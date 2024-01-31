В Грузии не стихает полемика вокруг предстоящего назначения на пост премьер-министра председателя «Грузинской мечты» и лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня заявил, что премьерство Кобахидзе станет историческим моментом и шагом вперед для демократии страны. С учетом антизападной риторики Кобахидзе и его противостояния с Саломе Зурабишвили, оппоненты власти уверены в обратном. Президент должна закрепить своей подписью постановление парламента об утверждении кандидатуры Кобахидзе на пост главы правительства.

Опытный, порядочный, образованный, незаурядный лидер, многогранный человек – это лишь малая часть эпитетов, которые сегодня были слышны от представителей парламентского большинства «Грузинской мечты», которые комментировали грядущее назначение Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии. Сам Кобахидзе уже второй день не является публике, как и его неполный тезка Гарибашвили. 29 января Ираклий Гарибашвили заявил, что подает в отставку и займет пост председателя «Грузинской мечты». А занимавший до него эту должность Ираклий Кобахидзе, как позже подтвердили в правящей силе, займет пост премьер-министра. Это станет историческим событием для страны, пророчил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили. Он впервые вышел пообщаться с журналистами, после того как в день отставки Гарибашвили обвинил СМИ, анонсирующие эту новость, в спекуляциях:

«В случае, если Ираклий Кобахидзе станет премьер-министром, это будет историческим моментом для грузинской демократии, потому что впервые после перехода Грузии к парламентской республике премьер-министр реально будет тем, кто пришел из парламента. В принципе, это и есть цель и идея парламентской демократии, когда в правительстве представлены политики с парламентским опытом, будь это премьер-министр или политик в иной должности».

За тридцать минут общения с прессой Папуашвили успел раскритиковать гражданский сектор, оппозицию и не забыл про излюбленную тему лидеров правящей силы, как оппоненты хотели втянуть Грузию в войну. И хорошо, что «Грузинская мечта» пошла своим, «прагматичным», а теперь и «демократичным путем», предлагая обществу ротацию лидеров из партии власти. Интерпретировал Папуашвили парламентский надзор над правительством по-своему:

«Часто у нас ошибочно думают, что парламентское большинство должно подстегивать правительство, критиковать его, такое представление иногда у оппозиции, все у нее наоборот».

Одна из тех оппозиционных сил, которая громче всех в эти дни заявляет, что грань между исполнительной и законодательной властями окончательно стерта и что «российский корабль «Грузинской мечты» тонет, поэтому предлагает свой, альтернативный план по выполнению девяти условий для начала диалога о вхождение в ЕС, – это «Лело». Этой партии и достался цинизм спикера Папуашвили:

«Есть такой «синдром чихуахуа». Вы знаете, что чихуахуа – это маленькие собачки, но у них большое сердце, преувеличенное представление о своих размерах и порой они нападают на животных других размеров. Короче говоря, они не могут адекватно оценить собственный вес и размер. Думаю, этот синдром более всего прослеживается у «Лело».

И противостояние «Грузинской мечты» с президентом Саломе Зурабишвили не уменьшится, следовало из дальнейших слов председателя парламента, который отвечал на вопросы журналистов о том, дадут ли президенту после провалившегося импичмента выступить в парламенте с ежегодным посланием, как это предусмотрено законодательством в первый день весенней сессии. Это приходится на 6 февраля, подтвердил Шалва Папуашвили, сказав, что все будет так, как учтено регламентом:

«Проблема в том, что Саломе Зурабишвили нечего сказать парламенту. Она нарушила Конституцию, это установлено грузинским Конституционным судом. Как видно, она отказывается выполнять это постановление. Не знаю, может 6 февраля это сделает. Единственное, чего я уже давно ожидаю от нее то, чтобы она подтвердила с ее стороны факт нарушения Конституции, и чтобы дала обещание, что она больше не нарушит Конституцию».

Папуашвили обвинил СМИ также в применении «классического приема», когда человека заставляют доказывать, что он не верблюд. Так он отреагировал на информацию о том, что парламентскому секретарю президента Георгию Схиладзе аннулировали постоянный пропуск в здание парламента. Спикер пояснил, что теперь он может пользоваться своим служебным удостоверением, как и президент.

Появление президента Зурабишвили в парламенте 6 февраля обещает быть интригующим и зрелищным. К тому времени Кобахидзе еще не будет утвержден на пост премьер-министра, и значит должен присутствовать в зале заседания как лидер парламентского большинства. Именно Кобахидзе был главным действующим лицом в конституционной тяжбе с президентом, не стесняясь оскорбительных и унизительных выражений в адрес президента Зурабишвили. По иронии судьбы, согласно конституции, президент должна закрепить своей подписью назначение Ираклия Кобахидзе на пост главы правительства после утверждения его кандидатуры парламентом.

Внефракционный депутат Теона Акубардия не скрывала, что она с интересом будет наблюдать за встречей президента с Кобахидзе, который, по словам Акубардия, «потерпел поражение в борьбе с президентом в процессе импичмента». Но волнует и беспокоит оппозиционера Акубардия другое:

«Меня очень интересует, как Кобахидзе собирается работать в направлении ЕС, когда статус кандидата он называл филькиной грамотой, активно проводил мысль, что Грузия поучила бы статус, если ввязалась бы войну. Тем не менее, страна и без войны смогла этого достичь. Как он собирается возглавить правительство той страны, 90% населения которой – за членство Грузии в Евросоюзе».

Назначение Кобахидзе назвала окончательным признаком политической кончины «Грузинской мечты» депутат «Лело» Анна Нацвлишвили, напомнив, что именно по вине Кобахидзе случилась в свое время «ночь Гаврилова». Ответила она и спикеру парламента:

«Я принимаю это как большой комплимент от Шалвы Папуашвили. Спасибо ему за признание того, что «Лело» с двумя депутатами в парламенте может держать в постоянном давлении и создавать дискомфорт представленным десятками депутатам «Грузинской мечты».

Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе посоветовал правящей силе не увлекаться пиар-стратегиями, нацеленными на отвод внимания общественности от главных проблем:

«Грузинская мечта» очень увлеклась стратегией, которую в пиар-технологиях называют «Стратегией мертвой кошки»: сморозят что-то, а потом я должен это комментировать. Вот вместо комментария о чихуахуа не лучше ли мне говорить о том, как мы можем создать рабочие места, победить бедность, вернуть мигрантов? Я предпочитают дискутировать на эти темы. А они про чихуахуа и другие глупости хором твердят, я потом в ответ их болонками назвал, другие – бульдогом, третьи – овчарками, поднялся никчемный шум, а люди остались опять голодными. Не хочу я никого и никак называть».

Оппоненты власти обвиняли «Грузинскую мечту» в искажении принципов истинной демократии, в том числе и внутрипартийной. Многие указывали на то, что правящая сила не может претендовать на такую внутрипартийную демократию, когда по уставу кандидатуру премьер-министра единолично имеет право выдвигать только Бидзина Иванишвили. Что он и сделает это завтра в два часа на политсовете. А потом выдвинутую им кандидатуру Ираклия Кобахидзе в тот же день единогласно утвердят на съезде «Грузинской мечты».

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