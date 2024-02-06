В конце прошлой недели Южную Осетию с двухдневным визитом посетил начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. Официальная пресса весьма скупо осветила этот визит, оградившись заявлением о некой «сверке часов в начале года». Югоосетинские эксперты утверждают, что среди обсуждавшихся вопросов были и предстоящие выборы в парламент.

В ходе встречи Алан Гаглоев поблагодарил Игоря Маслова «за содействие в решении проблемных вопросов, которые касались возврата секвестрированных финансовых средств и отмены (российской) вывозной пошлины».

«В этом году много политических событий, поэтому мы решили не затягивать и приехали в начале года, чтобы сверить часы, внести корректировки в нашу работу, если это потребуется, и двигаться дальше. Наша основная задача – обеспечить поступательное, стабильное продвижение республики в плане социально-экономического развития, безопасности в это непростое время и внутриполитической стабильности», – сказал в свою очередь Игорь Маслов.

Официальная пресса явно не балует информацией о содержательной части визита. Трудно представить, что после короткого общения стороны хранили молчание на протяжении последующих двух суток.

Попытки разузнать подробности особым успехом не увенчались, источники обладают весьма приблизительной информацией о переговорах, но при этом настаивают, что среди обсуждаемых тем была и предстоящая избирательная кампания в парламент.

В принципе официальная информация предполагает эту версию.

Кураторское требование к предстоящей избирательной кампании уже было озвучено неоднократно – она не должна привести к внутреннему политическому кризису. Это базовое требование. Но на этот раз появилось и новое – она не должна провоцировать скандалы в Грузии, где парламентские выборы пройдут вскоре после избирательной кампании в Южной Осетии – в октябре.

В этом смысле Москве не хотелось бы, чтобы югоосетинские политики давали лишний повод для упреков оппозиции в адрес «мечтателей», то есть категорически желательно исключить из предвыборных дебатов ревизию государственной границы с Грузией, референдум о присоединении к России и т.п.

У президента Гаглоева, очевидно, в этой «сверке часов» свой интерес: готова ли Москва поддержать его на предстоящих выборах?

Дыры в бюджете, ситуация на российской таможне, рост цен на топливо, сокращение штатов государственных и гражданских служащих – все это неизбежно станет частью предвыборной дискуссии, направленной против действующей власти.

На противоположной части весов пока только детская площадка и зимний каток, открытые при участии президентский партии «Ныхас». Маловато…

В этом смысле закономерен вопрос к кураторам: готовы ли они укрепить позиции правящей команды перед парламентскими выборами и нужно ли им это в принципе? Или иначе: насколько, по их мнению, это вообще возможно за оставшееся до выборов время? Напомним, день голосования – 9 июня.

Здесь как бы встречаются президентское «за кого вы меня держите?» и кураторское «а что вы можете предложить?».

В принципе, из второго вопроса вытекает ответ на первый. Что может предложить президент на предстоящих выборах пока не ясно. Партия власти «Ныхас» на триумф явно не тянет, даже с учетом административного ресурса.

Чтобы это понять, достаточно просмотреть, какие ресурсы были брошены за последние два года на партийное строительство, на формирование некоего подобия идеологии. Эта часть внутренней политики выпала из круга забот президентской администрации.

Вокруг чего собираться электорату – сокращения штатов или проблем на таможне?

Навстречу соискателям кураторского покровительства традиционный московский запрос на людей с одной стороны «решающих вопросы», то есть решительных и сильных, с другой – подконтрольных, исполнительных. Безусловно, идеальный вариант – это самурай. Увы, в случае с южными осетинами надо выбирать одно из двух, или, как сейчас, нужно обнаружить хотя бы одно из двух.

В этом проблема предпочтений.

Другая часть этой истории: избирательная кампания в парламент – это начало президентской гонки. Фактически они стартуют одновременно.

И в этом смысле кураторский прицел, по логике вещей, состоит в том, чтобы уже сейчас определиться, на кого в принципе имеет смысл ставить в контексте президентской кампании. Поэтому парламентские выборы – это как отборочные соревнования перед президентским «чемпионатом» 2027 года.

И здесь не без печали. Как реального кандидата на второй строк действующего президента не рассматривают даже его симпатианты. Команды как не было в начале президентства Алана Гаглоева, так нет и сейчас. Есть конкурирующие между собой небольшие клубы по интересам, есть несколько романтиков, мечтающих об успешной республике, но это никакая не команда.

Люди из числа сторонников Алана Гаглоева в приватных беседах разводят руками: мы до сих пор не понимаем, зачем он стал президентом?

Электоральные активы сосредоточены в трех руках политических тяжеловесов: Дзамбулата Тедеева, Эдуарда Кокойты и Анатолия Бибилова.

При этом все трое выпадают из ценза – они не будут принимать участия в парламентских выборах и не смогут претендовать на президентские, конечно, если ценз оседлости не будет пересмотрен парламентом следующего созыва.

Это уникальная ситуация, когда основные игроки, претендующие на то, чтобы определять внутреннюю повестку в республике на ближайшую перспективу, находятся за пределами Южной Осетии в то время как политические деятели внутри мнутся в углу для аутсайдеров.

И если с Анатолием Бибиловым в этой истории ясно – он остается фактическим лидером оппозиционной партии «Единая Осетия», то на поддержку Дзамбулата Тедеева и Эдуарда Кокойты претендуют примерно пять-шесть партий.

Что с этой историей собирается делать Москва, пока непонятно. Но время поджимает, избирательная кампания не за горами – пора уже раскладывать югоосетинские яйца по кураторским корзинам.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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