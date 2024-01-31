Служба госбезопасности Грузии подвергла принудительному допросу прокремлевского активиста и блогера Беку Вардосанидзе. В его доме проведен обыск, изъята компьютерная техника и смартфоны. Его сторонники убеждены, что блогер задержан из-за непримиримой позиции в отношении Бидзины Иванишвили.

По сообщению СГБ, утром 31 января в рамках продолжающегося расследования по факту ложного сообщения о терроризме контртеррористический центр провел обыск в личном кабинете, квартире и гараже Беки Вардосанидзе.

По информации спецслужбы, сообщения о террористической угрозе поступили с электронной почты упомянутого пользователя в СГБ, тбилисское управление полиции МВД и телекомпанию «Имеди». В них было указано, что взрывные устройства установлены в клубе Bassiani, в баре Rati's Bar, а также на сцене, устроенной для новогоднего празднования на проспекте Руставели, на прилегающей территории и в различных транспортных средствах.

Видеоблогер и участник радикальной «Альт-инфо» известен своими прокремлевскими, антилиберальными, антизападными и гомофобными постами. Вардосанидзе в течение многих лет вел трансляции на различных платформах, имеет более 80 000 подписчиков только в Facebook. У его видео десятки тысяч просмотров и репостов.

Днем к зданию СГБ постепенно начали стягиваться сторонники «Альт-инфо». По словам одного из лидеров организации Зураба Махарадзе, происходящее – месть Бидзины Иванишвили за озвученную критику в блогах.

«Бидзина (Иванишвили) пообещал установить «образцовую демократию», и кажется, приступил к выполнению своего обещания. Бека был активистом консервативных сил, и когда Иванишвили в третий раз вернулся в политику, Вардосанидзе жестко его критиковал. Видимо, критика лидера партии пришлась не по душе в высших эшелонах власти, и там решили его показательно проучить. Бека не тот человек, которому можно подкинуть оружие и наркотики, поэтому они решили подсунуть ему ложное почтовое сообщение».

В невиновности активиста уверен и его отец.

«Я ничего не знаю и ничего не слышал. Видимо, кто-то расставил ему ловушку, потому что хотят, чтобы он молчал. Бека порядочный человек, он очень любит Родину. Надеюсь, следствие установит истину».

По словам адвоката блогера, цель показательной акции – его молчание:

«Речь идет о статье 331 УК, «ложное сообщение о терроризме». Мой подзащитный понятия не имеет, на каком основании его привели на допрос. Из его дома изъята вся техника, даже роутеры, кроме того, у членов его семьи отобрали смартфоны. Очевидно, что таким образом ему фактически ограничили возможность деятельности».

Сегодня же стало известно, что суд потребовал от «Консервативного движения», более известного как «Альт-инфо», выплатить штраф в размере 233 тысяч лари. По истечении указанного в решении срока Национальное бюро исполнения сможет наложить арест на счета партии.

Служба аудита возбудило дело против партии в 2022 году. В то время ведомство было обязано проверять финансовые счета партий.

Контрольно-ревизионная служба обратилась в Тбилисский городской суд, сославшись на доклад Службы аудита о том, что финансовая декларация была заполнена неправильно – партия указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов, но именно в это время были открыты около 60-ти офисов «Консервативного движения».

Кроме того, вскрылись факты сокрытия безналичных пожертвований, сведения о которых партия не предоставляла. Были случаи, когда партия арендовала офис без договора.

25 января суд согласился с позицией Службы аудита и обязал партию до 2 февраля выплатить штраф. Поскольку «Консервативное движение» его не выплатило, дело было передано в Национальное бюро исполнения.

«В случае неуплаты штрафа счетам нашего движения угрожает арест, а имущество конфискуется, и это преследует только одну цель – полностью нейтрализовать консервативное движение перед выборами», – сообщил в соцсетях один из лидеров партии Зураб Махарадзе.

Статья, на основании которой Беку Вардосанидзе допрашивают в качестве свидетеля в СГБ, предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет, предусматривающее штраф или исправительные работы на срок от одного до двух лет. То же действие, совершенное по заранее согласованному сговору группой, наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

Напомним, прокремлевские радикалы активизировали нападки на правительство и правящую партию после получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. Ее активисты обвиняли партию власти в предательстве национальных интересов в соцсетях. Окончательно отношения с властью напряглись после скандала вокруг иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Тогда в Свято-Троицком соборе облили краской икону с изображением Сталина и Матроны Московской. Гражданская активистка Ната Перадзе поделилась видео об этом в социальной сети. 13 января члены пророссийского движения и их сторонники собрались у здания парламента. Один из лидеров «Альт-Инфо» Зураб Махарадзе предъявил ультиматум государству в отношении активистки Наты Перадзе, потребовав ее ареста, в противном случае угрожая, что это сделает сама «Альт-Инфо». При столкновениях с полицией были задержаны несколько представителей организации. Им грозят судебные сроки.

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