно посчитают, что они ни в коем случае не должны брать электронные удостоверения, ID карту, будут выданы новые неэлектронные удостоверения личности».

У оппозиционного депутата из политической группы «Еврооптимисты» Романа Гоциридзе не до конца развеялись опасения по поводу возможного использования старых удостоверений для фальсификации итогов в день голосования:

«Эти 64 человека, которые заранее обратились в Минюст с тем, что не хотят брать удостоверения личности с чипами, перед выборами превратятся в шесть тысяч человек, и это станет поводом для подозрений. Наш грузинский народ – разумный, это счастье, что в стране оказались лишь 64 человека, которые считают, что в чипах электронных удостоверений живут бесы и чудовища».

«Грузинская мечта» с понедельника вызвала еще большую полемику своей новой инициативой, тоже связанной с выборами. В правящей партии инициировали поправки к закону «О политических объединениях», запрещающие юридическим лицам финансировать политические партии. Согласно действующему закону, юрлица могут жертвовать партии суммы в размере 120 тысяч лари (физические лица – 60 тысяч лари). В правящей силе объяснили поправки стремлением выполнить рекомендации ЕС по вопросу деолигархизации, а спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что новые правила ограничат оппозицию в получении «черных денег» от бывшего министра обороны и владельца ТВ «Формула» Давида Кезерашвили. Именно его и лидеров « Лело» Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе в «Грузинской мечте» считают олигархами. Что же касается основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, то представители власти принимают в штыки мнение, в том числе и западных партнеров, что он – теневой управленец страны и олигарх. По этой причине в оппозиции ужесточение правил финансирования сочли попыткой расправиться с политическими оппонентами и создать видимость деолигархизации. Но в этом вопросе спикер Шалва Папуашвили был непреклонен:

«Они (оппозиция) опять стараются выставить себя в роли жертвы. Этот вопрос очень важный, это тест на то, насколько оппозиция серьезно рассматривает свое вовлечение в процесс выполнения девяти рекомендаций ЕС. На следующей неделе в зале заседания станет ясно, являются ли они (депутаты из оппозиции) европейцами только на словах или иногда они это доказывают делом».

Депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе напомнила, что в еврорекомендациях не говорится о запрете финансирования партии юрлицами, там говорится об ужесточении контроля, что в условиях «Грузинской мечты» представляется с трудом. Антикоррупционное бюро, которое будет заниматься аудитом финансовых доходов политических сил, не обладает функцией расследования, к тому же главу бюро после отборочного конкурса будет утверждать премьер-министр Ираклий Гарибашвили. И здесь нет уверенности, что законом не будут злоупотреблять власти, говорит депутат Анна Цитлидзе:

«Сумма пожертвований «Грузинской мечте» гораздо больше, чем она декларирует об этом официально. Потому что все те компании, которые выигрывали тендеры, связанные с «Грузинской мечтой», финансируют «Грузинскую мечту» к выборам откатами».

Тем не менее власти намерены в ускоренном порядке принять поправки, в то время когда не спешат пересматривать вопрос о снижении проходного барьера с 5% до 2%. «Грузинская мечта» продолжает игнорировать и призывы по поводу упрощения порядка голосования для граждан Грузии в эмиграции. Этому вопросу 30 ноября приурочила конференцию НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии». Глава организации Леван Цуцкиридзе, наряду с необходимостью консолидации всего политического спектра и гражданского сектора в выполнении девяти рекомендаций для получения статуса кандидата Грузии в ЕС, вторым важнейшим вопросом называет выборы и участие в них эмигрантов:

«Важно, чтобы выборы были проведены в таких условиях, в которых все смогут принять в них участие, и эти выборы были бы свободными. И здесь очень важную роль играет грузинская эмиграция, ее участие в голосовании. Это фундаментальная проблема для представительной демократии, и мы должны этот вопрос решить».

Парламентские выборы, от качества и итогов которых зависит дальнейшая судьба евроинтеграции страны, пройдут в конце октября 2024 года. Грузинские избиратели впервые будут голосовать по электронной системе, равно как и политические партии будут участвовать в них только по пропорциональным спискам.

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